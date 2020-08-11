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Ученые зафиксировали появление "языка войны" у жителей Донбасса
Военные действия в Донбассе существенно повлияли на менталитет местных жителей и привели к формированию так называемого языка войны, когда известные слова... РИА Новости, 11.08.2020
2020-08-11T10:56
ситуация в днр и лнр
донбасс
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российская академия наук
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в мире
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донбасс
луганская народная республика
донецкая народная республика
украина
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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РИА Новости
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60
ситуация в днр и лнр, донбасс, луганская народная республика, донецкая народная республика, российская академия наук, украина, в мире

Ученые зафиксировали появление "языка войны" у жителей Донбасса

07:56 11.08.2020 (обновлено: 10:56 11.08.2020)
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкФлаг ДНР
Флаг ДНР
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 11 авг — РИА Новости, Юлия Насулина. Военные действия в Донбассе существенно повлияли на менталитет местных жителей и привели к формированию так называемого языка войны, когда известные слова приобретают новое значение, появляются новые обозначения и термины, рассказала РИА Новости старший научный сотрудник Южного научного центра РАН Татьяна Власкина.
По ее словам, этнолингвистическое исследование в этой сфере проводится с 2018 года учеными ЮНЦ РАН, Южного федерального и Донецкого национального университетов. Специалисты решили выяснить, как изменилось мировосприятие жителей Донбасса за время войны, в частности, как она повлияла на язык. Для этого они опрашивали население, изучали письменные источники, соцсети, а также сайты оповещения, где размещается информация об обстрелах и других проблемах региона.
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"Мы пришли к выводу, что в донбасском региолекте стала активно формироваться область, обслуживающая тему войны, которая потеснила традиционную для региона шахтерскую тему. В язык общения стали входить слова из окопного сленга и профессиональной лексики военных", — сказала Власкина. Например, снаряд для противотанкового гранатомета в обиходе — "сапог", расположение части — "располага", "будильник" — ранний обстрел. Безобидными словами "бабочка", "лепесток" называют противопехотные мины нажимного действия.
По словам Власкиной, важное значение приобрели слова-звукоподражания, с помощью которых звуки войны описываются точно и конкретно. "Например, слово "гуп" — удар, сотрясающий землю. И это совсем не то же самое, что "бах", обозначающее разрыв в воздухе", — сказала собеседница. В языке появились метафоры: например, "упал грузовик с кирпичом" — мощный одиночный взрыв, "ковры выбивают" — частая стрельба из миномета. Беспилотные летательные аппараты стали называть именами летающих сказочных персонажей — "Карлсон", "Вжик", "фея Динь-Динь".
Ученые зафиксировали сотни слов и выражений, обнаруживающих глубокие изменения в мировоззрении людей, живущих в условиях конфликта. "Наш мир — война", "тишина пугает неизвестностью сильнее, чем грохот" — подобные высказывания, по мнению Власкиной, говорят о психологических травмах.

"Как долго ментальные изменения будут сохраняться в языке, зависит от того, сколько еще продлится конфликт, как скоро его начнут забывать и насколько точно новые явления будут отражены в литературе, кинематографе и других закрепленных текстах культуры. Пока же язык войны продолжает развиваться", — сказала она. После завершения сбора материала ученые планируют его обобщить и издать в виде понятийного словаря.

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Ситуация в ДНР и ЛНРДонбассЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаРоссийская академия наукУкраинаВ мире
Популярные комментарии
не будет народ Донбасса больше с Украиной. после 6 лет войны. с кем угодно, хоть с чертом. только не с Украиной. а политики пусть ходят договариваются, в нормандском формате, даже с подключением СШП и мелкобритов, все равно толку не будет
11 августа, 08:50
Damir Aliev
2800001
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