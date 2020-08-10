https://ria.ru/20200810/1575567804.html
Эпидемиолог предположил, что вторая волна коронавируса будет осенью
Вторую волну коронавирусной инфекции следует, вероятно, ждать осенью, заявил в интервью Антону Красовскому доктор медицинских наук, эпидемиолог и эксперт в... РИА Новости, 10.08.2020
2020-08-10T01:12
2020-08-10T11:34
михаил фаворов
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
антон красовский
здоровье - общество
воз
москва
бразилия
сша
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https://ria.ru/20200723/1574781235.html
https://ria.ru/20200723/1574806725.html
Lookyn
"Специалист также предположил, что медицинские маски придется носить еще два года" вот что заводик животворящий делает
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Александр Пожидаев
Тот самый "эксперт", который заявлял в январе что пандемии не будет. А вдруг угадает в этой раз. Пограшность 50%
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россия
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РИА Новости
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2020
РИА Новости
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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