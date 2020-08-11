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https://ria.ru/20200811/1575643947.html
СМИ сообщили о задержании мужа госпитализированной певицы Легкоступовой
Правоохранительные органы задержали супруга певицы Валентины Легкоступовой Юрия Фирсова, сообщает РЕН ТВ. РИА Новости, 11.08.2020
2020-08-11T14:55
культура
валентина легкоступова
россия
шоу-бизнес
происшествия
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60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
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РИА Новости
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353
60
валентина легкоступова, россия, шоу-бизнес, происшествия

СМИ сообщили о задержании мужа госпитализированной певицы Легкоступовой

14:48 11.08.2020 (обновлено: 14:55 11.08.2020)
29701
© Фото : Официальная группа Валентины Легкоступовой в сети VkontakteЮрий Фирсов и Валентина Легкоступова
Юрий Фирсов и Валентина Легкоступова
© Фото : Официальная группа Валентины Легкоступовой в сети Vkontakte
МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Правоохранительные органы задержали супруга певицы Валентины Легкоступовой Юрия Фирсова, сообщает РЕН ТВ.
По данным канала, его подозревают в нанесении травм жене, которая сейчас находится в коме.
О госпитализации Легкоступовой стало известно сегодня. По данным ряда СМИ, певица попала в наркологическую клинику в состоянии алкогольного опьянения, с проломленной головой и синяками по всему телу. Позже она впала в кому, врачи пытаются снять отек мозга.
Сам Фирсов признает, что его жена находится в больнице, однако опровергает информацию о коме и проблеме с алкоголем. По его словам, она упала в ванной, почувствовала себя плохо и обратилась к врачам. Сейчас она находится в сознании.
Характер травм и подробности инцидента выясняются.
Врач Тамбовской областной станции скорой медицинской помощи и медицины катастроф во время работы
Вчера, 13:05Культура
Упала в ванной. Муж Легкоступовой прокомментировал сообщения о ее коме
6131239917
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КультураВалентина ЛегкоступоваРоссияШоу-бизнесПроисшествия
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