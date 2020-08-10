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Навального ждет суд по делу о клевете на ветерана
Прокуратура Москвы утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Алексея Навального, обвиняемого в клевете на ветерана, сообщила РИА Новости РИА Новости, 10.08.2020
2020-08-10T10:30
алексей навальный
москва
происшествия
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https://ria.ru/20200730/1575154852.html
https://ria.ru/20200722/1574739868.html
Раньше, он лес продавал. Надеюсь, теперь ему дадут возможность, этот лес валить...
15
Справедливо и законно. Думаю, суд назначит заслуженное наказание.
14
16
москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/155780/05/1557800561_0:306:3002:1995_1400x0_80_0_0_c475e984a15295e86c261acb5b8daf79.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
алексей навальный, москва, происшествия

Навального ждет суд по делу о клевете на ветерана

10:26 10.08.2020 (обновлено: 10:30 10.08.2020)
1440
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАлексей Навальный в Симоновском суде Москвы
Алексей Навальный в Симоновском суде Москвы
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 10 авг – РИА Новости. Прокуратура Москвы утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Алексея Навального, обвиняемого в клевете на ветерана, сообщила РИА Новости начальник пресс-службы надзорного ведомства Людмила Нефедова.
"Прокуратура города Москвы утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении А.А. Навального. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 128.1 УК РФ (клевета, то есть распространение заведомо ложных сведений, порочащих честь и достоинство другого лица и подрывающих его репутацию, содержащихся в публичном выступлении). Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде штрафа либо обязательных работ", - сказала Нефедова.
Алексей Навальный перед началом своего выступления в прямом эфире радиостанции Эхо Москвы
30 июля, 11:37
В словах Навального нашли призыв к свержению власти, сообщили СМИ
По версии следствия, Навальный 2 июня разместил в Telegram и Twitter видеоролик, в котором ветеран Великой Отечественной войны Игнат Артеменко выражает свою гражданскую позицию в поддержку изменений в Конституцию РФ.
"Обвиняемый опубликовал высказывания, содержащие негативную оценку Артеменко И.С., носящие заведомо ложный характер, не имеющие место в действительности, порочащие честь и достоинство ветерана, подрывающие его репутацию. Своими действиями Навальный причинил моральный вред потерпевшему", - уточнила Нефедова.
Уголовное дело будет направлено в суд для рассмотрения по существу.
Алексей Навальный у здания Симоновского районного суда Москвы. 2 октября 2017
22 июля, 18:42
СК предъявил Навальному обвинение в клевете
146401124
Обсудить 16
Алексей НавальныйМоскваПроисшествия
Популярные комментарии
Раньше, он лес продавал. Надеюсь, теперь ему дадут возможность, этот лес валить...
10 августа, 10:42
ВМВиталий Мальков
930003
Справедливо и законно. Думаю, суд назначит заслуженное наказание.
10 августа, 10:36
lyuda.terenteva.55
1020002
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