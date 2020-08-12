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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200812/1575674961.html
В Минске сообщили о задержании координаторов массовых беспорядков
В Минске задержали возможных координаторов массовых беспорядков, сообщил Sputnik Беларусь со ссылкой на агентство БЕЛТА. РИА Новости, 12.08.2020
2020-08-12T13:58
мвд белоруссии
александр лукашенко
протесты в белоруссии
минск
белоруссия
в мире
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Не массовых беспорядков, а законных протестов против...так будет точнее.
813
Не странно. Странно ставить под сомнение то, что трезвомыслящие белорусы не хотят судьбу Украины в своей стране. Даже самая ленивая домохозяйка подобрав юбки, понеслась "волосы назад", ломая каблуки-шпильки, голосовать за Лукашенко, лишь бы не работать на панели в Польше и не стирать кружевные трусики хозяйки, устроившись по безвизу, собирая по выходным клубнику на плантациях польских панов.
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/08/0b/1575671422_0:67:1280:787_1400x0_80_0_0_204bb8e31b7a64b23ea466704a0034fb.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
мвд белоруссии, александр лукашенко, минск, белоруссия, в мире

В Минске сообщили о задержании координаторов массовых беспорядков

07:15 12.08.2020 (обновлено: 13:58 12.08.2020)
105197
© SputnikПротесты в Минске
Протесты в Минске
© Sputnik
МИНСК, 12 авг — РИА Новости. В Минске задержали возможных координаторов массовых беспорядков, сообщил Sputnik Беларусь со ссылкой на агентство БЕЛТА.
Один из задержанных снимал номер в гостинице "Беларусь", откуда координировал акции. По данным МВД, он "управлял действиями трех подчиненных, они, в свою очередь, руководили сотнями".
О мужчине известно, что ранее он был судим за незаконный оборот опасных психотропных веществ.
При задержании он оказал сопротивление и сломал нос милиционеру.
Итоги президентских выборов в Белоруссии
9 августа, 22:48Протесты в Белоруссии
Итоги президентских выборов в Белоруссии
Девятого августа в Белоруссии прошли выборы президента. По данным ЦИК, победу одержал возглавляющий страну уже более 26 лет Александр Лукашенко. Оппозиция итоги не признала.
Вечером того же дня недовольные организацией и результатами голосования граждане вышли на улицы, массовые несанкционированные акции протеста продолжаются третий день. Самая сложная обстановка в столице: демонстранты сооружают баррикады и отказываются расходиться, для разгона силовики применяют водометы, слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули. Один человек погиб, многие находятся в больницах. Задержаны около шести тысяч человек.
О ходе протестов подробнее читайте в онлайн-репортаже >>
Коктейли Молотова и первый погибший: ночь протестов в Минске
© AP Photo / Sergei Grits

Ожесточенные столкновения милиции с протестующими происходили в центре Минска.

Сотрудники правоохранительных органов бьют протестующих на митинге после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
1 из 15

Ожесточенные столкновения милиции с протестующими происходили в центре Минска.

© AP Photo / Sergei Grits
© AP Photo

Протестующие пытались закрепиться на Пушкинской площади, сооружая баррикады из мусорных баков и рекламных конструкций.

Протестующие несут раненого мужчину во время столкновений с полицией после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
2 из 15

Протестующие пытались закрепиться на Пушкинской площади, сооружая баррикады из мусорных баков и рекламных конструкций.

© AP Photo
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанк

Однако ОМОН и внутренние войска не дали им этого сделать.

Сотрудники правоохранительных органов и участник акции протеста в Минске
3 из 15

Однако ОМОН и внутренние войска не дали им этого сделать.

© Sputnik / Виктор Толочко
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© AFP 2020 / Sergei Gapon

В силовиков полетели коктейли Молотова.

Сотрудники правоохранительных органов проходят мимо здания с надписью Лукашенко уходи! во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь
4 из 15

В силовиков полетели коктейли Молотова.

© AFP 2020 / Sergei Gapon
© AP Photo / Sergei Grits

Бойцы применили против митингующих резиновые пули, светошумовые гранаты и слезоточивый газ.

Раненный мужчина после столкновений с полицией на протесте в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
5 из 15

Бойцы применили против митингующих резиновые пули, светошумовые гранаты и слезоточивый газ.

© AP Photo / Sergei Grits
© REUTERS / Vasily Fedosenko

В районе Пушкинской площади погиб один из протестующих. Он попытался бросить взрывное устройство в сторону силовиков, однако снаряд взорвался в его руке.

Полицейские машины таранят заграждения во время митинга после президентских выборов в Минске, Беларусь. 11 августа 2020
6 из 15

В районе Пушкинской площади погиб один из протестующих. Он попытался бросить взрывное устройство в сторону силовиков, однако снаряд взорвался в его руке.

