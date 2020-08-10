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Петербургских чиновников обяжут завести аккаунты в соцсетях
Правительство Санкт-Петербурга, главы городских комитетов обязаны будут завести аккаунты в социальных сетях "ВКонтакте", Instagram, Facebook, "Одноклассники",... РИА Новости, 10.08.2020
2020-08-10T12:21
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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одноклассники, youtube, александр беглов, санкт-петербург, twitter

Петербургских чиновников обяжут завести аккаунты в соцсетях

12:21 10.08.2020
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© Фото : ВКонтактеПриложение ВКонтакте на экране смартфона
Приложение ВКонтакте на экране смартфона
© Фото : ВКонтакте
Приложение ВКонтакте на экране смартфона. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 авг - РИА Новости. Правительство Санкт-Петербурга, главы городских комитетов обязаны будут завести аккаунты в социальных сетях "ВКонтакте", Instagram, Facebook, "Одноклассники", Twitter и на YouTube к началу октября 2020 года, следует из проекта распоряжения городского правительства.
"До 1 октября 2020 года обеспечить создание и ведение официальных аккаунтов правительства Санкт-Петербурга в социальных сетях в соответствии с настоящим распоряжением… определить должностные лица в администрации губернатора Санкт-Петербурга, ответственные за создание и ведение официальных аккаунтов правительства Санкт-Петербурга в социальных сетях", - говорится в проекте распоряжения.
Также до 1 октября предполагается создание официальных аккаунтов руководителей исполнительных органов государственной власти Петербурга.
Проект распоряжения опубликован на сайте Смольного для проведения антикоррупционной экспертизы.
Отмечается, что аккаунты в соцсетях создаются в целях совершенствования взаимодействия исполнительных органов государственной власти Петербурга с населением, организации работы в интернете и обеспечения открытости государственного управления.
Социальная сеть Instagram
7 августа, 09:38Акценты
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Проектом распоряжения определяется порядок создания и ведения официальных аккаунтов правительства Петербурга, руководителей исполнительных органов госвласти в соцсетях "ВКонтакте", Instagram, Facebook, "Одноклассники", Twitter и "YouTube".
Ранее сообщалось, что в марте 2019 года Александр Беглов, когда являлся врио губернатора Петербурга, зарегистрировался в соцсети "ВКонтакте". Тогда он пообещал не оставлять без внимания комментарии и сообщения жителей города в соцсети. У правительства Петербурга также есть аккаунт в Instagram, у комитетов администрации Петербурга - аккаунты в соцсетях "ВКонтакте" и Instagram.
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