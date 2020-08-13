Указ "О восстановлении прав жертв политических репрессий 1920-1950-х гг"

Люди в День памяти жертв политических репрессий у Соловецкого камня в Москве

13 августа 1990 года президент СССР Михаил Горбачев подписал указ "О восстановлении прав всех жертв политических репрессий 1920-1950-х гг. ".

В соответствии с указом, были признаны незаконными, противоречащими основным гражданским и социально-экономическим правам человека репрессии, проводившиеся в отношении крестьян в период коллективизации, а также в отношении всех других граждан по политическим, социальным, национальным, религиозным и иным мотивам в 1920-1950-х годах, права которых должны быть полностью восстановлены.

Настоящий указ не распространялся на лиц, обоснованно осужденных за совершение преступлений против Родины и советских людей во время Великой Отечественной войны, в предвоенные и послевоенные годы.

Совету министров СССР поручалось внести в Верховный Совет СССР проект законодательного акта, определяющего перечень этих преступлений и порядок признания по суду лиц, осужденных за их совершение, не подлежащими реабилитации по основаниям, предусмотренным настоящим указом.

В годы советской власти массовым репрессиям по политическим мотивам были подвергнуты миллионы человек. По данным статистики I спецотдела бывшего МВД СССР (ныне – МВД РФ), в период с 1 января 1921 года по 1 июля 1953 года по обвинениям в совершении контрреволюционных и других особо опасных государственных преступлений было осуждено 4 060 306 человек, из них 799 455 – к высшей мере.

В подтвержденной документами статистике особое место занимают два года (1937 и 1938), известные как годы Большого террора, когда наблюдался резкий взлет масштаба политических репрессий. За эти два года были осуждены по обвинениям политического характера 1 миллион 345 тысяч человек, или 35% от общего их числа за период 1918-1990 годов. К высшей мере за 1918-1990 годы были приговорены 828 тысяч человек, из них 682 тысячи (или свыше 82%) приходится на 1937 и 1938 годы

В повседневную жизнь советских людей вошло понятие "враг народа" . По решению Политбюро от 5 июля 1937 года, жен "врагов народа" заключали в лагеря на срок не менее 5 лет. Детей "врагов народа" либо отправляли в лагеря-колонии НКВД, либо водворяли в детские дома особого режима.

От террора пострадали все народы страны. Более 2,6 миллиона человек было репрессировано по национальному признаку.



Точных данных о числе жертв массовых политических репрессий, пик которых пришелся на 1930-е годы, нет до сих пор. По данным общества "Мемориал", речь идет как минимум о 12 миллионах человек, по оценкам Музея истории Основным объектом репрессивной политики режима в 1960-1980-е годы было диссидентство (инакомыслие). За период с 1967 года по 1971 год органами КГБ было "выявлено" более трех тысяч группировок "политически вредного характера".Точных данных о числе жертв массовых политических репрессий, пик которых пришелся на 1930-е годы, нет до сих пор. По данным общества "Мемориал", речь идет как минимум о 12 миллионах человек, по оценкам Музея истории ГУЛАГа – о 20 миллионах, свыше миллиона человек были расстреляны

В 1989 году началась массовая реабилитация. Был найден и предан гласности ряд мест массовых погребений, среди них Куропаты (лесное урочище на северо-восточной границе Минска, Белоруссия), Левашово (Ленинградская область), Бутово (Москва), Коммунарка (Москва). Появились первые книги памяти о погибших и пропавших без вести от репрессий

13 августа 1990 года был подписан указ президента СССР "О восстановлении прав всех жертв политических репрессий 1920-1950-х годов". 18 октября 1991 года был принят закон РСФСР "О реабилитации жертв политических репрессий". В 1992 году была создана Комиссия при президенте по реабилитации жертв политических репрессий. 14 марта 1996 года вышел указ президента РФ "О мерах по реабилитации священнослужителей и верующих, ставших жертвами необоснованных репрессий". 30 октября 1991 года в России впервые отмечался День памяти жертв политических репрессий в память о голодовке узников лагерей в Мордовии, начавшейся 30 октября 1974 года