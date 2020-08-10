Навального ждет суд по делу о клевете на ветерана

"Прокуратура города Москвы утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении А.А. Навального. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 128.1 УК РФ (клевета, то есть распространение заведомо ложных сведений, порочащих честь и достоинство другого лица и подрывающих его репутацию, содержащихся в публичном выступлении). Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде штрафа либо обязательных работ", - сказала Нефедова.