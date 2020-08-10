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"ВКонтакте" восстанавливает работу своих сервисов после сбоя
Социальная сеть "ВКонтакте" восстанавливает работу своих сервисов после кратковременного сбоя, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании. РИА Новости, 10.08.2020
2020-08-10T21:15
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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нижний новгород, вконтакте, москва, екатеринбург, санкт-петербург, общество

"ВКонтакте" восстанавливает работу своих сервисов после сбоя

21:15 10.08.2020
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© Фото : ВКонтактеПриложение ВКонтакте на экране смартфона
Приложение ВКонтакте на экране смартфона
© Фото : ВКонтакте
МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Социальная сеть "ВКонтакте" восстанавливает работу своих сервисов после кратковременного сбоя, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.
Ранее в понедельник пользователи соцсети сообщили о неполадках в работе, об этом свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения на популярных интернет-ресурсах.
Сбои начались около 19.45 мск. По данным Downdetector, 65% пользователей соцсети жаловались на проблемы с доставкой сообщений, жалобы 33% связаны с загрузкой сайта. С проблемами столкнулись жители Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Екатеринбурга и других городов РФ.
"У части пользователей Android могли возникнуть проблемы с загрузкой некоторых разделов приложения "ВКонтакте", но мы восстанавливаем работу", - прокомментировали в пресс-службе.
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