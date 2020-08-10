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В Совбезе политику США назвали "стратегией слона в посудной лавке"
Заместитель секретаря Совета Безопасности РФ Александр Венедиктов назвал внешнюю политику США "стратегией слона в посудной лавке". РИА Новости, 10.08.2020
2020-08-10T11:09
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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александр венедиктов, оон, в мире

В Совбезе политику США назвали "стратегией слона в посудной лавке"

09:55 10.08.2020 (обновлено: 11:09 10.08.2020)
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© Фото предоставлено аппаратом Совета Безопасности Российской ФедерацииПомощник секретаря Совета Безопасности РФ Александр Венедиктов
Помощник секретаря Совета Безопасности РФ Александр Венедиктов
© Фото предоставлено аппаратом Совета Безопасности Российской Федерации
Помощник секретаря Совета Безопасности РФ Александр Венедиктов
МОСКВА, 10 авг - РИА Новости, Сергей Сафронов. Заместитель секретаря Совета Безопасности РФ Александр Венедиктов назвал внешнюю политику США "стратегией слона в посудной лавке".
"Если говорить прямо, это стратегия слона в посудной лавке. Объявить, что все соглашения и институты по умолчанию призваны служить Вашингтону и защищать его интересы, а если не так – под снос их. Если ВТО не хочет решать торговые споры так, как выгодно американцам, ее надо развалить. Если ВОЗ осмеливается не поддержать нелепые обвинения в адрес Китая в распространении COVID-19, значит, она не нужна", - сказал Венедиктов в интервью РИА Новости.
По его мнению, завтра на месте этих организаций окажутся другие, "а там и до ООН недалеко – уже ведутся разговоры о том, что ее надо реформировать в более "американоцентричном" ключе".
Читайте полный текст интервью >>>
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