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В Раде заявили об уничтожении "Мотор Сич"
Бывший президент и генеральный конструктор украинского предприятия "Мотор Сич" Вячеслав Богуслаев пытается уничтожить завод. С таким заявлением, опубликованном... РИА Новости, 14.08.2020
2020-08-14T11:03
александр дубинский
ситуация на украине
вячеслав богуслаев
мотор сич
служба безопасности украины
верховная рада украины
в мире
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Да ихрать на них.
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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60
александр дубинский, ситуация на украине, вячеслав богуслаев, мотор сич, служба безопасности украины, верховная рада украины, в мире

В Раде заявили об уничтожении "Мотор Сич"

02:34 14.08.2020 (обновлено: 11:03 14.08.2020)
91068
© РИА Новости / Марина Лысцева / Перейти в фотобанкДвигатель Д-18Т в цехе ОАО "Мотор Сич"
Двигатель Д-18Т в цехе ОАО Мотор Сич
© РИА Новости / Марина Лысцева
Перейти в фотобанк
Двигатель Д-18Т в цехе ОАО "Мотор Сич". Архивное фото
МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Бывший президент и генеральный конструктор украинского предприятия "Мотор Сич" Вячеслав Богуслаев пытается уничтожить завод. С таким заявлением, опубликованном на YouTube, выступил замглавы комитета Верховной рады по финансам, налоговой и таможенной политике Александр Дубинский, потребовав разобраться в сложившейся ситуации.
Депутат выразил мнение, что Богуслаев, который сейчас является почетным президентом "Мотор Сич", начал уничтожать предприятие после продажи своих акций китайским инвесторам.
"Его сын недавно за эти деньги купил остров в Италии. После того как он получил эти деньги от китайской компании, завод был заблокирован СБУ", — заявил Дубинский. Богуслаеву, как считает депутат, в его намерении ликвидировать "Мотор Сич" помогает украинская правоохранительная система.
Итальянский остров Галлинара
3 августа, 11:38
СМИ: сын украинского промышленника купил остров
Два года назад Служба безопасности Украины заподозрила Богуслаева в незаконной продаже более 50 процентов акций предприятия китайским инвесторам. Украинский суд по представлению СБУ арестовал акции. В ведомстве тогда сообщили, что представители иностранных государств "вопреки украинскому законодательству" приобрели контрольный пакет акций компании, оформленный на шесть офшорных компаний и физическое лицо. В СБУ предположили, что новые владельцы хотели предпринять попытку уничтожения предприятия.
"Мотор Сич" — предприятие в Запорожье, которое разрабатывает, производит, ремонтирует и обслуживает авиационные газотурбинные двигатели для самолетов и вертолетов, а также промышленные газотурбинные установки. Продукция "Мотор Сич" эксплуатируется на самолетах и вертолетах в 120 странах.
Обрушение кирпичной стены на заводе Мотор Січ в городе Запорожье, Украина
8 марта, 00:54
На заводе "Мотор Сич" обрушилась часть кирпичной конструкции
20266520412038
Обсудить 43
Александр ДубинскийСитуация на УкраинеВячеслав БогуслаевМотор СичСлужба безопасности УкраиныВерховная Рада УкраиныВ мире
Популярные комментарии
Украинская реальность: "Что не продадим, то разворуем. Что не разворуем, то уничтожим".
14 августа, 04:12
АНДРЕЙ КОННИН
15861701
Да ихрать на них.
14 августа, 03:09
Фёдор Сергеев
149100502
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