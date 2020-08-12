Внутренние войска и ОМОН покинули улицы Минска

Бойцы белорусского ОМОНа на проспекте Дзержинского в Минске разгоняют протестующих. 12 августа 2020

МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Ситуация в Ситуация в Минске в целом вернулась под контроль властей после прошедших накануне и ночью акций протеста, передает корреспондент РИА Новости.

Милиция, внутренние войска и ОМОН покинули места массовых выступлений, задержав часть активистов.

Начало протестов

Вечером во вторник протестующие против результатов президентских выборов начали собираться в группы от нескольких десятков до сотен человек в разных частях столицы, в основном в окраинных спальных районах.

Жители группировались возле станций метро, на площадках перед торговыми центрами и универсамами. Это, в частности, происходило у станций метро "Пушкинская", "Спортивная", возле магазина "Виталюр" в районе проспекта Жукова, магазина "Гиппо" на площади Ванеева, а также на проспекте Дзержинского.

Люди кричали, аплодировали, приветствовали друг друга, вскидывая руки вверх и демонстрируя знак "V".

Также там скапливались сигналящие автомобилисты, пешеходы приветствовали их одобряющими возгласами, у многих в руках были используемые оппозицией красно-белые флаги.

Юго-запад

Около станции метро "Михалово" собралась большая группа сторонников оппозиции. Бойцы, прибывшие на место около 22:00, начали разгонять собравшихся, по проспекту Дзержинского они отступили в соседний парк имени Павлова. Там к протестующим присоединились свежие силы, стороны вступили в противоборство.

Около 22:30 ОМОН начал разгонять демонстрантов около ТЦ "Магнит" резиновыми пулями. Протестующие попытались сгруппироваться и скрыться в парке Павлова, однако по его периметру уже расставили большое количество автозаков.

К 23:20 ОМОН закончил разгонять большую группу митингующих на проспекте Дзержинского. Силовики применили светошумовые гранаты и резиновые пули. Самых активных участников столкновений задержали, оставшиеся попытались перегруппироваться и собраться на одной из соседних улиц.

Юго-восток

Несколько сотен сторонников белорусской оппозиции собрались в районе Серебрянка, они стояли вдоль проспекта Рокоссовского, махали национальными флагами, скандировали, поднимали сжатые кулаки вверх. Проезжающие автомобили приветствовали их гудками.

На место стянули спецтехнику, около 22 часов начались столкновения. Люди пытались перекрыть движение на проспекте, многие машины останавливались и сигналили. Периодически к обочине дороги из дворов подходили группы молодых людей, у некоторых из них в руках были палки и пластиковые бутылки.

Из стоявшей на дороге спецтехники и близлежащих домов периодически выходили группы сотрудников ОМОНа и оттесняли людей. Те, увидев их, в основном разбегались в стороны и прятались в соседних дворах. Однако некоторые пытались дать отпор сотрудникам милиции, в том числе произошло несколько стычек, во время которых милиционеры применили дубинки, самых активных задержали.

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Преследуя активистов, ОМОН штурмовал тараном подъезды домов на проспекте Рокоссовского, где могли скрываться протестующие.

На протяжении последнего часа минувших суток милиция постепенно вытесняла протестующих с проспекта Рокоссовского, применяя светошумовые гранаты в районе улицы Плеханова.

Силовики в полном обмундировании и с щитами провели выборочные задержания. Некоторые протестующие попытались отбить задержанных, кидая деревянные палки, фейерверки, камни и факелы.

Большинство протестующих в то же время призывали не провоцировать таким образом милицию.

Ближе к часу ночи автомобилистов и пешеходов вытеснили с проспекта Рокоссовского. Машины, которые стояли в пробке на проспекте, разъехались, движение от площади Валеева в направлении улицы Плеханова восстановилось.

Часть протестующих укрылась в собственных припаркованных машинах, которые ОМОН начал обыскивать в поисках нарушителей и опасных веществ.

Это сопровождалось рядом инцидентов. Так, один из местных жителей отказался открывать свою старую советскую машину, в ответ омоновцы разбили в ней стекла. У другого водителя, который привез на место событий журналистов и ждал, пока они закончат свою работу, омоновцы изъяли канистру с бензином под предлогом, что это может представлять опасность и использоваться для поджога.

Запад

Сторонники оппозиции попытались перегородить улицу в районе Каменная Горка. Они вытащили на проезжую часть уличные вазоны с цветами и мусорные баки в попытке парализовать движение.

В этот район направились милицейская спецтехника и автозаки.

Около часа ночи правоохранители разогнали скопившихся там протестующих.

Северо-восток

Возле жилых домов на Уручье, около здания EPAM, вечером собралось небольшое количество людей. Автомобильное движение было частично перекрыто. Сотрудники милиции приступили к задержанию части собравшихся.

При виде силовиков протестующие пытались спрятаться во дворах и подъездах ближайших домов. Люди, выражая недовольство, скандировали с общих балконов.