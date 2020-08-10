В Минпросвещения сообщили о начале учебы в традиционном формате

"Операторы информировали, что 1 сентября в школах страны должны начаться уроки в традиционном формате с учётом определённых требований в связи с эпидемиологической ситуацией, чтобы не допустить распространения инфекции и максимально обеспечить безопасность и здоровье учащихся и педагогов", - говорится в сообщении.