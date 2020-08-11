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https://ria.ru/20200811/1575627311.html
СМИ: исполнительница хита "Ягода-малина" Легкоступова впала в кому
Певицу Валентину Легкоступову нашли в алкогольном опьянении и с многочисленными синяками. Об этом сообщает газета "Московский комсомолец". РИА Новости, 11.08.2020
2020-08-11T17:36
валентина легкоступова
культура
шоу-бизнес
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Здоровья ей.
26
Просто так по голове не бьют
14
9
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/08/0b/1575627326_0:395:2048:1547_1400x0_80_0_0_71ac629e7fa4334dcc2b3ec00884b5da.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
валентина легкоступова, шоу-бизнес

СМИ: исполнительница хита "Ягода-малина" Легкоступова впала в кому

11:47 11.08.2020 (обновлено: 17:36 11.08.2020)
30675
© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкЗаслуженная артистка России Валентина Легкоступова
Заслуженная артистка России Валентина Легкоступова
© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Певицу Валентину Легкоступову нашли в алкогольном опьянении и с многочисленными синяками. Об этом сообщает газета "Московский комсомолец".
По данным издания, артистка не выходила на связь с родными с конца июля. Обеспокоенные дети приехали домой к ней и ее супругу Юрию Фирсову и обнаружили пьяную мать, тело которой было покрыто гематомами.
Певицу доставили в наркологическую клинику. Там ее состояние ухудшилось: женщина начала жаловаться на головные боли, а позже впала в кому.
Ее перевели в другую больницу, где экстренно прооперировали — сделали трепанацию черепа и откачали огромную гематому. Сейчас врачи пытаются снять отек мозга и наладить работу печени.
Обстоятельства, при которых певица получила травмы, установит столичный главк Следственного комитета, которому прокуратура Москвы передала материалы проверки.
Легкоступова окончила Государственный музыкально-педагогический институт имени Гнесиных, в конце 80-х занимала призовые места на конкурсах молодых исполнителей. Наибольшую известность ей принесла песня "Ягода-малина".
816302882179
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КультураВалентина ЛегкоступоваШоу-бизнес
Популярные комментарии
Здоровья ей.
11 августа, 13:28
Егор Панкратов
2600000
Просто так по голове не бьют
11 августа, 12:56
Arkadiy Fradkin
1000112
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