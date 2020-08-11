https://ria.ru/20200811/1575627311.html
СМИ: исполнительница хита "Ягода-малина" Легкоступова впала в кому
Певицу Валентину Легкоступову нашли в алкогольном опьянении и с многочисленными синяками. Об этом сообщает газета "Московский комсомолец". РИА Новости, 11.08.2020
2020-08-11T11:47
2020-08-11T17:36
валентина легкоступова
культура
шоу-бизнес
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/08/0b/1575627326_0:395:2048:1547_1400x0_80_0_0_71ac629e7fa4334dcc2b3ec00884b5da.jpg
Егор Панкратов
Здоровья ей.
26
Arkadiy Fradkin
Просто так по голове не бьют
14
9
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/08/0b/1575627326_0:395:2048:1547_1400x0_80_0_0_71ac629e7fa4334dcc2b3ec00884b5da.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/08/0b/1575627326_0:320:2048:1856_1400x0_80_0_0_125e261490888030849133ff2d9026ef.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/08/0b/1575627326_0:206:2048:2254_1400x0_80_0_0_985bee9970f64856243eea86197c307d.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
валентина легкоступова, шоу-бизнес
МОСКВА, 11 авг — РИА Новости.
Певицу Валентину Легкоступову нашли в алкогольном опьянении и с многочисленными синяками. Об этом сообщает газета "Московский комсомолец"
.
По данным издания, артистка не выходила на связь с родными с конца июля. Обеспокоенные дети приехали домой к ней и ее супругу Юрию Фирсову и обнаружили пьяную мать, тело которой было покрыто гематомами.
Певицу доставили в наркологическую клинику. Там ее состояние ухудшилось: женщина начала жаловаться на головные боли, а позже впала в кому.
Ее перевели в другую больницу, где экстренно прооперировали — сделали трепанацию черепа и откачали огромную гематому. Сейчас врачи пытаются снять отек мозга и наладить работу печени.
Обстоятельства, при которых певица получила травмы, установит столичный главк Следственного комитета, которому прокуратура Москвы передала материалы проверки.
Легкоступова окончила Государственный музыкально-педагогический институт имени Гнесиных, в конце 80-х занимала призовые места на конкурсах молодых исполнителей. Наибольшую известность ей принесла песня "Ягода-малина".