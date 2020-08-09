В Волгограде судью поймали на взятке в 20 миллионов рублей, пишет СМИ

Сначала его супруга отдала судье пятнадцать миллионов рублей. После этого женщине якобы потребовалась большая сумма для "решения вопроса". В частности, судья попросила передать ей еще пять миллионов рублей. Жена Зубкова обратилась в ФСБ с заявлением, в котором описала данную ситуацию, и под контролем силовиков встретилась с судьей для передачи денег.