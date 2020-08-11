https://ria.ru/20200811/1575633336.html
В Ленинградской области нашли останки подростков, убитых во время войны
В поселке Шапки Ленинградской области, в районе массового захоронения времен Великой Отечественной войны, нашли останки 11 подростков, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 11.08.2020
2020-08-11T12:34
2020-08-11T19:58
75 лет великой победы
великая отечественная война (1941-1945)
ленинградская область
происшествия
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https://ria.ru/20200528/1572126733.html
3
ленинградская область
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Работы на месте обнаруженных захоронения граждан, погибших от рук нацистов в годы ВОВ
Работы на месте обнаруженных захоронения граждан, погибших от рук нацистов в годы ВОВ
2020-08-11T12:34
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
великая отечественная война (1941-1945), ленинградская область, происшествия