Авиакомпания "Россия" открыла рейсы из Петербурга в Анталью

С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 авг - РИА Новости. Авиакомпания "Россия" открыла регулярные рейсы из Санкт-Петербурга в Анталью (Турция), сообщает пресс-служба ООО "Воздушные ворота Северной столицы" (управляющая компания аэропорта "Пулково").
"Санкт-Петербург – Анталья стал первым зарубежным регулярным рейсом "России" с момента постепенного снятия ограничений международного авиасообщения, введенных из-за сложной эпидемиологической ситуации. Перевозчик строго следует рекомендациям властей обеих стран в области обеспечения эпидемиологической безопасности", - говорится в сообщении.
Рейсы выполняются ежедневно на воздушных судах Airbus A320, рассчитанных на перевозку 168 пассажиров (12 мест класса бизнес и 156 – эконом).
Отмечается, что регулярную программу полетов из "Пулково" дополняют рейсы в Анталью, выполняемые совместно с туристической компанией "Библио Глобус". Рейсы в рамках туристической программы выполняются на лайнерах Boeing-747.
"Воздушные ворота Северной столицы" реализуют комплекс мер по предотвращению распространения COVID-19. В частности, в пассажирском терминале "Пулково" в зонах регистрации и досмотра нанесена специальная разметка для соблюдения дистанции. В местах общего пользования установлены дозаторы с антисептиком для рук. В помещениях аэропорта, включая лифты, стойки регистрации, стойки информации, зоны досмотра, усилен режим уборки. В "Пулково" регулярно проводится дезинфекция трапов и пассажирских автобусов. В местах длительного пребывания пассажиров воздух обеззараживается с помощью ультрафиолетовых рециркуляторов. Медпункт аэропорта "Пулково" работает круглосуточно на втором этаже пассажирского терминала.
Аэропорт "Пулково" занимает четвертое место по объему пассажиропотока в России. Главным оператором аэропорта Санкт-Петербурга с 2010 года является международный консорциум "Воздушные ворота Северной столицы", который на основе государственно-частного партнерства осуществляет управление аэропортом и проект его реконструкции и развития.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф