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В МИД Германии оценили важность отношений с Россией
Германо-российские отношения слишком важны, чтобы оставлять их на произвол судьбы, заявил во вторник журналистам перед отлетом в Москву глава МИД ФРГ Хайко... РИА Новости, 11.08.2020
2020-08-11T09:27
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353
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/155096/76/1550967645_0:294:2814:1876_1400x0_80_0_0_b80172d14804c0ec11faa777d5e76406.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
хайко маас, ленинград, мид германии, москва, германия, сирия, в мире

В МИД Германии оценили важность отношений с Россией

09:27 11.08.2020
1780
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел ФРГ Хайко Маас
Министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
Министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас. Архивное фото
БЕРЛИН, 11 авг - РИА Новости. Германо-российские отношения слишком важны, чтобы оставлять их на произвол судьбы, заявил во вторник журналистам перед отлетом в Москву глава МИД ФРГ Хайко Маас.
"Немецко-российские отношения слишком важны, чтобы их оставлять на произвол судьбы. Это тем более верно, что пандемия коронавируса еще больше затрудняет прямой контакт между немцами и русскими. Только если Москва будет вовлечена в важные международные вопросы, мы добьемся долгосрочных результатов. В равной степени это относится к ситуации на востоке Украины, Ливии и Сирии. Поведение России также играет ключевую роль в контроле над вооружениями. Мы хотим, чтобы Россия осознала эту ответственность", - заявил Маас, его слова цитирует рассылка МИД ФРГ.
По словам министра, "там, где есть необходимость в разъяснении, лучше всего искать открытого разговора".
Маас добавил, что после посещения Москвы он отправится в Санкт-Петербург.
"Блокада Ленинграда немецким вермахтом закончилась 75 лет назад, это ужасное военное преступление против русского народа, за которое Германия несет ответственность и которое мы никогда не должны забывать. Около года назад я согласовал с моим российским коллегой гуманитарный жест, который принесет пользу выжившим в блокаде. Я рад, что это наконец-то обретает форму благодаря поддержке госпиталя для ветеранов", - сказал министр.
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Хайко МаасЛенинградМИД ГерманииМоскваГерманияСирияВ мире
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