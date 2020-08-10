https://ria.ru/20200810/1575576346.html
Навального ждет суд по делу о клевете на ветерана
Прокуратура Москвы утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Алексея Навального, обвиняемого в клевете на ветерана, сообщила РИА Новости РИА Новости, 10.08.2020
2020-08-10T10:26
2020-08-10T10:30
алексей навальный
москва
происшествия
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https://ria.ru/20200730/1575154852.html
https://ria.ru/20200722/1574739868.html
Виталий Мальков
Раньше, он лес продавал. Надеюсь, теперь ему дадут возможность, этот лес валить...
15
lyuda.terenteva.55
Справедливо и законно. Думаю, суд назначит заслуженное наказание.
14
16
москва
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
алексей навальный, москва, происшествия
МОСКВА, 10 авг – РИА Новости.
Прокуратура Москвы
утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Алексея Навального
, обвиняемого в клевете на ветерана, сообщила РИА Новости начальник пресс-службы надзорного ведомства Людмила Нефедова
.
"Прокуратура города Москвы утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении А.А. Навального. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 128.1 УК РФ (клевета, то есть распространение заведомо ложных сведений, порочащих честь и достоинство другого лица и подрывающих его репутацию, содержащихся в публичном выступлении). Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде штрафа либо обязательных работ", - сказала Нефедова.
По версии следствия, Навальный 2 июня разместил в Telegram
и Twitter
видеоролик, в котором ветеран Великой Отечественной войны Игнат Артеменко выражает свою гражданскую позицию в поддержку изменений в Конституцию РФ.
"Обвиняемый опубликовал высказывания, содержащие негативную оценку Артеменко И.С., носящие заведомо ложный характер, не имеющие место в действительности, порочащие честь и достоинство ветерана, подрывающие его репутацию. Своими действиями Навальный причинил моральный вред потерпевшему", - уточнила Нефедова.
Уголовное дело будет направлено в суд для рассмотрения по существу.