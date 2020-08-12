Во МХАТе рассказали, почему Доронина не появляется в театре

МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Здоровье народной артистки СССР, президента МХАТ имени Горького Татьяны Дорониной находится под контролем врачей, но физически быть в театре у нее пока нет возможности, заявила в среду директор театра Татьяна Ярошевская на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".
"Я могу сказать, что мы с Татьяной Васильевной находимся в контакте, у нас постоянная коммуникация. Все, что необходимо, для нее делается. Конечно, все время необходимо поддерживать состояние ее здоровья в больнице или санатории, что тоже делается. Недавно поговорив с лечащим врачом, могу сказать, что ситуация со здоровьем находится под контролем, но то, что она больна - совершенно очевидно. Мы желаем ей только здоровья, но оно не позволяет ей физически быть с нами рядом", - рассказала она.
Ранее представители театра и самой артистки неоднократно сообщали о ее госпитализации.
Доронина – советская и российская актриса, театральный режиссер. Родилась в Ленинграде 12 сентября 1933 года. С 1987 по 2018 год Доронина была художественным руководителем МХАТ имени Горького, сейчас занимает почетную должность президента театра. Актриса является полным кавалером ордена "За заслуги перед Отечеством".
12 сентября 2018, 13:28Биография Татьяны Дорониной