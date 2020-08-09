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Мужчина во время голосования на выборах президента Белоруссии в здании посольства Белорусии в Москве.
Президентские выборы в Белоруссии
https://ria.ru/20200809/1575544621.html
В Петербурге образовалась очередь из голосующих на белорусских выборах
Очередь из порядка 60 человек выстроилась у отделения посольства Белоруссии в Петербурге для голосования на выборах президента республики, передает... РИА Новости, 09.08.2020
2020-08-09T10:13
президентские выборы в белоруссии
александр лукашенко
москва
белоруссия
калининград
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москва
белоруссия
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РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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60
александр лукашенко, москва, белоруссия, калининград

В Петербурге образовалась очередь из голосующих на белорусских выборах

10:13 09.08.2020
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© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкИнформационный предвыборный плакат к президентским выборам в Белоруссии
Информационный предвыборный плакат к президентским выборам в Белоруссии
© Sputnik / Виктор Толочко
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Информационный предвыборный плакат к президентским выборам в Белоруссии. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 авг - РИА Новости. Очередь из порядка 60 человек выстроилась у отделения посольства Белоруссии в Петербурге для голосования на выборах президента республики, передает корреспондент РИА Новости.
В здании расположен участок для голосования номер 103, куда пускают по одному человеку. Среди пришедших голосовать, в основном, молодежь и люди среднего возраста. Сотрудник полиции у входа проводит выборочный досмотр вещей. Водители некоторых проезжающих автомобилей приветствуют очередь гудками.
Перед голосованием людям выдают маски. У входа дежурит инициативная группа независимых наблюдателей, подсчитывающих явку. Как сообщил РИА Новости представитель группы, на 9 часов на участке проголосовали 22 человека.
Основной день голосования на выборах президента Белоруссии проходит в воскресенье. В России можно проголосовать на участках в Москве, Петербурге и Калининграде.
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Проголосовать на выборах могут более 6,8 миллиона человек. Всего образованы 5767 участков для голосования, из них 44 – за границей, они работают в белорусских посольствах и генконсульствах в 36 странах.
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