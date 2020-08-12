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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200812/1575680743.html
Столкновения и задержания: третий день протестов в Минске
В Белоруссии продолжаются несанкционированные акции. Протестующие не согласны с итогами выборов, на которых победил действующий глава государства Александр... РИА Новости, 12.08.2020
2020-08-12T14:04
протесты в белоруссии
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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протесты, минск, фото, фото

Столкновения и задержания: третий день протестов в Минске

12:33 12.08.2020 (обновлено: 14:04 12.08.2020)
762
В Белоруссии продолжаются несанкционированные акции. Протестующие не согласны с итогами выборов, на которых победил действующий глава государства Александр Лукашенко. В столкновениях пострадали сотни людей. Кадры из Минска, где обстановка самая напряженная, — в фотоленте Ria.ru.
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанк

Вечером во вторник протестующие начали собираться в группы в разных районах белорусской столицы.

Акция протеста в Минске после президентских выборов
1 из 12

Вечером во вторник протестующие начали собираться в группы в разных районах белорусской столицы.

© Sputnik / Виктор Толочко
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© Sputnik / Виктор Толочко

В центр Минска вновь стянули спецтехнику, в том числе водометы и автозаки.

Сотрудники правоохранительных органов во время акции протеста в Минске
2 из 12

В центр Минска вновь стянули спецтехнику, в том числе водометы и автозаки.

© Sputnik / Виктор Толочко
© Sputnik / Виктор Толочко

Экипажи ГАИ патрулировали улицы города, примыкающие к центру.

Сотрудники правоохранительных органов во время акции протеста в Минске
3 из 12

Экипажи ГАИ патрулировали улицы города, примыкающие к центру.

© Sputnik / Виктор Толочко
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанк

В местах, где днем ранее произошли столкновения, дежурили бойцы ОМОНа и солдаты внутренних войск.

Сотрудники правоохранительных органов задерживают участников акции протеста в Минске
4 из 12

В местах, где днем ранее произошли столкновения, дежурили бойцы ОМОНа и солдаты внутренних войск.

© Sputnik / Виктор Толочко
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© Sputnik / Виктор Толочко

Митингующие подошли к станции "Пушкинская", но солдаты внутренних войск вытеснили их оттуда.

Сотрудники правоохранительных органов во время акции протеста в Минске
5 из 12

Митингующие подошли к станции "Пушкинская", но солдаты внутренних войск вытеснили их оттуда.

© Sputnik / Виктор Толочко
© Sputnik / Виктор Толочко

Протестующие попытались спрятаться в парке, однако по его периметру уже расставили большое количество автозаков.

Сотрудники правоохранительных органов и участник акции протеста в Минске
6 из 12

Протестующие попытались спрятаться в парке, однако по его периметру уже расставили большое количество автозаков.

© Sputnik / Виктор Толочко
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанк

ОМОН разогнал большую группу на проспекте Дзержинского, применив светошумовые гранаты и резиновые пули.

Сотрудники правоохранительных органов во время акции протеста в Минске
7 из 12

ОМОН разогнал большую группу на проспекте Дзержинского, применив светошумовые гранаты и резиновые пули.

© Sputnik / Виктор Толочко
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© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанк

Еще одним местом столкновений стал проспект Рокоссовского. Здесь произошло несколько стычек.

Сотрудник правоохранительных органов во время акции протеста в Минске
8 из 12

Еще одним местом столкновений стал проспект Рокоссовского. Здесь произошло несколько стычек.

© Sputnik / Виктор Толочко
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© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанк

Милиция постепенно вытеснила протестующих.

Сотрудники правоохранительных органов задерживают участников акции протеста в Минске
9 из 12

Милиция постепенно вытеснила протестующих.

© Sputnik / Виктор Толочко
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© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанк

Преследуя активистов, ОМОН штурмовал подъезды домов, где могли скрываться протестующие, и обыскивал автомобили.

Сотрудники правоохранительных органов во время акции протеста в Минске
10 из 12

Преследуя активистов, ОМОН штурмовал подъезды домов, где могли скрываться протестующие, и обыскивал автомобили.

© Sputnik / Виктор Толочко
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© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанк

Ближе к часу ночи волнения прекратились.

Акция протеста в Минске после президентских выборов
11 из 12

Ближе к часу ночи волнения прекратились.

© Sputnik / Виктор Толочко
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© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанк

Силовики покинули места массовых выступлений, задержав часть активистов.

Сотрудники правоохранительных органов во время акции протеста в Минске
12 из 12

Силовики покинули места массовых выступлений, задержав часть активистов.

© Sputnik / Виктор Толочко
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