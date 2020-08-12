https://ria.ru/20200812/1575672063.html
ОМОН зачистил проспект Независимости в Минске
ОМОН в Минске зачистил обе стороны проспекта Независимости возле торгового центра "Спектр" (северо-восточная окраина города, за МКАД), передает Sputnik... РИА Новости, 12.08.2020
2020-08-12T00:14
2020-08-12T12:35
протесты в белоруссии
мвд белоруссии
минск
белоруссия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/08/0b/1575671520_0:67:1280:787_1400x0_80_0_0_160d659eb7c532aaa85081a98f4a2e51.jpg
https://ria.ru/20200810/1575587705.html
Сергей Веселов
Все диктаторы заканчивают одинаково. Белоруссия это не КНДР и не Саудовская Аравия. Режимы и Лукашенко и путина посыпались
44
Виртуальный деструктор
Теперь самое главное вычислить организаторов этих беспорядков. Хотя и так понятно. Просто надо сократить посольство США до самого минимального минимума - и порядок будет обеспечен.
38
10
минск
белоруссия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/08/0b/1575671520_0:67:1280:787_1400x0_80_0_0_160d659eb7c532aaa85081a98f4a2e51.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/08/0b/1575671520_72:0:1209:853_1400x0_80_0_0_3fa1bea32c60e0e976fa3d9df8328d12.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/08/0b/1575671520_214:0:1067:853_1400x0_80_0_0_0a2c2c20a119bdfc98b00dee0e8e50f1.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мвд белоруссии, минск, белоруссия, в мире
МИНСК, 12 авг — РИА Новости.
ОМОН в
Минске
зачистил обе стороны проспекта Независимости возле торгового центра "Спектр" (северо-восточная окраина города, за МКАД), передает
Sputnik Беларусь
.
Протестующих, которые стояли вдоль проезжей части, задержали.
Как сообщает корреспондент агентства, спецтехника уже разъезжается из района станции метро "Уручье", которое рядом с ТЦ "Спектр", людей на улицах осталось очень мало. Скандирования с балконов также фактически прекращаются. Машины беспрепятственно ездят по проезжей части.
На юго-востоке, в районе Серебрянка, протест также пошел на спад. Милиция оттеснила протестующих автомобилистов и пешеходов с проспекта Рокоссовского. Во время зачистки участники акции протеста атаковали милицейский автобус и разбили ему стекла. Сейчас там находится спецтехника, однако участников беспорядков уже не видно.
Столкновения и задержания: третий день протестов в Минске © Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанк
Вечером во вторник протестующие начали собираться в группы в разных районах белорусской столицы.
1
из 12
Вечером во вторник протестующие начали собираться в группы в разных районах белорусской столицы.
© Sputnik / Виктор Толочко
В центр Минска вновь стянули спецтехнику, в том числе водометы и автозаки.
2
из 12
В центр Минска вновь стянули спецтехнику, в том числе водометы и автозаки.
© Sputnik / Виктор Толочко
Экипажи ГАИ патрулировали улицы города, примыкающие к центру.
3
из 12
Экипажи ГАИ патрулировали улицы города, примыкающие к центру.
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанк
В местах, где днем ранее произошли столкновения, дежурили бойцы ОМОН и солдаты внутренних войск.
4
из 12
В местах, где днем ранее произошли столкновения, дежурили бойцы ОМОН и солдаты внутренних войск.
© Sputnik / Виктор Толочко
Митингующие подошли к станции "Пушкинская", но солдаты внутренних войск вытеснили их оттуда.
5
из 12
Митингующие подошли к станции "Пушкинская", но солдаты внутренних войск вытеснили их оттуда.
© Sputnik / Виктор Толочко
Протестующие попытались спрятаться в парке, однако по его периметру уже расставили большое количество автозаков.
6
из 12
Протестующие попытались спрятаться в парке, однако по его периметру уже расставили большое количество автозаков.
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанк
ОМОН разогнал большую группу на проспекте Дзержинского, применив светошумовые гранаты и резиновые пули.
7
из 12
ОМОН разогнал большую группу на проспекте Дзержинского, применив светошумовые гранаты и резиновые пули.
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанк
Еще одним местом столкновений стал проспект Рокоссовского. Здесь произошло несколько стычек.
8
из 12
Еще одним местом столкновений стал проспект Рокоссовского. Здесь произошло несколько стычек.
9
из 12
Милиция постепенно вытеснила протестующих.
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанк
Преследуя активистов, ОМОН штурмовал подъезды домов, где могли скрываться протестующие, и обыскивал автомобили.
10
из 12
Преследуя активистов, ОМОН штурмовал подъезды домов, где могли скрываться протестующие, и обыскивал автомобили.
11
из 12
Ближе к часу ночи волнения прекратились.
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанк
Силовики покинули места массовых выступлений, задержав часть активистов.
12
из 12
Силовики покинули места массовых выступлений, задержав часть активистов.
1
из 12
Вечером во вторник протестующие начали собираться в группы в разных районах белорусской столицы.
2
из 12
В центр Минска вновь стянули спецтехнику, в том числе водометы и автозаки.
3
из 12
Экипажи ГАИ патрулировали улицы города, примыкающие к центру.
4
из 12
В местах, где днем ранее произошли столкновения, дежурили бойцы ОМОН и солдаты внутренних войск.
5
из 12
Митингующие подошли к станции "Пушкинская", но солдаты внутренних войск вытеснили их оттуда.
6
из 12
Протестующие попытались спрятаться в парке, однако по его периметру уже расставили большое количество автозаков.
7
из 12
ОМОН разогнал большую группу на проспекте Дзержинского, применив светошумовые гранаты и резиновые пули.
8
из 12
Еще одним местом столкновений стал проспект Рокоссовского. Здесь произошло несколько стычек.
9
из 12
Милиция постепенно вытеснила протестующих.
10
из 12
Преследуя активистов, ОМОН штурмовал подъезды домов, где могли скрываться протестующие, и обыскивал автомобили.
11
из 12
Ближе к часу ночи волнения прекратились.
12
из 12
Силовики покинули места массовых выступлений, задержав часть активистов.
Собравшихся у ТЦ "Магнит" и на проспекте Дзержинского на юго-западе Минска разогнали резиновыми пулями.
Белорусы выходят на несанкционированные акции третий день подряд. Протестующие не согласны с итогами выборов, на которых действующий президент
Александр Лукашенко
лидирует с большим отрывом. В ходе беспорядков пострадали сотни людей, некоторых из них доставили в больницы. Самая сложная обстановка — в столице, там в понедельник вечером погиб один митингующий.
О ходе протестов подробнее читайте в онлайн-репортаже >>