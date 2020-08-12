Глава МИД Литвы анонсировал выступление Тихановской

скажет меня вынудили убежать угрозами, иначе не получит убежище и гранты для пропитания
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Василий Прекрасноволосый
Ничего не выйдет. Ибо реально большинство всё равно за Лукашенко проголосовало. А протесты были только потому что выходные и погода позволяет. Сейчас все на работу выйдут, начнутся дожди и остудят головы тех кто думает что Беларусь как и Украина станет второй Швейцарией. К слову и для России ворота в мировую благополучную компашку, закрыты, поэтому и до сих пор половина России дровами отапливается как и 10 тысяч лет назад, зато сверхдержавно.
"Она в хорошем настроении, в скором времени выступит", — написал он в твиттере.
Накануне стало известно, что Тихановская отправилась в Литву. Ее доверенное лицо Ольга Ковалькова прокомментировала РИА Новости, что выбора не было, это "организовали" белорусские власти. По ее словам, политик уехала с главой своего предвыборного штаба Марией Мороз, которая до этого содержалась в СИЗО. Но в "заложниках продолжает находиться часть команды Светланы", добавила Ковалькова.
Во вторник по Сети разошлись два видеообращения Тихановской. В первом она говорит, что решение об отъезде приняла самостоятельно, и призывает соотечественников беречь себя, а также подчеркивает, что дети — это самое важное в жизни. Во втором, по мнению ее соратников, записанном под давлением в здании ЦИК, просит белорусов не выходить на митинги.
Девятого августа в Белоруссии прошли выборы президента. По данным Центризбиркома, победу одержал возглавляющий страну уже более 26 лет Александр Лукашенко, у Тихановской — 10,09 процента. Оппозиция итоги не признала.
Вечером того же дня недовольные организацией и результатами голосования граждане вышли на улицы, массовые несанкционированные акции протеста продолжаются третий день. Самая сложная обстановка в столице: демонстранты сооружают баррикады и отказываются расходиться, для разгона силовики применяют водометы, слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули. Один человек погиб, многие находятся в больницах. Задержаны около шести тысяч человек.
Ничего не выйдет. Ибо реально большинство всё равно за Лукашенко проголосовало. А протесты были только потому что выходные и погода позволяет. Сейчас все на работу выйдут, начнутся дожди и остудят головы тех кто думает что Беларусь как и Украина станет второй Швейцарией. К слову и для России ворота в мировую благополучную компашку, закрыты, поэтому и до сих пор половина России дровами отапливается как и 10 тысяч лет назад, зато сверхдержавно.
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