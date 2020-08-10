Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200810/1575567804.html
Эпидемиолог предположил, что вторая волна коронавируса будет осенью
Вторую волну коронавирусной инфекции следует, вероятно, ждать осенью, заявил в интервью Антону Красовскому доктор медицинских наук, эпидемиолог и эксперт в... РИА Новости, 10.08.2020
2020-08-10T11:34
михаил фаворов
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
антон красовский
здоровье - общество
воз
москва
бразилия
сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/16/1571823312_0:147:3117:1900_1400x0_80_0_0_0b0c1dd735fe27e170d4b1b5f658b67f.jpg
https://ria.ru/20200723/1574781235.html
https://ria.ru/20200723/1574806725.html
"Специалист также предположил, что медицинские маски придется носить еще два года" вот что заводик животворящий делает
49
Тот самый "эксперт", который заявлял в январе что пандемии не будет. А вдруг угадает в этой раз. Пограшность 50%
30
26
россия
москва
бразилия
сша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/16/1571823312_0:147:3117:1900_1400x0_80_0_0_0b0c1dd735fe27e170d4b1b5f658b67f.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/16/1571823312_193:0:2922:2047_1400x0_80_0_0_ba52770669c60f71ed5f7052531b0d11.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/16/1571823312_534:0:2581:2047_1400x0_80_0_0_1e5d4951f0bc8fa6b0fd4b0a4e045714.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
михаил фаворов, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, антон красовский, здоровье - общество, воз, москва, бразилия, сша, общество

Эпидемиолог предположил, что вторая волна коронавируса будет осенью

01:12 10.08.2020 (обновлено: 11:34 10.08.2020)
97676
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкМедицинский работник в одном из отделений госпиталя COVID-19 в Центре мозга и нейротехнологий ФМБА России
Медицинский работник в одном из отделений госпиталя COVID-19 в Центре мозга и нейротехнологий ФМБА России
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Вторую волну коронавирусной инфекции следует, вероятно, ждать осенью, заявил в интервью Антону Красовскому доктор медицинских наук, эпидемиолог и эксперт в сфере контроля и профилактики вирусных инфекций Михаил Фаворов. Об этом пишет RT.

"В августе и до середины сентября у нас будет перерыв. Но это снова те же самые сезонные колебания", — пояснил Фаворов.

Специалист считает, что сезонный подъем, скорее всего, начнется в октябре, причем заболевшие в этот период будут тяжелее переносить инфекцию, чем те, кто заразился летом.

"Он не будет столь страшным, как ожидается в других местах, где вообще не было заболеваемости, но он все равно может быть, потому что эпидемия прекращается при 70 процентах проиммунизированных. А у нас в Москве только 30 процентов", — рассказал Фаворов.

Эксперт также спрогнозировал, как будет складываться ситуация с COVID-19 в некоторых регионах России.

"Москва начнет медленный подъем довольно рано. Вирус уже будет более агрессивным по сравнению с тем, что сейчас. Начнется медленный, но достаточно уверенный подъем, который не выйдет на цифры, которые были, допустим, в апреле. Ну, может быть, выйдет, но он уже выйдет где-то в ноябре-январе, а потом начнется постепенное снижение. Будет медленное нарастание, контролировать которое будет довольно просто", — считает эпидемиолог.

По мнению Фаворова, в Санкт-Петербурге следует готовиться к сезонному подъему более серьезно.
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин
23 июля, 12:27Распространение нового коронавируса
Мишустин оценил вероятность второй волны коронавируса
"В отношении Сочи я считаю, что во всех прибрежных городах картина более смазанная. Картина будет между Москвой и Питером", — заключил он.
Специалист также предположил, что медицинские маски придется носить еще два года.
По последним данным ВОЗ, во всем мире насчитывается 19,4 миллиона инфицированных, 722 тысячи из них умерли. Больше всего заболевших в США — 4,8 миллиона человек. В десятку наиболее подверженных инфекции стран входят также Бразилия, Индия, Россия, ЮАР, Мексика, Перу, Чили, Колумбия и Иран.
В России число случаев заражения превысило 877 тысяч, 14,7 тысячи человек скончались, 683 тысячи вылечились.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко
23 июля, 16:46Распространение нового коронавируса
Мурашко призвал сделать все, чтобы избежать второй волны коронавируса
142742080129
Обсудить 26
Распространение нового коронавирусаМихаил ФаворовКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияАнтон КрасовскийЗдоровье - ОбществоВОЗМоскваБразилияСШАОбщество
Популярные комментарии
"Специалист также предположил, что медицинские маски придется носить еще два года" вот что заводик животворящий делает
10 августа, 02:30
LLookyn
3930115
Тот самый "эксперт", который заявлял в январе что пандемии не будет. А вдруг угадает в этой раз. Пограшность 50%
10 августа, 02:09
Александр Пожидаев
2811000
Рекомендуем
Протесты в Минске
Тихановская обратилась к силовикам и протестующим
Столкновения протестующих с силовиками в Минске
В центре Минска прогремели несколько взрывов
Актер Михаил Ефремов выходит из здания Пресненского суда города Москвы
Добровинский анонсировал новый поворот в деле Ефремова
Мужчина во время голосования на выборах президента Белоруссии в здании посольства Белорусии в Москве
ЦИК Белоруссии озвучил предварительные итоги президентских выборов
Жара
Синоптики предупредили о похолодании в Европейской России
Надпись Вклады в отделении банка
Ставок больше нет: что случилось с банковскими вкладами
Медицинские работники в госпитале COVID-19 в больнице No 122 им. Л. Г. Соколова в Санкт-Петербурге
Ученый рассказал о невосприимчивых к коронавирусу людях
Здание Капитолия в Вашингтоне
В Совбезе России рассказали о готовности США "удушить" Европу
Флаг ЛГБТ
Польшу настигла расплата за снос советских памятников, откуда не ждали
Банкноты номиналом 2000 рублей
Россиянам рассказали, как обеспечить себе пенсию в 90 тысяч рублей
Актриса Екатерина Волкова
Екатерина Волкова восхитила Сеть своим фото в купальнике
Протесты в Минске. 10.08.2020
Протестующие разошлись из центра Минска
Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу
Путин лишил каракулевых шапок высших офицеров и полковников ВС
Президент Белоруссии Александр Лукашенко голосует на выборах президента Белоруссии на избирательном участке в Минске
Лукашенко сделал первое заявление после выборов
Кальян
Минздрав объяснил, почему кальяны вреднее сигарет
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
14:22Мишустин поручил мониторить ситуацию с койками для пациентов с COVID-19
14:16МИД Германии призвал освободить задержанных на акциях протеста в Минске
14:16Лукашенко заявил о попытке захвата органов власти в городе на юге страны
14:15Темп прироста случаев коронавируса в России снизился в 50 раз с марта
14:12В России свободны 35% коек для больных коронавирусом
14:07Мишустин оценил ситуацию с распространением коронавируса
14:04Собянин заявил о росте числа больных ОРВИ и гриппом
14:02Лукашенко заявил, что штаб оппозиции в ходе протестов попросил защиты
13:59В Москве около 60% пациентов с коронавирусом болеют бессимптомно
13:56Собянин: в Москве уже два месяца стабильная ситуация с коронавирусом
13:54Министр обороны Израиля назвал главную проблему Ливана
13:53Задержанного в Минске корреспондента Sputnik Беларусь освободили
13:52При пожаре на автозаправке в Волгограде пострадали 12 человек
13:50Момент взрыва на заправке в Волгограде попал на видео
13:48В Петербурге почтят память погибших подводников АПЛ "Курск" 12 августа
13:48Борющемуся с коронавирусом медперсоналу будут по-особому начислять стаж
13:47Официальный курс евро на вторник снизился на 35 копеек
13:40Штаб Тихановской предложил властям начать переговоры
13:39В московском храме опровергли информацию о нападении человека с ледорубом
13:36Ученые предсказали сокращение вырубки сибирских лесов
Лента новостейМолния