© REUTERS / Vasily Fedosenko
© REUTERS / Vasily Fedosenko

Несколько взрывов прогремело в другой части Минска, в районе универсама "Рига".

Люди во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь
7 из 15

Несколько взрывов прогремело в другой части Минска, в районе универсама "Рига".

© REUTERS / Vasily Fedosenko
© REUTERS / Vasily Fedosenko

Там же звучали выстрелы.

Сотрудник правоохранительных органов с протестующими женщинами во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь
8 из 15

Там же звучали выстрелы.

© REUTERS / Vasily Fedosenko
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанк

Протестующих вытеснили во дворы.

Участники акции протеста на одной из улиц в Минске
9 из 15

Протестующих вытеснили во дворы.

© Sputnik / Виктор Толочко
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© AP Photo / Sergei Grits

За событиями наблюдало большое число людей.

Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
10 из 15

За событиями наблюдало большое число людей.

© AP Photo / Sergei Grits
© REUTERS / Vasily Fedosenko

Местные жители приносили воду пострадавшим от слезоточивого газа.

Люди на митинге после президентских выборов в Минске, Беларусь, 11 августа 2020
11 из 15

Местные жители приносили воду пострадавшим от слезоточивого газа.

© REUTERS / Vasily Fedosenko
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Беспорядки завершились поздно ночью.

Участник акции протеста на одной из улиц в Минске
12 из 15

Беспорядки завершились поздно ночью.

© Sputnik / Виктор Толочко
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© AP Photo / Sergei Grits

Милиции при поддержке внутренних войск и подразделений "Альфа" удалось рассеять собравшихся.

Люди во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь
13 из 15

Милиции при поддержке внутренних войск и подразделений "Альфа" удалось рассеять собравшихся.

© AP Photo / Sergei Grits
© AFP 2020 / Sergei Gapon

Сотрудники милиции продолжили дежурить на улицах.

Люди во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь
14 из 15

Сотрудники милиции продолжили дежурить на улицах.

© AFP 2020 / Sergei Gapon
© REUTERS / Vasily Fedosenko

Участники массовой акции протеста после президентских выборов в Белоруссии.

Люди во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь
15 из 15

Участники массовой акции протеста после президентских выборов в Белоруссии.

© REUTERS / Vasily Fedosenko
1 из 15

Ожесточенные столкновения милиции с протестующими происходили в центре Минска.

© AP Photo / Sergei Grits
2 из 15

Протестующие пытались закрепиться на Пушкинской площади, сооружая баррикады из мусорных баков и рекламных конструкций.

© AP Photo
3 из 15

Однако ОМОН и внутренние войска не дали им этого сделать.

© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в фотобанк
4 из 15

В силовиков полетели коктейли Молотова.

© AFP 2020 / Sergei Gapon
5 из 15

Бойцы применили против митингующих резиновые пули, светошумовые гранаты и слезоточивый газ.

© AP Photo / Sergei Grits
6 из 15

В районе Пушкинской площади погиб один из протестующих. Он попытался бросить взрывное устройство в сторону силовиков, однако снаряд взорвался в его руке.

© REUTERS / Vasily Fedosenko
7 из 15

Несколько взрывов прогремело в другой части Минска, в районе универсама "Рига".

© REUTERS / Vasily Fedosenko
8 из 15

Там же звучали выстрелы.

© REUTERS / Vasily Fedosenko
9 из 15

Протестующих вытеснили во дворы.

© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в фотобанк
10 из 15

За событиями наблюдало большое число людей.

© AP Photo / Sergei Grits
11 из 15

Местные жители приносили воду пострадавшим от слезоточивого газа.

© REUTERS / Vasily Fedosenko
12 из 15

Беспорядки завершились поздно ночью.

© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в фотобанк
13 из 15

Милиции при поддержке внутренних войск и подразделений "Альфа" удалось рассеять собравшихся.

© AP Photo / Sergei Grits
14 из 15

Сотрудники милиции продолжили дежурить на улицах.

© AFP 2020 / Sergei Gapon
15 из 15

Участники массовой акции протеста после президентских выборов в Белоруссии.

© REUTERS / Vasily Fedosenko
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Протесты в БелоруссииМВД БелоруссииАлександр ЛукашенкоМинскБелоруссияВ мире
Популярные комментарии
Не массовых беспорядков, а законных протестов против...так будет точнее.
12 августа, 07:31
White Rabbit
18263019603
Не странно. Странно ставить под сомнение то, что трезвомыслящие белорусы не хотят судьбу Украины в своей стране. Даже самая ленивая домохозяйка подобрав юбки, понеслась "волосы назад", ломая каблуки-шпильки, голосовать за Лукашенко, лишь бы не работать на панели в Польше и не стирать кружевные трусики хозяйки, устроившись по безвизу, собирая по выходным клубнику на плантациях польских панов.
12 августа, 08:22
Андрей Викторович
6981600376
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