Исторические поселения Ленобласти преобразят за пять лет

С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 авг - РИА Новости. Власти Власти Ленинградской области преобразят и разовьют исторические населенные пункты региона в течение ближайших пяти лет; соответствующее распоряжение дал губернатор области Александр Дрозденко в ходе совещания с главами администраций малых городов.

По его словам, пятилетняя программа развития исторических населенных пунктов будет реализована при условии отдельного систематического финансирования.

"Предлагаю создать рабочую группу и обратить особое внимание всех профильных органов власти на подготовку градостроительных планов, утверждение генеральных планов городов. Кроме того, предлагаю включить в список значимых исторических населенных пунктов Новую Ладогу", — сказал глава региона.

Он отметил, что программа развития малых городов должна содержать такие стратегические направления как благоустройство территорий, строительство социальных объектов, расселение аварийного жилья, устройство дорожно-транспортной сети, общественных пространств.

"В 2020 году объем областных субсидий на ремонт сети муниципальных дорог составил почти 130 миллионов рублей. Предусмотрен ремонт 29 объектов: четырех в Ивангороде, по два в Пикалево и Шлиссельбурге, шести в Светогорске и Сясьстрое и девяти в Сланцах", - добавили, в свою очередь, в пресс-службе областной администрации.

Кроме того, в процессе строительства находятся шесть крупных социально-значимых объектов. Это бассейн, пристройка к городской больнице и школа на 265 мест в Ивангороде, школа на 600 мест и спортивный центр с бассейном в Шлиссельбурге, физкультурно-оздоровительный центр в Сланцах. Также в Сланцах начинается проектирование работ по капитальному ремонту дворца культуры.

"В Ивангороде, Шлиссельбурге, Пикалево и Сясьстрое реализуется программа расселения аварийного жилья, до 2025 года планируется построить новые дома и переселить в благоустроенные квартиры почти 2,5 тысячи человек", - подчеркнули в обладминистрации.