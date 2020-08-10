https://ria.ru/20200810/1575610625.html
"ВКонтакте" восстанавливает работу своих сервисов после сбоя
Социальная сеть "ВКонтакте" восстанавливает работу своих сервисов после кратковременного сбоя, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании. РИА Новости, 10.08.2020
2020-08-10T21:15
2020-08-10T21:15
нижний новгород
вконтакте
москва
екатеринбург
санкт-петербург
общество
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https://ria.ru/20200729/1575075110.html
нижний новгород
москва
екатеринбург
санкт-петербург
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/1b/1572055146_0:59:2560:1499_1400x0_80_0_0_9ecef4537830a8a721ec8838d0027eb4.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
нижний новгород, вконтакте, москва, екатеринбург, санкт-петербург, общество