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Во МХАТе рассказали, почему Доронина не появляется в театре
Здоровье народной артистки СССР, президента МХАТ имени Горького Татьяны Дорониной находится под контролем врачей, но физически быть в театре у нее пока нет... РИА Новости, 12.08.2020
2020-08-12T16:58
культура
культура
россия
мхат имени м. горького
татьяна доронина
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РИА Новости
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353
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культура, россия, мхат имени м. горького, татьяна доронина

Во МХАТе рассказали, почему Доронина не появляется в театре

16:46 12.08.2020 (обновлено: 16:58 12.08.2020)
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкПрезидент МХАТ имени М. Горького, народная артистка СССР Татьяна Доронина
Президент МХАТ имени М. Горького, народная артистка СССР Татьяна Доронина
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Здоровье народной артистки СССР, президента МХАТ имени Горького Татьяны Дорониной находится под контролем врачей, но физически быть в театре у нее пока нет возможности, заявила в среду директор театра Татьяна Ярошевская на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".
"Я могу сказать, что мы с Татьяной Васильевной находимся в контакте, у нас постоянная коммуникация. Все, что необходимо, для нее делается. Конечно, все время необходимо поддерживать состояние ее здоровья в больнице или санатории, что тоже делается. Недавно поговорив с лечащим врачом, могу сказать, что ситуация со здоровьем находится под контролем, но то, что она больна - совершенно очевидно. Мы желаем ей только здоровья, но оно не позволяет ей физически быть с нами рядом", - рассказала она.
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Доронина – советская и российская актриса, театральный режиссер. Родилась в Ленинграде 12 сентября 1933 года. С 1987 по 2018 год Доронина была художественным руководителем МХАТ имени Горького, сейчас занимает почетную должность президента театра. Актриса является полным кавалером ордена "За заслуги перед Отечеством".
Татьяна Доронина. Архивное фото
12 сентября 2018, 13:28
Биография Татьяны Дорониной
81329216
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КультураКультураРоссияМХАТ имени М. ГорькогоТатьяна Доронина
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