СМИ: исполнительница хита "Ягода-малина" Легкоступова впала в кому

МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Певицу Валентину Легкоступову нашли в алкогольном опьянении и с многочисленными синяками. Об этом сообщает газета Певицу Валентину Легкоступову нашли в алкогольном опьянении и с многочисленными синяками. Об этом сообщает газета "Московский комсомолец"

По данным издания, артистка не выходила на связь с родными с конца июля. Обеспокоенные дети приехали домой к ней и ее супругу Юрию Фирсову и обнаружили пьяную мать, тело которой было покрыто гематомами.

Певицу доставили в наркологическую клинику. Там ее состояние ухудшилось: женщина начала жаловаться на головные боли, а позже впала в кому.

Ее перевели в другую больницу, где экстренно прооперировали — сделали трепанацию черепа и откачали огромную гематому. Сейчас врачи пытаются снять отек мозга и наладить работу печени.

Обстоятельства, при которых певица получила травмы, установит столичный главк Следственного комитета, которому прокуратура Москвы передала материалы проверки.