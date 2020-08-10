Петербургских чиновников обяжут завести аккаунты в соцсетях

"До 1 октября 2020 года обеспечить создание и ведение официальных аккаунтов правительства Санкт-Петербурга в социальных сетях в соответствии с настоящим распоряжением… определить должностные лица в администрации губернатора Санкт-Петербурга, ответственные за создание и ведение официальных аккаунтов правительства Санкт-Петербурга в социальных сетях", - говорится в проекте распоряжения.