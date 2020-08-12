В Ленобласти создадут 47 экотроп и разовьют сельский туризм

С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 авг - РИА Новости. Для туристов Для туристов Ленинградской области , выбирающих нетрадиционные маршруты и активный туризм, создадут 47 экотоп и разовьют сельский туризм, об этом в "Прямой линии гостеприимства" Агентства стратегических инициатив заявил глава региона Александр Дрозденко

По его словам, сегодня в Ленинградской области востребованы нетрадиционные маршруты и активный туризм: походы на байдарках, скалолазание, велотуризм, горнолыжный спорт.

"Ежегодно у нас появляются новые экологические тропы. В планах ─ создать в регионе 47 экотроп. Еще одно "ноу-хау" – сельский туризм. Туристы приезжают в сельские районы пожить в деревенских домах, попробовать фермерские продукты. К слову, в регионе сейчас производят порядка 100 видов сыров", ─ отметил Дрозденко.

По его словам, также в регионе развит событийный туризм. Ежегодно в разных районах области проходит более 400 событий ─ исторические реконструкции разных эпох, кино-музыкальные фестивали, этно-праздники, велопробеги, мотопробеги, регаты, водные фестивали, зрелищные соревнования.

"Ленинградская область известна своими гастрономическими брендами. Особое место в гастрономии региона занимает кухня коренных народов – вепсов, ижоры, води и других финно-угорских народностей", - отметил Дрозденко.

Кроме того, губернатор рекомендовал туристам непременно попробовать вепские пирожки "для зятя", копорский чай, пашский мед, ивангородскую миногу и выборгский крендель. Кроме того, в Ленинградской области легко совместить познавательный и экологический туризм. Например, побывать в усадьбе Рерихов и близлежащем контактном зоопарке "Приют Белоснежки" или посмотреть экзотических птиц на страусиной ферме.