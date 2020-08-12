Подруга Легкоступовой прокомментировала "избиение" певицы мужем

МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Певица Ольга Сивакова считает, что муж исполнительницы Валентины Легкоступовой не мог избить ее подругу, пишет "Комсомольская правда".
Ранее сообщалось, что правоохранительные органы задержали супруга Легкоступовой Юрия Фирсова. Его якобы подозревают в нанесении травм жене, которая, по данным ряда СМИ, сейчас находится в коме.
"Мне сложной в это поверить. Валентина очень избирательный человек, не бросающийся в омут с головой. Этот выбор был осознанным и конечно, он (Фирсов.— Прим. Ред.) никакой не алкоголик, как сейчас его пытаются представить", — пояснила Сивакова.
По словам артистки, она общалась с Легкоступовой несколько дней назад и не заметала ничего необычного в ее поведении.
"Она рассказывала, что счастлива, как никогда", — подчеркнула подруга певицы.
Сивакова также отметила, что у Легкоступовой полная непереносимость алкоголя.
"Ей от одного запаха могло стать плохо. Поэтому я совершенно точно могу сказать, что она не пила", — заключила она.
О госпитализации Легкоступовой стало известно накануне. По данным ряда СМИ, певица попала в наркологическую клинику в состоянии алкогольного опьянения, с проломленной головой и синяками по всему телу. Позже она впала в кому, врачи пытаются снять отек мозга.
Легкоступова окончила Государственный музыкально-педагогический институт имени Гнесиных, в конце 80-х занимала призовые места на конкурсах молодых исполнителей. Наибольшую известность ей принесла песня "Ягода-малина".