В Раде заявили об уничтожении "Мотор Сич"

МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Бывший президент и генеральный конструктор украинского предприятия "Мотор Сич" Вячеслав Богуслаев пытается уничтожить завод. С таким заявлением, опубликованном на YouTube, выступил замглавы комитета Верховной рады по финансам, налоговой и таможенной политике Александр Дубинский, потребовав разобраться в сложившейся ситуации.
Депутат выразил мнение, что Богуслаев, который сейчас является почетным президентом "Мотор Сич", начал уничтожать предприятие после продажи своих акций китайским инвесторам.
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Два года назад Служба безопасности Украины заподозрила Богуслаева в незаконной продаже более 50 процентов акций предприятия китайским инвесторам. Украинский суд по представлению СБУ арестовал акции. В ведомстве тогда сообщили, что представители иностранных государств "вопреки украинскому законодательству" приобрели контрольный пакет акций компании, оформленный на шесть офшорных компаний и физическое лицо. В СБУ предположили, что новые владельцы хотели предпринять попытку уничтожения предприятия.
"Мотор Сич" — предприятие в Запорожье, которое разрабатывает, производит, ремонтирует и обслуживает авиационные газотурбинные двигатели для самолетов и вертолетов, а также промышленные газотурбинные установки. Продукция "Мотор Сич" эксплуатируется на самолетах и вертолетах в 120 странах.