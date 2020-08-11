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Исторические поселения Ленобласти преобразят за пять лет
Власти Ленинградской области преобразят и разовьют исторические населенные пункты региона в течение ближайших пяти лет; соответствующее распоряжение дал... РИА Новости, 11.08.2020
2020-08-11T11:59
ленинградская область
ленинградская область
общество
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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60
ленинградская область, общество

Исторические поселения Ленобласти преобразят за пять лет

11:59 11.08.2020
38
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкВид на Выборг с башни святого Олафа Выборгского замка
Вид на Выборг с башни святого Олафа Выборгского замка
© РИА Новости / Алексей Даничев
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 авг - РИА Новости. Власти Ленинградской области преобразят и разовьют исторические населенные пункты региона в течение ближайших пяти лет; соответствующее распоряжение дал губернатор области Александр Дрозденко в ходе совещания с главами администраций малых городов.
По его словам, пятилетняя программа развития исторических населенных пунктов будет реализована при условии отдельного систематического финансирования.
"Предлагаю создать рабочую группу и обратить особое внимание всех профильных органов власти на подготовку градостроительных планов, утверждение генеральных планов городов. Кроме того, предлагаю включить в список значимых исторических населенных пунктов Новую Ладогу", — сказал глава региона.
Он отметил, что программа развития малых городов должна содержать такие стратегические направления как благоустройство территорий, строительство социальных объектов, расселение аварийного жилья, устройство дорожно-транспортной сети, общественных пространств.
"В 2020 году объем областных субсидий на ремонт сети муниципальных дорог составил почти 130 миллионов рублей. Предусмотрен ремонт 29 объектов: четырех в Ивангороде, по два в Пикалево и Шлиссельбурге, шести в Светогорске и Сясьстрое и девяти в Сланцах", - добавили, в свою очередь, в пресс-службе областной администрации.
Кроме того, в процессе строительства находятся шесть крупных социально-значимых объектов. Это бассейн, пристройка к городской больнице и школа на 265 мест в Ивангороде, школа на 600 мест и спортивный центр с бассейном в Шлиссельбурге, физкультурно-оздоровительный центр в Сланцах. Также в Сланцах начинается проектирование работ по капитальному ремонту дворца культуры.
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"В Ивангороде, Шлиссельбурге, Пикалево и Сясьстрое реализуется программа расселения аварийного жилья, до 2025 года планируется построить новые дома и переселить в благоустроенные квартиры почти 2,5 тысячи человек", - подчеркнули в обладминистрации.
В каждом городе постоянно ведутся работы по благоустройству территории: обустраиваются пешеходные дорожки, зоны отдыха, смотровые площадки, проводится ремонт и установка спортивных и детских площадок, парковок.
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