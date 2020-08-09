https://ria.ru/20200809/1575544621.html
В Петербурге образовалась очередь из голосующих на белорусских выборах
Очередь из порядка 60 человек выстроилась у отделения посольства Белоруссии в Петербурге для голосования на выборах президента республики, передает... РИА Новости, 09.08.2020
2020-08-09T10:13
2020-08-09T10:13
президентские выборы в белоруссии
александр лукашенко
москва
белоруссия
калининград
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москва
белоруссия
калининград
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
александр лукашенко, москва, белоруссия, калининград
С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 авг - РИА Новости. Очередь из порядка 60 человек выстроилась у отделения посольства Белоруссии в Петербурге для голосования на выборах президента республики, передает корреспондент РИА Новости.
В здании расположен участок для голосования номер 103, куда пускают по одному человеку. Среди пришедших голосовать, в основном, молодежь и люди среднего возраста. Сотрудник полиции у входа проводит выборочный досмотр вещей. Водители некоторых проезжающих автомобилей приветствуют очередь гудками.
Перед голосованием людям выдают маски. У входа дежурит инициативная группа независимых наблюдателей, подсчитывающих явку. Как сообщил РИА Новости представитель группы, на 9 часов на участке проголосовали 22 человека.
Основной день голосования на выборах президента Белоруссии
проходит в воскресенье. В России можно проголосовать на участках в Москве
, Петербурге
и Калининграде
.
На высший государственный пост претендуют пять кандидатов, в том числе уже 26 лет бессменно возглавляющий республику Александр Лукашенко
, для которого это шестая президентская гонка. Конкуренцию ему составляют двое мужчин – представителей оппозиционных организаций и две женщины.
Проголосовать на выборах могут более 6,8 миллиона человек. Всего образованы 5767 участков для голосования, из них 44 – за границей, они работают в белорусских посольствах и генконсульствах в 36 странах.
О ходе выборов подробнее читайте в онлайн-репортаже >>