Указ "О восстановлении прав жертв политических репрессий 1920-1950-х гг"

13 августа 1990 года президент СССР Михаил Горбачев подписал указ "О восстановлении прав всех жертв политических репрессий 1920-1950-х гг. ".
В соответствии с указом, были признаны незаконными, противоречащими основным гражданским и социально-экономическим правам человека репрессии, проводившиеся в отношении крестьян в период коллективизации, а также в отношении всех других граждан по политическим, социальным, национальным, религиозным и иным мотивам в 1920-1950-х годах, права которых должны быть полностью восстановлены.
Настоящий указ не распространялся на лиц, обоснованно осужденных за совершение преступлений против Родины и советских людей во время Великой Отечественной войны, в предвоенные и послевоенные годы.
Совету министров СССР поручалось внести в Верховный Совет СССР проект законодательного акта, определяющего перечень этих преступлений и порядок признания по суду лиц, осужденных за их совершение, не подлежащими реабилитации по основаниям, предусмотренным настоящим указом.
В годы советской власти массовым репрессиям по политическим мотивам были подвергнуты миллионы человек. По данным статистики I спецотдела бывшего МВД СССР (ныне – МВД РФ), в период с 1 января 1921 года по 1 июля 1953 года по обвинениям в совершении контрреволюционных и других особо опасных государственных преступлений было осуждено 4 060 306 человек, из них 799 455 – к высшей мере.
В подтвержденной документами статистике особое место занимают два года (1937 и 1938), известные как годы Большого террора, когда наблюдался резкий взлет масштаба политических репрессий. За эти два года были осуждены по обвинениям политического характера 1 миллион 345 тысяч человек, или 35% от общего их числа за период 1918-1990 годов. К высшей мере за 1918-1990 годы были приговорены 828 тысяч человек, из них 682 тысячи (или свыше 82%) приходится на 1937 и 1938 годы.
В повседневную жизнь советских людей вошло понятие "враг народа". По решению Политбюро от 5 июля 1937 года, жен "врагов народа" заключали в лагеря на срок не менее 5 лет. Детей "врагов народа" либо отправляли в лагеря-колонии НКВД, либо водворяли в детские дома особого режима.
"Чистке" подверглись все слои населения: партийные и советские работники, научная и творческая интеллигенция.
Перед Великой Отечественной войной (1941-1945) из рядов армии было "вычищено" 45% командного состава. После войны в лагеря попали тысячи репатриированных граждан и военных, прошедших вражеский плен. Не избежали карательных санкций и представители рабочего класса и крестьянства. Было практически ликвидировано казачество. Подверглись преследованиям представители абсолютно всех религиозных конфессий.
От террора пострадали все народы страны. Более 2,6 миллиона человек было репрессировано по национальному признаку.
Основным объектом репрессивной политики режима в 1960-1980-е годы было диссидентство (инакомыслие). За период с 1967 года по 1971 год органами КГБ было "выявлено" более трех тысяч группировок "политически вредного характера".
Точных данных о числе жертв массовых политических репрессий, пик которых пришелся на 1930-е годы, нет до сих пор. По данным общества "Мемориал", речь идет как минимум о 12 миллионах человек, по оценкам Музея истории ГУЛАГа – о 20 миллионах, свыше миллиона человек были расстреляны.
Точных данных о числе жертв массовых политических репрессий, пик которых пришелся на 1930-е годы, нет до сих пор. По данным общества "Мемориал", речь идет как минимум о 12 миллионах человек, по оценкам Музея истории ГУЛАГа – о 20 миллионах, свыше миллиона человек были расстреляны.
Процесс реабилитации жертв политических репрессий начался с доклада первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева "О культе личности и его последствиях" на XX съезде КПСС 25 февраля 1956 года. В середине 1960-х годов эта работа была свернута и возобновилась лишь в конце 1980-х годов.
В 1989 году началась массовая реабилитация. Был найден и предан гласности ряд мест массовых погребений, среди них Куропаты (лесное урочище на северо-восточной границе Минска, Белоруссия), Левашово (Ленинградская область), Бутово (Москва), Коммунарка (Москва). Появились первые книги памяти о погибших и пропавших без вести от репрессий.
13 августа 1990 года был подписан указ президента СССР "О восстановлении прав всех жертв политических репрессий 1920-1950-х годов". 18 октября 1991 года был принят закон РСФСР "О реабилитации жертв политических репрессий". В 1992 году была создана Комиссия при президенте по реабилитации жертв политических репрессий. 14 марта 1996 года вышел указ президента РФ "О мерах по реабилитации священнослужителей и верующих, ставших жертвами необоснованных репрессий". 30 октября 1991 года в России впервые отмечался День памяти жертв политических репрессий в память о голодовке узников лагерей в Мордовии, начавшейся 30 октября 1974 года.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников