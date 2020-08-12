Подруга Легкоступовой прокомментировала "избиение" певицы мужем

"Мне сложной в это поверить. Валентина очень избирательный человек, не бросающийся в омут с головой. Этот выбор был осознанным и конечно, он (Фирсов.— Прим. Ред.) никакой не алкоголик, как сейчас его пытаются представить", — пояснила Сивакова.