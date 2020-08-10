https://ria.ru/20200810/1575592603.html
Петербурженка попыталась передать в СИЗО пироги с телефонами
Жительница Санкт-Петербурга пыталась передать в СИЗО 11 мобильных телефонов и девять USB-кабелей, спрятав их в пироги, сообщает пресс-служба УФСИН по... РИА Новости, 10.08.2020
2020-08-10T15:10
2020-08-10T15:10
ленинградская область
санкт-петербург
происшествия
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https://ria.ru/20200730/1575161576.html
ленинградская область
санкт-петербург
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ленинградская область, санкт-петербург, происшествия