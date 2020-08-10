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Петербурженка попыталась передать в СИЗО пироги с телефонами
Жительница Санкт-Петербурга пыталась передать в СИЗО 11 мобильных телефонов и девять USB-кабелей, спрятав их в пироги, сообщает пресс-служба УФСИН по... РИА Новости, 10.08.2020
2020-08-10T15:10
ленинградская область
санкт-петербург
происшествия
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ленинградская область
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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ленинградская область, санкт-петербург, происшествия

Петербурженка попыталась передать в СИЗО пироги с телефонами

15:10 10.08.2020
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© РИА Новости / Игорь Руссак / Перейти в фотобанкБлаготворительный концерт в СИЗО №1 "Кресты" в Санкт-Петербурге
Благотворительный концерт в СИЗО №1 Кресты в Санкт-Петербурге
© РИА Новости / Игорь Руссак
Перейти в фотобанк
С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 авг - РИА Новости. Жительница Санкт-Петербурга пыталась передать в СИЗО 11 мобильных телефонов и девять USB-кабелей, спрятав их в пироги, сообщает пресс-служба УФСИН по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
"Одиннадцать мобильных телефонов и девять USB-кабелей к ним нашли сотрудники СИЗО-1 при досмотре передачи для подследственного, содержащегося под стражей в учреждении. Все эти запрещенные предметы женщина пыталась передать в продуктовой передаче, спрятав сотовые телефоны в мучные изделия", - говорится в сообщении.
В отношении женщины составлен протокол о привлечении ее к административной ответственности. В настоящее время по этому факту проводится проверка.
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2101074
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