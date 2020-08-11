https://ria.ru/20200811/1575643947.html
СМИ сообщили о задержании мужа госпитализированной певицы Легкоступовой
Правоохранительные органы задержали супруга певицы Валентины Легкоступовой Юрия Фирсова, сообщает РЕН ТВ. РИА Новости, 11.08.2020
2020-08-11T14:48
2020-08-11T14:55
культура
валентина легкоступова
россия
шоу-бизнес
происшествия
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https://ria.ru/20200811/1575635255.html
1
россия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
валентина легкоступова, россия, шоу-бизнес, происшествия