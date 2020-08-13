Мордовский завод "Биохимик" увеличил объем производства в период пандемии

Оборудование в старом цехе завода АО "Биохимик" в Саранске

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 13 авг - РИА Новости. Завод "Биохимик" в Завод "Биохимик" в Саранске демонстрирует рост объема производства, несмотря на экономические трудности, связанные с пандемией, сообщает пресс-служба главы Мордовии

Глава Мордовии Владимир Волков 13 августа провел рабочую встречу с председателем совета директоров группы компаний "Промомед" Петром Белым, на которой обсуждались вопросы развития завода "Биохимик", выпуска оригинальных лекарственных препаратов, прежде всего препарата против коронавируса, а также ввода в строй новых производственных площадей.

"Мы имеем прирост объемов производства 25%... В лечение COVID-19 входят антибиотики, а здесь "Биохимик" является одним из лидеров. Поэтому суммарно, несмотря на экономические трудности, "Биохимик" показывает запланированный рост", - сказал председатель совета директоров группы компаний "Промомед"

Отмечается, что в условиях пандемии была экстренно перепрофилирована производственная линейка, ключевой стала противовирусная программа и оперативная разработка препарата против коронавируса "Арепливир".

"Компания "Промомед" провела широкомасштабные клинические исследования своего препарата в медицинских учреждениях Москвы Санкт-Петербурга , Ленинградской, Смоленской, Рязанской областей, а также Республики Мордовия. Препарат продемонстрировал высокую эффективность… Сейчас лекарство поставляется в стационары в разных регионах страны… Совсем недавно мы получили хорошие отзывы от министра здравоохранения Челябинской области - врачи довольны этим препаратом", - отметил Белый.

По его словам, предприятие готово полностью обеспечить спрос на отечественных и мировых рынках.

Подчеркивается, что глава республики обсудил с руководством компании вопросы новейших разработок и ввода в строй новых производственных площадок, которые позволят увеличить объемы производства и обеспечить дальнейший рост заработной платы на предприятии.