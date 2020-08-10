Александр Венедиктов: США ради своих интересов готовы удушить Европу

Коронавирусная инфекция COVID-19, первая вспышка заболеваемости которой была зафиксирована в Китае еще в конце 2019 года, сегодня охватила практически все регионы мира. В одних странах, например в России, ее эпидемиологическое влияние уменьшается, в других, в частности США или Бразилии, наоборот, увеличивается. Однако вне зависимости от уровня заболеваемости практически все страны начинают осознавать, что мир уже не будет таким, как до начала пандемии. Что ждет нашу страну и планету в целом, руководитель профильной редакции агентства "Россия сегодня" Сергей Сафронов попросил ответить заместителя секретаря Совета Безопасности РФ Александра Венедиктова

— Александр Николаевич, год выдается непростым. Пандемия, санкции, обострение ситуации чуть ли не во всех проблемных регионах, громкие международные скандалы. Одни эксперты говорят о начале упадка США, другие – о закате всего западного мира. Будущее России как одной из ведущих мировых держав тоже под угрозой?

— Год оказывается сложным, но уже сейчас можно сказать, что наша страна достойно преодолела трудности, не только не утратив свои позиции в мире, но и в некоторых случаях существенно укрепив их.

Возьмем борьбу с коронавирусной инфекцией. Можно сказать, что она стала моментом истины, выявившим цену всех громких речей, которые годами произносились на Западе. Посмотрите, какие державы первыми откликнулись на призывы наиболее пострадавших стран и оперативно оказали им помощь. Россия и Китай – те самые государства, которые Запад называет угрозой цивилизованному миропорядку. А кто оказался аутсайдером? Структуры вроде НАТО, которые в кризисный момент попросту самоустранились.

При этом США и ЕС осуждают государства, принявшие помощь Москвы и Пекина, даже намекают на возможные меры воздействия. Сами помогать не спешат, а другим мешают.

— Снова излюбленные западниками двойные стандарты?

— Да, но на новом уровне. Раньше американские власти проявляли минимальный политес хотя бы в отношении своих основных партнеров. Да, их принуждали принимать невыгодные решения, но хотя бы под благовидным предлогом. Мол, пусть Европа торгует с Америкой на непривлекательных условиях, зато США будут защищать европейцев.

А сейчас что? Вашингтон сказал – и точка, дело европейцев исполнять. Чтобы продвинуть свои интересы, Америка готова удушить Европу. Хотите дальше поддерживать союзнические отношения в рамках НАТО – платите. А чтобы европейцы окончательно осознали, кто здесь хозяин, США попутно уничтожат такие соглашения, как ДРСМД и ДОН, от которых напрямую зависит европейская безопасность, а еще сделают все от них зависящее, чтобы Европа не получала дешевый газ по "Северному потоку – 2".

Трансатлантическая солидарность? Но какая же это солидарность – требовать от партнера разорять собственное население. Союзнические отношения? Тоже не очень похоже. Немцы десятилетиями исправно платили за содержание военного контингента США на своей земле, но не хотели наращивать военный бюджет, чтобы покупать американское оружие. Белый дом наказал их выводом войск. Польша сразу же заявила, что готова эти войска принять у себя – дескать, она же ближе всех находится к России, называет себя прифронтовым государством. Но США часть контингентов вернули домой, а остальные переводят в Бельгию и Италию. А Варшава осталась ни с чем. Вот вам и союзник.

Нет здесь никакой логики. Просто американцам так захотелось, они так сегодня видят свои интересы. Завтра они их увидят под другим углом – и будут звучать новые требования и ультиматумы.

Если говорить прямо, это стратегия слона в посудной лавке. Объявить, что все соглашения и институты по умолчанию призваны служить Вашингтону и защищать его интересы, а если не так – под снос их. Если ВТО не хочет решать торговые споры так, как выгодно американцам, ее надо развалить. Если ВОЗ осмеливается не поддержать нелепые обвинения в адрес Китая в распространении COVID-19, значит, она не нужна. Завтра на месте этих организаций окажутся другие, а там и до ООН недалеко – уже ведутся разговоры о том, что ее надо реформировать в более американоцентричном ключе.

Между тем американские власти даже свои внутренние проблемы не желают решать за счет собственных ресурсов. А ведь эти проблемы носят системный характер и уже начинают угрожать не только самим Штатам, но и остальному миру. Непрерывно растущий американский госдолг, давно уже достигший астрономических размеров – уже свыше 26 триллионов долларов, является ярким примером и, видимо, той самой ценой за стремление к мировой гегемонии, которую Вашингтон так и не заплатит, зато будет заставлять платить других.

А теперь вопрос: кто подрывает так называемый коллективный Запад? Россия и Китай, как утверждают американцы и еэсовцы? Что ж, пусть дальше называют черное белым и продолжают крутить шарманку с избитыми антироссийскими и антикитайскими мотивами.

— Некоторые государства раскручивают эту шарманку с удвоенной силой. Лондон отметился целым фейерверком русофобских демаршей – санкции, доклад о вмешательстве спецслужб, обвинения в похищении вакцины от коронавируса. Британцы хотят стать святее папы Римского и перещеголять Вашингтон в антироссийских выпадах?

— Британские власти мыслят категориями давно минувших дней, когда их страна правила половиной мира. Вот только при королеве Виктории вряд ли кто-то в Лондоне мог представить, что американцы будут одергивать Британию за сотрудничество с "Хуавэй". В прежние времена Соединенное Королевство проводило политику "блестящей изоляции" сознательно, подчеркивая свой привилегированный статус по отношению к другим европейцам. А сейчас на фоне откровенно недальновидных решений по Brexit Лондон попал в изоляцию далеко не самого блестящего свойства, а скорее вынужденную и крайне болезненную. И пытается оправдать ее всеми средствами.

Посмотрите на выводы доклада по вмешательству спецслужб. Его авторы пишут, что в референдум по Brexit Россия не вмешалась, а вот в референдум в Шотландии вмешалась. Наверное, потому что первый Лондону был нужен, а второй – нет. Хотя списывать свои политические промахи, даже самые грубые, на "руку Москвы" уже давно стало привычным тоном в Лондоне.

Теперь взгляните на список так называемых экспертов, которые помогали готовить доклад. Поименно не буду перечислять, скажу лишь, что там как на подбор мастера клеветы, черного пиара и фальсификации, успевшие себя зарекомендовать в целом ряде громких скандалов. Все те же люди, которые готовили компромат для одних высокопоставленных западных политиков на других. Сегодня они за вознаграждение служат британским властям, завтра – тем, кто заплатит больше. Не удивлюсь, если они обратят свое перо и против нынешней верхушки самой Великобритании…

— Там засветилась целая плеяда весьма одиозных "защитников прав человека", например, хорошо известный Уильям Браудер…

— Да и не он один. Его старый товарищ, ныне глава британского МИДа, Рааб в начале июля представлял парламенту акт о санкциях в связи с нарушениями прав человека. Провели акт по местным меркам просто молниеносно, за два часа, и наложили рестрикции на 25 россиян, а еще граждан Мьянмы, КНДР и Саудовской Аравии, на очереди теперь Китай. По-моему, этот демарш вообще никто не заметил. Кому эта бутафория нужна кроме самих англичан, которые хотят показать, что могут вводить санкции самостоятельно, а не только в привязке к США или ЕС. Не могут британцы никак понять, что в современном мире смысла в санкциях, тем более в отношении крупных держав, практически нет. Так что в принятии Лондоном санкционного пакета видим лишь желание самоутвердиться, в очередной раз заявить, что он все еще может казаться значимым международным игроком.

Вашингтон, кстати, свой доклад по глобальным нарушениям прав человека представил месяцем раньше. Про издевательства, которым на военных базах и в секретных тюрьмах ЦРУ подвергаются люди, зачастую похищенные американцами, нет ни слова. Российские граждане тоже нередко под совершенно надуманными предлогами незаконно преследуются американскими властями. Мы держим под контролем каждый такой эпизод и предпринимаем все усилия, чтобы помочь соотечественникам.

— Вашингтон тоже обвиняет Москву в незаконных арестах своих граждан…

— Если вы говорите о господине Уилане, то он был задержан на абсолютно легальных основаниях и с соблюдением всех норм как российского, так и международного права. Возмущение Вашингтона здесь неуместно. Получается, что российских граждан американское правосудие может арестовывать тогда, когда сочтет нужным, а американца, совершившего преступление у нас, арестовать нельзя, он же американец. Нас такая логика не устраивает.

— Однако Запад регулярно заявляет, что именно Россия попирает международное право, а он якобы его защищает…

— На Западе в последние годы придумали какую-то странную вещь – так называемый порядок, основанный на правилах. Правда, до сих пор никто не может понять, что это за правила. Уж точно не признанное международное право, потому что по количеству его нарушений США и Великобритания уверенно лидируют.

Возьмите историю с золотом, которое власти Венесуэлы ранее отправили на хранение в Лондон. 30 тонн, более миллиарда долларов. Эти деньги сейчас остро нужны Каракасу для ликвидации последствий пандемии. Но Высокий суд Лондона объявляет Хуана Гуаидо легитимным главой государства и отказывает венесуэльцам. По сути, незаконная экспроприация. Как понимать такой шаг? Неужели отныне банки будут считаться источником легитимности? Не хотелось бы.

Правда, британцы не первый раз так поступают. После Второй мировой войны куда-то делись золотые запасы ряда стран, временно эвакуированные в Лондон, потом схожая судьба постигла иракские счета после свержения Саддама Хусейна, ливийские после гибели Муаммара Каддафи.

Вот еще пример американо-британского "порядка". В Индийском океане есть архипелаг Чагос. У США там находится база Диего-Гарсия, с которой стратегические бомбардировщики бомбят Ближний Восток. В 2019 году Международный суд ООН постановил, что Лондону надлежит вернуть архипелаг Маврикию, причем даже сроки были указаны – ноябрь того же года. Британцы этим решением пренебрегли и заявили о его недействительности, а американцы их поддержали.

— Некоторые эксперты полагают, что внесение поправок в российскую Конституцию теперь также позволяет нашей стране игнорировать международное право в территориальном вопросе …

— Что касается поправки к статье 67 Конституции, то речь там идет о невозможности отчуждения части территории нашей страны или призывах к совершению таких действий. Где здесь противоречие международному праву? Необходимость уважать территориальную целостность суверенных государств и воздерживаться от посягательств на нее и есть один из основополагающих принципов международного права. Более того, нерушимость границ относится к нормам jus cogens, содержание которых носит абсолютный и обязательный характер.

При этом поправки не запрещают использование признанных международно-правовых инструментов в этой сфере. Скажем, Россия по-прежнему будет проводить совместно со своими соседями делимитацию или демаркацию границы. Сейчас, например, работаем на арктическом направлении, в том числе по вопросу континентального шельфа. Ведем там диалог с Данией и Канадой – и продолжим его вести, как и раньше, в духе взаимного уважения. Разумеется, имеющиеся разногласия будем урегулировать строго на основе международного права. Никаких односторонних действий в его обход предпринимать не намерены и от наших партнеров ожидаем аналогичного подхода.

— С учетом всех тенденций, о которых вы сегодня рассказали, каковы дальнейшие перспективы у российско-американского диалога? Знаю, что в начале июля намечались ваши переговоры с директором по делам Европы и России СНБ США Томом Уильямсом (Покинул свой пост, его преемником 11 июля назначен Райан Талли. – Прим. ред.), они должны были стать первым шагом в переговорном процессе с обновленным американским Совбезом. Незадолго до них вышла в свет нашумевшая книга Джона Болтона, а вскоре было объявлено о том, что контакт не состоится. Есть ли связь между этими событиями?

— Книгу, о которой вы сказали, мы внимательно изучили. По линии Совета Безопасности Российской Федерации был проведен не один раунд переговоров с господином Болтоном. Безусловно, мы исходили из того, что он носит конфиденциальный характер и его детали не подлежат разглашению или обнародованию в прессе.

Мы готовы продолжать взаимодействие с О’Брайеном, преемником Болтона, однако, к сожалению, все ранее намечавшиеся раунды консультаций были отменены по инициативе американской стороны.

