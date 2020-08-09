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В Волгограде судью поймали на взятке в 20 миллионов рублей, пишет СМИ
Сотрудники ФСБ задержали федерального судью по делу о взятке в размере двадцати миллионов рублей, пишет портал "V1.ru" со ссылкой на источник в следственных... РИА Новости, 09.08.2020
2020-08-09T05:51
россия
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
волгоград
происшествия
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Едросы
52
И это в Волгограде. Какие же бабки в Москве крутяться за подобные дела!? Смертная казнь за подобные деяния решила бы массу аналогичных случаев, но в нашей стране за такое скорее всего оправдают
31
17
россия
волгоград
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn25.img.ria.ru/images/156292/29/1562922966_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_75eee329037e78ddf20b6acb4629ef2b.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), волгоград, происшествия

В Волгограде судью поймали на взятке в 20 миллионов рублей, пишет СМИ

01:36 09.08.2020 (обновлено: 05:51 09.08.2020)
7044
© РИА Новости / Андрей СтаростинМолоток в зале судебных заседаний
Молоток в зале судебных заседаний
© РИА Новости / Андрей Старостин
МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Сотрудники ФСБ задержали федерального судью по делу о взятке в размере двадцати миллионов рублей, пишет портал "V1.ru" со ссылкой на источник в следственных органах.
По предварительной информации, речь идет о председателе Дзержинского районного суда Волгограда Юлии Добрыниной. По версии следствия, она запросила названную сумму за помощь в освобождении из СИЗО местного бизнесмена Владимира Зубкова.
Сначала его супруга отдала судье пятнадцать миллионов рублей. После этого женщине якобы потребовалась большая сумма для "решения вопроса". В частности, судья попросила передать ей еще пять миллионов рублей. Жена Зубкова обратилась в ФСБ с заявлением, в котором описала данную ситуацию, и под контролем силовиков встретилась с судьей для передачи денег.

"Судья вела себя агрессивно, указывая на свой высокопоставленный статус и неприкосновенность", — рассказал источник.

Подчеркивается, что женщину застали при получении взятки в размере двух с половиной миллиона рублей.
Статуя Фемиды в суде
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236248696
Обсудить 17
РоссияФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)ВолгоградПроисшествия
Популярные комментарии
Едросы
9 августа, 04:50
Андрей Дм
3612409
И это в Волгограде. Какие же бабки в Москве крутяться за подобные дела!? Смертная казнь за подобные деяния решила бы массу аналогичных случаев, но в нашей стране за такое скорее всего оправдают
9 августа, 02:29
ЮЮЮрец Юрец
2102404
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