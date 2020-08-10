В Совбезе политику США назвали "стратегией слона в посудной лавке"

"Если говорить прямо, это стратегия слона в посудной лавке. Объявить, что все соглашения и институты по умолчанию призваны служить Вашингтону и защищать его интересы, а если не так – под снос их. Если ВТО не хочет решать торговые споры так, как выгодно американцам, ее надо развалить. Если ВОЗ осмеливается не поддержать нелепые обвинения в адрес Китая в распространении COVID-19, значит, она не нужна", - сказал Венедиктов в интервью РИА Новости.