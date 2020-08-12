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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200812/1575674319.html
Внутренние войска и ОМОН покинули улицы Минска
Ситуация в Минске в целом вернулась под контроль властей после прошедших накануне и ночью акций протеста, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 12.08.2020
2020-08-12T12:36
протесты в белоруссии
минск
белоруссия
в мире
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РИА Новости
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В Серебрянке ОМОН проверяет дворы
В одном из автомобилей ОМОНовцы нашли спящего мужчину. Чтобы поинтересоваться, все ли с ним в порядке, "вежливо" постучали.
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минск, белоруссия, в мире

Внутренние войска и ОМОН покинули улицы Минска

05:39 12.08.2020 (обновлено: 12:36 12.08.2020)
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© Sputnik / Sputnik БеларусьБойцы белорусского ОМОНа на проспекте Дзержинского в Минске разгоняют протестующих. 12 августа 2020
Бойцы белорусского ОМОНа на проспекте Дзержинского в Минске разгоняют протестующих. 12 августа 2020
© Sputnik / Sputnik Беларусь
МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Ситуация в Минске в целом вернулась под контроль властей после прошедших накануне и ночью акций протеста, передает корреспондент РИА Новости.
Милиция, внутренние войска и ОМОН покинули места массовых выступлений, задержав часть активистов.

Начало протестов

Вечером во вторник протестующие против результатов президентских выборов начали собираться в группы от нескольких десятков до сотен человек в разных частях столицы, в основном в окраинных спальных районах.
Итоги президентских выборов в Белоруссии
9 августа, 22:48Протесты в Белоруссии
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Жители группировались возле станций метро, на площадках перед торговыми центрами и универсамами. Это, в частности, происходило у станций метро "Пушкинская", "Спортивная", возле магазина "Виталюр" в районе проспекта Жукова, магазина "Гиппо" на площади Ванеева, а также на проспекте Дзержинского.
Люди кричали, аплодировали, приветствовали друг друга, вскидывая руки вверх и демонстрируя знак "V".
Также там скапливались сигналящие автомобилисты, пешеходы приветствовали их одобряющими возгласами, у многих в руках были используемые оппозицией красно-белые флаги.
Кадры задержаний и избиения журналистов в Белоруссии. Видео местных СМИ
Вчера, 22:49Протесты в Белоруссии
В Минске у фотокорреспондентов забирают карты памяти и срывают бейджи

Юго-запад

Около станции метро "Михалово" собралась большая группа сторонников оппозиции. Бойцы, прибывшие на место около 22:00, начали разгонять собравшихся, по проспекту Дзержинского они отступили в соседний парк имени Павлова. Там к протестующим присоединились свежие силы, стороны вступили в противоборство.
Около 22:30 ОМОН начал разгонять демонстрантов около ТЦ "Магнит" резиновыми пулями. Протестующие попытались сгруппироваться и скрыться в парке Павлова, однако по его периметру уже расставили большое количество автозаков.
К 23:20 ОМОН закончил разгонять большую группу митингующих на проспекте Дзержинского. Силовики применили светошумовые гранаты и резиновые пули. Самых активных участников столкновений задержали, оставшиеся попытались перегруппироваться и собраться на одной из соседних улиц.
Протесты в Минске
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В Минске ОМОН обыскивает припаркованные на проспекте Рокоссовского машины

