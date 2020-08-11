В минском микрорайоне Уручье начались задержания протестующих

МИНСК, 11 авг - РИА Новости. Митингующих задерживают в микрорайоне Уручье на северо-востоке Минска, передает Sputnik Беларусь.
"Возле жилых домов на Уручье, около здания EPAM, собралось небольшое количество людей. Автомобильное движение здесь частично перекрыто. Некоторых собравшихся задерживают", - говорится в сообщении Sputnik.
Как отмечает агентство, при виде правоохранителей протестующие пытаются спрятаться во дворах и подъездах ближайших домов. Люди скандируют с общих балконов.
Девятого августа в Белоруссии состоялись выборы президента. Согласно уточненным данным ЦИК, действующий президент Александр Лукашенко набирает 80,08% голосов. Он руководит страной более 26 лет.
Вечером в тот же день в ряде белорусских городов начались массовые несанкционированные акции протеста. Митингующие в центре Минска сооружали баррикады из мусорных баков. Милиция применила против них слезоточивый газ, водометы и светошумовые гранаты, а также вытеснила протестующих из центра города. В результате акции оппозиции были задержаны 3 тысяч человек, пострадали около 100 человек, сообщало МВД Белоруссии. На следующий день,, по официальным данным МВД республики, задержали еще порядка двух тысяч.
О ходе протестов подробнее читайте в онлайн-репортаже >>