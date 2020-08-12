В Минске сообщили о задержании координаторов массовых беспорядков

МИНСК, 12 авг — РИА Новости. В Минске задержали возможных координаторов массовых беспорядков, сообщил В Минске задержали возможных координаторов массовых беспорядков, сообщил Sputnik Беларусь со ссылкой на агентство БЕЛТА.

Один из задержанных снимал номер в гостинице "Беларусь", откуда координировал акции. По данным МВД, он "управлял действиями трех подчиненных, они, в свою очередь, руководили сотнями".

О мужчине известно, что ранее он был судим за незаконный оборот опасных психотропных веществ.

При задержании он оказал сопротивление и сломал нос милиционеру.

Девятого августа в Белоруссии прошли выборы президента. По данным ЦИК, победу одержал возглавляющий страну уже более 26 лет Александр Лукашенко . Оппозиция итоги не признала.

Вечером того же дня недовольные организацией и результатами голосования граждане вышли на улицы, массовые несанкционированные акции протеста продолжаются третий день. Самая сложная обстановка в столице: демонстранты сооружают баррикады и отказываются расходиться, для разгона силовики применяют водометы, слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули. Один человек погиб, многие находятся в больницах. Задержаны около шести тысяч человек.