В Петербурге образовалась очередь из голосующих на белорусских выборах

Информационный предвыборный плакат к президентским выборам в Белоруссии. Архивное фото

Информационный предвыборный плакат к президентским выборам в Белоруссии

С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 авг - РИА Новости. Очередь из порядка 60 человек выстроилась у отделения посольства Белоруссии в Петербурге для голосования на выборах президента республики, передает корреспондент РИА Новости.

В здании расположен участок для голосования номер 103, куда пускают по одному человеку. Среди пришедших голосовать, в основном, молодежь и люди среднего возраста. Сотрудник полиции у входа проводит выборочный досмотр вещей. Водители некоторых проезжающих автомобилей приветствуют очередь гудками.

Перед голосованием людям выдают маски. У входа дежурит инициативная группа независимых наблюдателей, подсчитывающих явку. Как сообщил РИА Новости представитель группы, на 9 часов на участке проголосовали 22 человека.

Петербурге и Калининграде. Основной день голосования на выборах президента Белоруссии проходит в воскресенье. В России можно проголосовать на участках в Москве

На высший государственный пост претендуют пять кандидатов, в том числе уже 26 лет бессменно возглавляющий республику Александр Лукашенко , для которого это шестая президентская гонка. Конкуренцию ему составляют двое мужчин – представителей оппозиционных организаций и две женщины.

Проголосовать на выборах могут более 6,8 миллиона человек. Всего образованы 5767 участков для голосования, из них 44 – за границей, они работают в белорусских посольствах и генконсульствах в 36 странах.