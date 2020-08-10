Петербурженка попыталась передать в СИЗО пироги с телефонами

"Одиннадцать мобильных телефонов и девять USB-кабелей к ним нашли сотрудники СИЗО-1 при досмотре передачи для подследственного, содержащегося под стражей в учреждении. Все эти запрещенные предметы женщина пыталась передать в продуктовой передаче, спрятав сотовые телефоны в мучные изделия", - говорится в сообщении.