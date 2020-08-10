Авиакомпания "Россия" открыла рейсы из Петербурга в Анталью

Все включено? Чего ждать от путешествия в Турцию в этом году

Все включено? Чего ждать от путешествия в Турцию в этом году

"Воздушные ворота Северной столицы" реализуют комплекс мер по предотвращению распространения COVID-19. В частности, в пассажирском терминале "Пулково" в зонах регистрации и досмотра нанесена специальная разметка для соблюдения дистанции. В местах общего пользования установлены дозаторы с антисептиком для рук. В помещениях аэропорта, включая лифты, стойки регистрации, стойки информации, зоны досмотра, усилен режим уборки. В "Пулково" регулярно проводится дезинфекция трапов и пассажирских автобусов. В местах длительного пребывания пассажиров воздух обеззараживается с помощью ультрафиолетовых рециркуляторов. Медпункт аэропорта "Пулково" работает круглосуточно на втором этаже пассажирского терминала.