В феврале, например, в последний момент сорвалась моя встреча с господином Пиком – предшественником Уильямса. Переговоры с самим Уильямсом также были отменены по решению Вашингтона. Мы до последнего момента вели подготовку к консультациям, готовили к обсуждению острые темы, формулировали конкретные предложения по снятию озабоченностей. В целом был наработан очень хороший базис для начала взаимодействия с командой господина О’Брайена. Возможно, получится начать его с господином Талли, сменившим Уильямса.

Что касается перспектив российско-американского диалога. Они были и остаются. Главное, чтобы американские коллеги осознавали, что за противоположным краем стола находится суверенный партнер с собственными, не менее важными и обоснованными интересами. Такое понимание мы видим далеко не всегда.

Обратили внимание, например, на недавнее интервью бывшего директора по делам Европы и России американского Совбеза госпожи Фионы Хилл. У Запада, признается госпожа Хилл, есть сотни причин быть разгневанным на Москву, а цель всего российского государства – это вредить США и Европе. Цель Вашингтона в этих условиях она видит в том, чтобы "найти снисходительность" и хоть по каким-то вопросам начать диалог с Москвой.

Дело в том, что госпожа Хилл во времена своей работы в Совбезе США была моим партнером. Мы обсуждали именно те самые вопросы, по которым можно было бы поддерживать диалог. Вопросы вполне конкретные, прагматические, лишенные идеологической окраски. Ведь существуют же неплохие прецеденты. В свое время в Сирии военные наших стран установили канал связи с одной целью – избежать нежелательных инцидентов. Но такие форматы востребованы и на других направлениях. Афганистан, Корейский полуостров, вопросы информационной безопасности, разоруженческая проблематика – тем набирается очень много.

— Почему же тогда не всегда удается достичь значимого результата?

— Проблема в том, что вместо выстраивания диалога по конкретным вопросам наши западные партнеры озвучивают бесконечные претензии, которые не имеют под собой никаких оснований.

Возьмем, например, сирийское досье. Вспомните нашумевшие "Белые каски", которые были едва ли не эксклюзивным поставщиком информации для западных СМИ. А потом оказалось, что руководивший ими британский подданный Джеймс Ле Мезюрье – мошенник, которого интересовала лишь роскошная жизнь. Он годами водил за нос власти США, Британии, Германии, Дании, Нидерландов, получал гигантские гранты и за них был готов фабриковать какие угодно "сенсационные" материалы. В итоге – скандал, громкое разбирательство, а этот господин, по официальной версии, покончил с собой.

Этим летом – новая сомнительная сенсация. Какая-то структура, которая присвоила себе наименование международной комиссии ООН, публикует доклад, обвиняя Россию в военных преступлениях в Сирии. Потом выяснилось, что это так называемая независимая комиссия, которая работает виртуально, чуть ли не через мессенджеры. Фактов в докладе нет, одни громкие фразы о вине нашей страны.

Да, ситуация в Идлибе и некоторых других районах Сирии очень тяжелая. По сути, речь идет о гуманитарной катастрофе. Но ведь не Россия в канун пандемии приняла санкционный "Акт Цезаря", который направлен на окончательное удушение Сирии и отсечение сирийского народа даже от той помощи, что поступает в страну сейчас.

А ведь есть и другие сюжеты, на которые пока что мало кто обращает внимание. В сирийской провинции Дейр-эз-Зор и ряде других зон на севере страны в большом количестве работают кустарные промыслы по добыче нефти, не соответствующие даже минимальным стандартам безопасности. С них в воды Евфрата массово сбрасываются опасные вещества. В регионе назревает экологическая катастрофа очень серьезного масштаба, которая ударит и по Сирии, и по Ираку, и по всему бассейну Персидского залива. При этом большая часть нефтепромыслов находится в зонах, контролируемых американскими войсками.

— До конца 2020 года еще далеко. Уверен, что аналитики в аппарате Совета Безопасности плотно работают над прогнозами развития обстановки в мире. Не поделитесь ими? Глобальная турбулентность продолжится или можно надеяться на некую стабильность?

