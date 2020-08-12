Во МХАТе рассказали, почему Доронина не появляется в театре

"Я могу сказать, что мы с Татьяной Васильевной находимся в контакте, у нас постоянная коммуникация. Все, что необходимо, для нее делается. Конечно, все время необходимо поддерживать состояние ее здоровья в больнице или санатории, что тоже делается. Недавно поговорив с лечащим врачом, могу сказать, что ситуация со здоровьем находится под контролем, но то, что она больна - совершенно очевидно. Мы желаем ей только здоровья, но оно не позволяет ей физически быть с нами рядом", - рассказала она.