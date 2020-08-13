Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Республика Мордовия
Республика Мордовия
https://ria.ru/20200813/1575759874.html
Мордовский завод "Биохимик" увеличил объем производства в период пандемии
Завод "Биохимик" в Саранске демонстрирует рост объема производства, несмотря на экономические трудности, связанные с пандемией, сообщает пресс-служба главы... РИА Новости, 13.08.2020
2020-08-13T20:19
республика мордовия
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
владимир волков (политик)
республика мордовия
москва
саранск
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/151498/27/1514982773_0:125:2400:1475_1400x0_80_0_0_ed17a5d3c749a91df948e8f3d5f2146d.jpg
https://ria.ru/20200811/1575628800.html
https://ria.ru/20200804/1575359738.html
москва
саранск
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn21.img.ria.ru/images/151498/27/1514982773_0:125:2400:1475_1400x0_80_0_0_ed17a5d3c749a91df948e8f3d5f2146d.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/151498/27/1514982773_134:0:2267:1600_1400x0_80_0_0_ba8b7b23ac6c0064df21c71de4fe6ebe.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/151498/27/1514982773_400:0:2000:1600_1400x0_80_0_0_7cadff94ee7e4a9fa6a0dfee932bfd19.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, владимир волков (политик), республика мордовия, москва, саранск, общество

Мордовский завод "Биохимик" увеличил объем производства в период пандемии

20:19 13.08.2020
20
© РИА Новости / Сергей ПятаковОборудование в старом цехе завода АО "Биохимик" в Саранске
Оборудование в старом цехе завода АО Биохимик в Саранске
© РИА Новости / Сергей Пятаков
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 13 авг - РИА Новости. Завод "Биохимик" в Саранске демонстрирует рост объема производства, несмотря на экономические трудности, связанные с пандемией, сообщает пресс-служба главы Мордовии.
Глава Мордовии Владимир Волков 13 августа провел рабочую встречу с председателем совета директоров группы компаний "Промомед" Петром Белым, на которой обсуждались вопросы развития завода "Биохимик", выпуска оригинальных лекарственных препаратов, прежде всего препарата против коронавируса, а также ввода в строй новых производственных площадей.
"Мы имеем прирост объемов производства 25%... В лечение COVID-19 входят антибиотики, а здесь "Биохимик" является одним из лидеров. Поэтому суммарно, несмотря на экономические трудности, "Биохимик" показывает запланированный рост", - сказал председатель совета директоров группы компаний "Промомед"
Отмечается, что в условиях пандемии была экстренно перепрофилирована производственная линейка, ключевой стала противовирусная программа и оперативная разработка препарата против коронавируса "Арепливир".
Прививка
11 августа, 11:45Республика Мордовия
Около 600 тысяч жителей Мордовии планируют привить от гриппа
"Компания "Промомед" провела широкомасштабные клинические исследования своего препарата в медицинских учреждениях Москвы, Санкт-Петербурга, Ленинградской, Смоленской, Рязанской областей, а также Республики Мордовия. Препарат продемонстрировал высокую эффективность… Сейчас лекарство поставляется в стационары в разных регионах страны… Совсем недавно мы получили хорошие отзывы от министра здравоохранения Челябинской области - врачи довольны этим препаратом", - отметил Белый.
По его словам, предприятие готово полностью обеспечить спрос на отечественных и мировых рынках.
Подчеркивается, что глава республики обсудил с руководством компании вопросы новейших разработок и ввода в строй новых производственных площадок, которые позволят увеличить объемы производства и обеспечить дальнейший рост заработной платы на предприятии.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Участок выпуска готовой продукции антибиотика Ванкомицина на заводе по производству антибиотиков АО Биохимик в Саранске
4 августа, 16:43Республика Мордовия
В Мордовии сообщили о росте реализации промышленной продукции
100000
Обсудить 0
Республика МордовияКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыВладимир Волков (политик)Республика МордовияМоскваСаранскОбщество
Рекомендуем
Строительство жилых домов
Ульяновская область планирует в 2020 г построить 1,2 млн кв метров жилья
Медицинские работники мобильного пункта сдачи анализа на коронавирус
Правительство выделило Адыгее допсредства на поддержку медучреждений
Женщина с детской коляской на Жулебинском бульваре в Москве
На Кубани рассказали о выплатах краевого маткапитала
Строительство жилья
В Тамбовской области за 7 месяцев построено более 173 тыс кв метров жилья
Полицейские задержали протестующего на акции у белорусского посольства в Москве
В Москве у посольства Белоруссии задержали участника акции протеста
Новая поликлиника готовится к открытию
В Костроме построят поликлинику для взрослых за 200 миллионов рублей
Такси
В Крыму "психанувший" таксист высадил в поле семью с маленькой дочкой
Благотворительный фестиваль Summer! Хвостофест
В Москве пройдет выставка бездомных животных "Summer! Хвостофест!"
Международный аэропорт Жуковский
"Жуковский" защитят от птиц пропановыми пушками
Стенд Россия в XXI веке на выставке Россия, устремленная в будущее
Минтруд предложил увеличить прожиточный минимум до 11 468 рублей
Сдача экзаменов зимней сессии в Дальневосточном федеральном университете
Россияне оценили качество высшего образования в стране
Брифинг, посвященный первой в мире зарегистрированной вакцине от COVID-19
Эксперт объяснил негативное отношение Запада к вакцине "Спутник V"
Агентство национальной безопасности США
Спецслужбы США обвинили ГРУ в создании угрожающей Пентагону программы
Отдыхающие на пляже Спортивной гавани во Владивостоке
В Крыму моряки Росгвардии спасли туристов из Москвы при внезапном шторме
Врач у окна в госпитале COVID-19 в ЦИТО им. Н. Н. Приорова
В Москве за сутки умерли одиннадцать пациентов с коронавирусом
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:44Мишустин выступил за доступность цен на электроэнергию для жителей ДФО
05:24Эксперт поставил точку в споре о необходимости прогрева автомобиля летом
05:16Президент Литвы усомнился в легитимности Лукашенко
04:57Шнуров отреагировал на забастовку в Белоруссии стихами
04:37Мишустин призвал не допустить скачков тарифов на электричество в ДФО
04:35Семья Дегтярева прилетела в Хабаровск
04:22РБК: опрос показал скептицизм врачей в отношении вакцины от коронавируса
04:10Экс-адвокат Трампа заявил, что тот победил на выборах при помощи России
04:00Когда нужно отказаться от цветных контактных линз
03:27Ученые обследовали место гибели парохода "Челюскин"
03:23Злостных автохулиганов предложили лишать прав
03:21Эксперт рассказал, как распознать мошенника на онлайн-досках объявлений
03:20Ученые оценили возможность лечения COVID-19 радиацией
03:19Зритель заметил ляп в "Парке Юрского периода" через 27 лет после премьеры
03:16Концентрация токсичного бензола в атмосфере МКС не угрожает экипажу
02:48Турагенты сообщили, как в Турции гиды вынуждают гостей покупать экскурсии
02:34В Раде заявили об уничтожении "Мотор Сичи"
02:23СМИ: в Бруклине обокрали актрису Мэгги Джилленхол
02:20CNN: Пентагон сформирует рабочую группу по изучению НЛО
02:20Эксперт рассказал, как часто нужно перезагружать смартфон
Лента новостейМолния