Юго-восток

Несколько сотен сторонников белорусской оппозиции собрались в районе Серебрянка, они стояли вдоль проспекта Рокоссовского, махали национальными флагами, скандировали, поднимали сжатые кулаки вверх. Проезжающие автомобили приветствовали их гудками.
На место стянули спецтехнику, около 22 часов начались столкновения. Люди пытались перекрыть движение на проспекте, многие машины останавливались и сигналили. Периодически к обочине дороги из дворов подходили группы молодых людей, у некоторых из них в руках были палки и пластиковые бутылки.
Из стоявшей на дороге спецтехники и близлежащих домов периодически выходили группы сотрудников ОМОНа и оттесняли людей. Те, увидев их, в основном разбегались в стороны и прятались в соседних дворах. Однако некоторые пытались дать отпор сотрудникам милиции, в том числе произошло несколько стычек, во время которых милиционеры применили дубинки, самых активных задержали.
Преследуя активистов, ОМОН штурмовал тараном подъезды домов на проспекте Рокоссовского, где могли скрываться протестующие.
На протяжении последнего часа минувших суток милиция постепенно вытесняла протестующих с проспекта Рокоссовского, применяя светошумовые гранаты в районе улицы Плеханова.
Силовики в полном обмундировании и с щитами провели выборочные задержания. Некоторые протестующие попытались отбить задержанных, кидая деревянные палки, фейерверки, камни и факелы.
Большинство протестующих в то же время призывали не провоцировать таким образом милицию.
Ближе к часу ночи автомобилистов и пешеходов вытеснили с проспекта Рокоссовского. Машины, которые стояли в пробке на проспекте, разъехались, движение от площади Валеева в направлении улицы Плеханова восстановилось.
Протесты в Минске
02:18Протесты в Белоруссии
ОМОН в Минске побил дубинками сотрудников "КП-Беларусь"
Часть протестующих укрылась в собственных припаркованных машинах, которые ОМОН начал обыскивать в поисках нарушителей и опасных веществ.
Это сопровождалось рядом инцидентов. Так, один из местных жителей отказался открывать свою старую советскую машину, в ответ омоновцы разбили в ней стекла. У другого водителя, который привез на место событий журналистов и ждал, пока они закончат свою работу, омоновцы изъяли канистру с бензином под предлогом, что это может представлять опасность и использоваться для поджога.

Запад

Сторонники оппозиции попытались перегородить улицу в районе Каменная Горка. Они вытащили на проезжую часть уличные вазоны с цветами и мусорные баки в попытке парализовать движение.
В этот район направились милицейская спецтехника и автозаки.
Около часа ночи правоохранители разогнали скопившихся там протестующих.
Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская возле избирательного участка в Минске
Вчера, 21:15Сказано в эфире
Тихановская уехала, в Минске беспорядки. Почему протестует Белоруссия?Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская покинула страну и находится в Литве. Оппозиционный политик записала видеообращение, в котором призвала своих сторонников прекратить акции протеста. В избирательном штабе Тихановской заявили, что обращение могло быть сделано под давлением со стороны властей.

Северо-восток

Возле жилых домов на Уручье, около здания EPAM, вечером собралось небольшое количество людей. Автомобильное движение было частично перекрыто. Сотрудники милиции приступили к задержанию части собравшихся.
При виде силовиков протестующие пытались спрятаться во дворах и подъездах ближайших домов. Люди, выражая недовольство, скандировали с общих балконов.
После полуночи ОМОН завершил зачистку обеих сторон проспекта Независимости возле ТЦ "Спектр". Демонстрантов, которые стояли вдоль проезжей части, задержали.
Столкновения и задержания: третий день протестов в Минске
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанк

Вечером во вторник протестующие начали собираться в группы в разных районах белорусской столицы.

Акция протеста в Минске после президентских выборов
1 из 12

Вечером во вторник протестующие начали собираться в группы в разных районах белорусской столицы.

© Sputnik / Виктор Толочко
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© Sputnik / Виктор Толочко

В центр Минска вновь стянули спецтехнику, в том числе водометы и автозаки.

Сотрудники правоохранительных органов во время акции протеста в Минске
2 из 12

В центр Минска вновь стянули спецтехнику, в том числе водометы и автозаки.

© Sputnik / Виктор Толочко
© Sputnik / Виктор Толочко

Экипажи ГАИ патрулировали улицы города, примыкающие к центру.

Сотрудники правоохранительных органов во время акции протеста в Минске
3 из 12

Экипажи ГАИ патрулировали улицы города, примыкающие к центру.

© Sputnik / Виктор Толочко
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанк

В местах, где днем ранее произошли столкновения, дежурили бойцы ОМОН и солдаты внутренних войск.

Сотрудники правоохранительных органов задерживают участников акции протеста в Минске
4 из 12

В местах, где днем ранее произошли столкновения, дежурили бойцы ОМОН и солдаты внутренних войск.

