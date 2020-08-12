В Минске сообщили о задержании координаторов массовых беспорядков

Не массовых беспорядков, а законных протестов против...так будет точнее.
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Андрей Викторович
Не странно. Странно ставить под сомнение то, что трезвомыслящие белорусы не хотят судьбу Украины в своей стране. Даже самая ленивая домохозяйка подобрав юбки, понеслась "волосы назад", ломая каблуки-шпильки, голосовать за Лукашенко, лишь бы не работать на панели в Польше и не стирать кружевные трусики хозяйки, устроившись по безвизу, собирая по выходным клубнику на плантациях польских панов.
Девятого августа в Белоруссии прошли выборы президента. По данным ЦИК, победу одержал возглавляющий страну уже более 26 лет Александр Лукашенко. Оппозиция итоги не признала.
Вечером того же дня недовольные организацией и результатами голосования граждане вышли на улицы, массовые несанкционированные акции протеста продолжаются третий день. Самая сложная обстановка в столице: демонстранты сооружают баррикады и отказываются расходиться, для разгона силовики применяют водометы, слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули. Один человек погиб, многие находятся в больницах. Задержаны около шести тысяч человек.
Не странно. Странно ставить под сомнение то, что трезвомыслящие белорусы не хотят судьбу Украины в своей стране. Даже самая ленивая домохозяйка подобрав юбки, понеслась "волосы назад", ломая каблуки-шпильки, голосовать за Лукашенко, лишь бы не работать на панели в Польше и не стирать кружевные трусики хозяйки, устроившись по безвизу, собирая по выходным клубнику на плантациях польских панов.
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