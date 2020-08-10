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В Минпросвещения сообщили о начале учебы в традиционном формате
Операторы на горячей линии Минпросвещения информировали россиян о начале учебного года с 1 сентября в традиционном формате, сообщается на сайте министерства. РИА Новости, 10.08.2020
2020-08-10T12:43
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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социальный навигатор, сн_образование, москва, московская область (подмосковье), краснодарский край

В Минпросвещения сообщили о начале учебы в традиционном формате

12:32 10.08.2020 (обновлено: 12:43 10.08.2020)
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкУрок в школе
Урок в школе
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Урок в школе. Архивное фото
МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Операторы на горячей линии Минпросвещения информировали россиян о начале учебного года с 1 сентября в традиционном формате, сообщается на сайте министерства.
"Операторы информировали, что 1 сентября в школах страны должны начаться уроки в традиционном формате с учётом определённых требований в связи с эпидемиологической ситуацией, чтобы не допустить распространения инфекции и максимально обеспечить безопасность и здоровье учащихся и педагогов", - говорится в сообщении.
Согласно сообщению, звонки на горячую линию поступали из 46 регионов. Чаще других с вопросами обращались жители Подмосковья, Москвы, Краснодарского края, Санкт-Петербурга и Оренбургской области. Людей интересовало не только, как и когда когда начнётся новый учебный год, но и возможности перехода на очно-заочную, заочную и семейную форму обучения.
Часть обращений касалась обеспечения детей компьютерами для обучения, добавляется в сообщении.
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Социальный навигаторСН_ОбразованиеМоскваМосковская область (Подмосковье)Краснодарский край
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