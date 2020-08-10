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Протесты в Минске. 10.08.2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200810/1575608041.html
Twitter заявил о помехах работе сервиса в Белоруссии
Компания Twitter заявила в понедельник о помехах работе сервиса в Белоруссии в ответ на протесты оппозиции. РИА Новости, 10.08.2020
2020-08-10T20:09
протесты в белоруссии
мвд белоруссии
александр лукашенко
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белоруссия
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353
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/148836/53/1488365335_0:100:3072:1828_1400x0_80_0_0_e1d08d6e0afa8c685a804fd6e663e7f1.jpg
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
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мвд белоруссии, александр лукашенко, минск, белоруссия, twitter, в мире

Twitter заявил о помехах работе сервиса в Белоруссии

20:09 10.08.2020
489
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкСтраница социальной сети Twitter на экране смартфона
Страница социальной сети Twitter на экране смартфона
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
ВАШИНГТОН, 10 авг – РИА Новости. Компания Twitter заявила в понедельник о помехах работе сервиса в Белоруссии в ответ на протесты оппозиции.
"Мы наблюдаем блокирование и помехи Twitter в Белоруссии в ответ на протесты против результатов выборов", - говорится в официальном канале соцсети.
В компании отметили, что такие меры являются "фундаментальным нарушением основных прав человек и принципов открытого интернета".
Президентские выборы прошли в Белоруссии 9 августа, действующий глава государства Александр Лукашенко, по предварительным данным ЦИК, набрал 80,23% голосов избирателей. Вечером в воскресенье в ряде городов Белоруссии начались массовые несанкционированные акции протеста. Митингующие в центре Минска сооружали баррикады из мусорных баков. Милиция применила против них слезоточивый газ, водометы и светошумовые гранаты, а также вытеснила протестующих из центра города. В результате акции оппозиции были задержаны 3 тысячи человек, пострадали около 100 человек, погибших нет, сообщает МВД Белоруссии.
Итоги президентских выборов в Белоруссии
9 августа, 22:48Протесты в Белоруссии
Итоги президентских выборов в Белоруссии
В понедельник акции протеста продолжились. Милия начала задержания.
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