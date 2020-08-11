В минском микрорайоне Уручье начались задержания протестующих

"Возле жилых домов на Уручье, около здания EPAM, собралось небольшое количество людей. Автомобильное движение здесь частично перекрыто. Некоторых собравшихся задерживают", - говорится в сообщении Sputnik.

ОМОН разогнал протестующих на проспекте Дзержинского в Минске

ОМОН разогнал протестующих на проспекте Дзержинского в Минске

Как отмечает агентство, при виде правоохранителей протестующие пытаются спрятаться во дворах и подъездах ближайших домов. Люди скандируют с общих балконов.