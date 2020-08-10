Рособрнадзор рассказал, как прошла сдача ЕГЭ в дополнительный период

МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Сдача Сдача ЕГЭ в дополнительный период прошла в штатном режиме, в августе за нарушения с экзамена был удален 31 участник, рассказали РИА Новости в пресс-службе Рособрнадзора

"ЕГЭ в дополнительный период прошел в штатном режиме, серьезных сбоев не зафиксировано. Экзамены в дополнительный период проводились в 82 субъектах РФ", - говорится в сообщении.

Отмечается, что во всех регионах реализованы меры, обеспечивающих эпидемиологическую безопасность в пунктах проведения экзаменов. Всего экзамены прошли примерно для 3,5 тысяч участников.