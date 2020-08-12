Глава МИД Литвы анонсировал выступление Тихановской

Во вторник по Сети разошлись два видеообращения Тихановской. В первом она говорит, что решение об отъезде приняла самостоятельно, и призывает соотечественников беречь себя, а также подчеркивает, что дети — это самое важное в жизни. Во втором, по мнению ее соратников, записанном под давлением в здании ЦИК, просит белорусов не выходить на митинги.