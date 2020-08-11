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Юнармейцы во время передачи кисетов с землей с мест захоронений советских воинов с территорий иностранных государств
75 лет Великой Победы
https://ria.ru/20200811/1575633336.html
В Ленинградской области нашли останки подростков, убитых во время войны
В поселке Шапки Ленинградской области, в районе массового захоронения времен Великой Отечественной войны, нашли останки 11 подростков, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 11.08.2020
2020-08-11T19:58
75 лет великой победы
великая отечественная война (1941-1945)
ленинградская область
происшествия
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ленинградская область
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2020
РИА Новости
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Работы на месте обнаруженных захоронения граждан, погибших от рук нацистов в годы ВОВ
Работы на месте обнаруженных захоронения граждан, погибших от рук нацистов в годы ВОВ
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великая отечественная война (1941-1945), ленинградская область, происшествия

В Ленинградской области нашли останки подростков, убитых во время войны

12:34 11.08.2020 (обновлено: 19:58 11.08.2020)
7019
С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 авг — РИА Новости. В поселке Шапки Ленинградской области, в районе массового захоронения времен Великой Отечественной войны, нашли останки 11 подростков, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
По его словам, ведется проверка, сотрудники правоохранительных органов извлекают тела.
По данным местных СМИ, смерть подростков наступила в результате пулевых ранений в голову и грудь.
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75 лет Великой ПобедыВеликая Отечественная война (1941-1945)Ленинградская областьПроисшествия
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