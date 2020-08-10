В Минпросвещения сообщили о начале учебы в традиционном формате

МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Операторы на горячей линии Минпросвещения информировали россиян о начале учебного года с 1 сентября в традиционном формате, сообщается на сайте министерства.
"Операторы информировали, что 1 сентября в школах страны должны начаться уроки в традиционном формате с учётом определённых требований в связи с эпидемиологической ситуацией, чтобы не допустить распространения инфекции и максимально обеспечить безопасность и здоровье учащихся и педагогов", - говорится в сообщении.
Согласно сообщению, звонки на горячую линию поступали из 46 регионов. Чаще других с вопросами обращались жители Подмосковья, Москвы, Краснодарского края, Санкт-Петербурга и Оренбургской области. Людей интересовало не только, как и когда когда начнётся новый учебный год, но и возможности перехода на очно-заочную, заочную и семейную форму обучения.
Часть обращений касалась обеспечения детей компьютерами для обучения, добавляется в сообщении.
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