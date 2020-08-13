Власти Ленобласти выделят 500 млн рублей на инициативы местных жителей

С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 авг - РИА Новости. Власти Власти Ленинградской области выделят полмиллиарда рублей на инициативы местных жителей; о мерах финансовой поддержки местных проектов и новом законе о социальных гарантиях рассказал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко в ходе Форума старост и инициативных граждан в Тосно.

По его словам, в настоящий момент в регионе почти 3500 активных жителей, с которыми областные власти ежегодно воплощают в жизнь более 500 проектов.

"Это и ремонт дорог, и обустройство детских площадок, и реконструкция систем жилищно-коммунального хозяйства, а также многое другое", — отметил Дрозденко.

Он пояснил, что финансирование местных инициатив предусмотрено в рамках законов "О старостах" и "Об инициативных комиссиях", которые ленинградцы также называют "Законами тысячи добрых дел".

"Мы отобрали хорошие проекты, предложенные и инициативными комиссиями, и старостами, и я рассчитываю, что все они будут реализованы. Общая сумма финансовой поддержки превышает 500 миллионов рублей", — подчеркнул губернатор.

Всего в Ленинградской области на проекты в городских и сельских поселениях в этом году планируется потратить почти 580 миллионов рублей, отметил губернатор. Из них 455 миллионов рублей выделят из областного бюджета и 116 миллионов - из местных бюджетов. Ещё 510 тысяч рублей предусмотрено на премирование победителей конкурса "Инициативный гражданин Ленинградской области". Кроме того, глава региона сообщил о разработке проекта нового закона о социальных гарантиях.

"Для нас этот год будет завершаться принятием новых законодательных инициатив. Мы разработали проект закона, и совсем скоро он будет вынесен на всеобщее обсуждение. Закон разрабатывается под девизом "От инвестиций в экономику — к инвестициям в человека" и представляет собой 47 социальных гарантий, которые лягут в основу бюджета Ленинградской области на ближайшие пять лет", — отметил он.