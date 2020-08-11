СМИ сообщили о задержании мужа госпитализированной певицы Легкоступовой

По данным канала, его подозревают в нанесении травм жене, которая сейчас находится в коме.

Сам Фирсов признает, что его жена находится в больнице, однако опровергает информацию о коме и проблеме с алкоголем. По его словам, она упала в ванной, почувствовала себя плохо и обратилась к врачам. Сейчас она находится в сознании.