— Безусловно, такая работа проводится в постоянном режиме. Однако здесь важнее не пытаться предсказать конъюнктуру на год-два вперед, а уловить фундаментальные тенденции изменения современного миропорядка.

Сегодня мы становимся свидетелями глобальной трансформации, которая используется отдельными игроками для сноса старых правил и договоренностей. Ее последствия носят гибридный характер и охватывают все аспекты жизнедеятельности мирового сообщества. Мы фиксируем существенные изменения не только в военно-политической сфере, но и в глобальных финансах, торговле, в управлении потоками информации, в научно-техническом развитии.

При этом вспыхивают новые и разгораются замороженные конфликты и региональные противоречия. Соответственно, нет никаких оснований полагать, что в постпандемический период международная напряженность ослабнет. Скорее наоборот – системные игроки будут более активны на внешнеполитической арене, стремясь добиться для себя выгодных позиций. Мы это видим уже сейчас на примере той же Ливии или Венесуэлы, нефтяными ресурсами которых Запад пытается завладеть, даже не скрывая этого.

Далеко не всем политическим силам за рубежом нужно стабильное и предсказуемое мироустройство. Мы сегодня много говорили о том, сколько усилий прикладывается для демонтажа фундаментальных норм и принципов международного права, развала договорной базы и авторитетных наднациональных институтов. А ведь все они в свое время создавались для того, чтобы придать миропорядку такой запас прочности, который не позволил бы произойти трагедиям, подобным двум мировым войнам…

— Между тем создается впечатление, что многие за рубежом постепенно забывают о событиях Второй мировой войны и даже пытаются переписать ее историю…

— Мы активно используем 75-летие Победы над германским нацизмом и японским милитаризмом для того, чтобы вновь привлечь внимание мировой общественности к итогам войны и сохранить тот позитивный задел, который был создан коллективными усилиями человечества. До тех пор, пока этот фундамент сохраняется, риск повторения трагических событий Второй мировой войны если не сведен к нулю, то, по крайней мере, минимизирован.

Россия исходит из того, что любая война недопустима, и этот постулат, кстати, стал одним из важнейших итогов 1945 года. Об этом надо помнить. К сожалению, сегодня наблюдается опасная тенденция пересмотра итогов войны в соответствии с частными политическими интересами. Нас, например, тревожат ведущиеся в японском обществе разговоры о том, что Токио пора отказаться от пацифистских принципов, заложенных в основной закон государства, и наделить себя правом наносить превентивные удары за пределами страны. Очевидно, это повод задуматься не только нам, но и нашим китайским партнерам. Напомню, что нападение Японии на Россию в 1904 году, а также все три агрессии Токио против Китая (В 1894, 1931 и 1937 годах. — Прим. ред.) руководство Японской империи объявило превентивными акциями. С учетом подобных прецедентов мы относимся к новым планам Токио настороженно. Если эти инициативы обретут реальные очертания, то, разумеется, Россия будет вынуждена реагировать, исходя из интересов обеспечения собственной безопасности.

— Александр Николаевич, в заключение краткий вопрос. Как будет выстраиваться международная работа в аппарате Совета Безопасности после пандемии? И какие акценты будут делаться в работе с зарубежными партнерами?

— Конечно, мы были вынуждены учитывать фактор коронавируса и его распространение в мире при планировании наших контактов. Так, главное международное мероприятие в сфере безопасности – ежегодная встреча высоких представителей – была перенесена на следующий год, как и аналогичная конференция государств-участников Арктического совета и наблюдателей в нем. Мы также отложили встречи секретарей Советов безопасности государств ШОС и БРИКС, их планируем провести осенью. При необходимости организуем контакты с зарубежными партнерами в формате видеосвязи. Если позволит глобальная эпидемиологическая обстановка, планируем активизировать диалог с иностранными коллегами ближе к концу года. Однако, к сожалению, пока что не во всех странах наблюдается положительная динамика. Безусловно, будем принимать во внимание все эти аспекты при дальнейшем планировании наших контактов с целью обеспечения безопасности как на национальном, так и на региональном и международном уровнях.