© Sputnik / Виктор Толочко
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© Sputnik / Виктор Толочко

Митингующие подошли к станции "Пушкинская", но солдаты внутренних войск вытеснили их оттуда.

Сотрудники правоохранительных органов во время акции протеста в Минске
5 из 12

Митингующие подошли к станции "Пушкинская", но солдаты внутренних войск вытеснили их оттуда.

© Sputnik / Виктор Толочко
© Sputnik / Виктор Толочко

Протестующие попытались спрятаться в парке, однако по его периметру уже расставили большое количество автозаков.

Сотрудники правоохранительных органов и участник акции протеста в Минске
6 из 12

Протестующие попытались спрятаться в парке, однако по его периметру уже расставили большое количество автозаков.

© Sputnik / Виктор Толочко
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанк

ОМОН разогнал большую группу на проспекте Дзержинского, применив светошумовые гранаты и резиновые пули.

Сотрудники правоохранительных органов во время акции протеста в Минске
7 из 12

ОМОН разогнал большую группу на проспекте Дзержинского, применив светошумовые гранаты и резиновые пули.

© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в фотобанк
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанк

Еще одним местом столкновений стал проспект Рокоссовского. Здесь произошло несколько стычек.

Сотрудник правоохранительных органов во время акции протеста в Минске
8 из 12

Еще одним местом столкновений стал проспект Рокоссовского. Здесь произошло несколько стычек.

© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в фотобанк
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанк

Милиция постепенно вытеснила протестующих.

Сотрудники правоохранительных органов задерживают участников акции протеста в Минске
9 из 12

Милиция постепенно вытеснила протестующих.

© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в фотобанк
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанк

Преследуя активистов, ОМОН штурмовал подъезды домов, где могли скрываться протестующие, и обыскивал автомобили.

Сотрудники правоохранительных органов во время акции протеста в Минске
10 из 12

Преследуя активистов, ОМОН штурмовал подъезды домов, где могли скрываться протестующие, и обыскивал автомобили.

© Sputnik / Виктор Толочко
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© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанк

Ближе к часу ночи волнения прекратились.

Акция протеста в Минске после президентских выборов
11 из 12

Ближе к часу ночи волнения прекратились.

© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в фотобанк
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанк

Силовики покинули места массовых выступлений, задержав часть активистов.

Сотрудники правоохранительных органов во время акции протеста в Минске
12 из 12

Силовики покинули места массовых выступлений, задержав часть активистов.

© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в фотобанк
1 из 12

Вечером во вторник протестующие начали собираться в группы в разных районах белорусской столицы.

© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в фотобанк
2 из 12

В центр Минска вновь стянули спецтехнику, в том числе водометы и автозаки.

© Sputnik / Виктор Толочко
3 из 12

Экипажи ГАИ патрулировали улицы города, примыкающие к центру.

© Sputnik / Виктор Толочко
4 из 12

В местах, где днем ранее произошли столкновения, дежурили бойцы ОМОН и солдаты внутренних войск.

© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в фотобанк
5 из 12

Митингующие подошли к станции "Пушкинская", но солдаты внутренних войск вытеснили их оттуда.

© Sputnik / Виктор Толочко
6 из 12

Протестующие попытались спрятаться в парке, однако по его периметру уже расставили большое количество автозаков.

© Sputnik / Виктор Толочко
7 из 12

ОМОН разогнал большую группу на проспекте Дзержинского, применив светошумовые гранаты и резиновые пули.

© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в фотобанк
8 из 12

Еще одним местом столкновений стал проспект Рокоссовского. Здесь произошло несколько стычек.

© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в фотобанк
9 из 12

Милиция постепенно вытеснила протестующих.

© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в фотобанк
10 из 12

Преследуя активистов, ОМОН штурмовал подъезды домов, где могли скрываться протестующие, и обыскивал автомобили.

© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в фотобанк
11 из 12

Ближе к часу ночи волнения прекратились.

© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в фотобанк
12 из 12

Силовики покинули места массовых выступлений, задержав часть активистов.

© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в фотобанк
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