Столкновения и задержания: третий день протестов в Минске

В Белоруссии продолжаются несанкционированные акции. Протестующие не согласны с итогами выборов, на которых победил действующий глава государства Александр Лукашенко. В столкновениях пострадали сотни людей. Кадры из Минска, где обстановка самая напряженная, — в фотоленте Ria.ru.