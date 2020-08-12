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В Ленобласти создадут 47 экотроп и разовьют сельский туризм
Для туристов Ленинградской области, выбирающих нетрадиционные маршруты и активный туризм, создадут 47 экотоп и разовьют сельский туризм, об этом в "Прямой линии РИА Новости, 12.08.2020
2020-08-12T12:02
ленинградская область
александр дрозденко
ленинградская область
общество
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александр дрозденко, ленинградская область, общество

В Ленобласти создадут 47 экотроп и разовьют сельский туризм

12:02 12.08.2020
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© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкВид на озеро со смотровой площадки Осиновецкого маяка Всеволожского района Ленинградской области
Вид на озеро со смотровой площадки Осиновецкого маяка Всеволожского района Ленинградской области
© РИА Новости / Алексей Даничев
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 авг - РИА Новости. Для туристов Ленинградской области, выбирающих нетрадиционные маршруты и активный туризм, создадут 47 экотоп и разовьют сельский туризм, об этом в "Прямой линии гостеприимства" Агентства стратегических инициатив заявил глава региона Александр Дрозденко.
По его словам, сегодня в Ленинградской области востребованы нетрадиционные маршруты и активный туризм: походы на байдарках, скалолазание, велотуризм, горнолыжный спорт.
"Ежегодно у нас появляются новые экологические тропы. В планах ─ создать в регионе 47 экотроп. Еще одно "ноу-хау" – сельский туризм. Туристы приезжают в сельские районы пожить в деревенских домах, попробовать фермерские продукты. К слову, в регионе сейчас производят порядка 100 видов сыров", ─ отметил Дрозденко.
По его словам, также в регионе развит событийный туризм. Ежегодно в разных районах области проходит более 400 событий ─ исторические реконструкции разных эпох, кино-музыкальные фестивали, этно-праздники, велопробеги, мотопробеги, регаты, водные фестивали, зрелищные соревнования.
"Ленинградская область известна своими гастрономическими брендами. Особое место в гастрономии региона занимает кухня коренных народов – вепсов, ижоры, води и других финно-угорских народностей", - отметил Дрозденко.
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко
22 июля, 11:00
Александр Дрозденко: туризм в Ленобласти получил новые шансы для развития
Кроме того, губернатор рекомендовал туристам непременно попробовать вепские пирожки "для зятя", копорский чай, пашский мед, ивангородскую миногу и выборгский крендель. Кроме того, в Ленинградской области легко совместить познавательный и экологический туризм. Например, побывать в усадьбе Рерихов и близлежащем контактном зоопарке "Приют Белоснежки" или посмотреть экзотических птиц на страусиной ферме.
"С этого года в Ленинградской области будет проводиться этап гонок по проселочным дорогам зимой "Снежный кубок", - добавил Александр Дрозденко.
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Ленинградская областьАлександр ДрозденкоЛенинградская областьОбщество
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