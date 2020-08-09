https://ria.ru/20200809/1575540678.html
В Волгограде судью поймали на взятке в 20 миллионов рублей, пишет СМИ
Сотрудники ФСБ задержали федерального судью по делу о взятке в размере двадцати миллионов рублей, пишет портал "V1.ru" со ссылкой на источник в следственных... РИА Новости, 09.08.2020
2020-08-09T01:36
2020-08-09T05:51
россия
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
волгоград
происшествия
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https://cdn25.img.ria.ru/images/156292/29/1562922966_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_75eee329037e78ddf20b6acb4629ef2b.jpg
https://ria.ru/20200716/1574440571.html
Юрец Юрец
И это в Волгограде. Какие же бабки в Москве крутяться за подобные дела!? Смертная казнь за подобные деяния решила бы массу аналогичных случаев, но в нашей стране за такое скорее всего оправдают
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17
россия
волгоград
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn25.img.ria.ru/images/156292/29/1562922966_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_75eee329037e78ddf20b6acb4629ef2b.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), волгоград, происшествия