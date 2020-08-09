"Побегали, сели, выпили". Что будет в Белоруссии во время и после выборов

МОСКВА, 9 авг — РИА Новости, Антон Лисицын, Галия Ибрагимова. В Белоруссии сегодня выбирают президента. Накануне действующий глава государства Александр Лукашенко заявил, что уборочная кампания важнее предвыборной. В Минске в это время задерживали участников очередной несанкционированной акции. Обстановка в республике нервная. РИА Новости вспоминает, как все проходило раньше, и разбирается, чего ждать после подсчета голосов.

Пиво на скамейке

За четыре дня досрочного голосования явка превысила 32%, сообщил утром 8 августа белорусский Центризбирком. Активнее всего Гомельская область — почти 43%. В Минске — около 30.

А президент отправился в деревню: проверять ход сельскохозяйственных работ. "Потерять такой урожай ради какой-то политики — это будет идиотизм полный", — объяснил он главе Минской области Александру Турчину, призвав его "не дергать людей на выборы".

Лукашенко подчеркнул, что в страду сельским жителям не до этого. "Это у нас в Минске некоторые пивко посасывают на скамейке, потом возбудились, побегали, опять сели, выпили", — добавил глава государства.

В столице действительно политическая жизнь бьет ключом. Вечером оппозиционеры провели "велопробег солидарности". Сопернице Лукашенко Светлане Тихановской не удалось собрать сторонников в Минске, так как на выделенном властями месте для митинга устроили празднование Дня железнодорожных войск. Состоявшаяся же 30 июля совместная акция противников Лукашенко собрала , по подсчетам милиции, 18 тысяч человек, по мнению правозащитников — 60 тысяч.

© Sputnik / Виктор Толочко Перейти в фотобанк Встреча с избирателями кандидата в президенты Белоруссии С. Тихановской © Sputnik / Виктор Толочко Перейти в фотобанк Встреча с избирателями кандидата в президенты Белоруссии С. Тихановской

Понравиться Европе

В предыдущих кампаниях тоже была политическая интрига, случались и акции протеста. В 1994 году фаворитами считались премьер-министр Вячеслав Кебич, депутат Верховного совета Зенон Поздняк и бывший председатель парламента Станислав Шушкевич.

Но победил Александр Лукашенко. В первом туре он набрал почти 45% голосов, во втором — 60.

Референдум по конституции в 1996 году заметно усилил исполнительную власть. Сбились и президентские сроки: следующие выборы прошли не через пять лет, а через семь — в 2001-м. Вновь выиграл Лукашенко.

В 2006-м была первая "плошча" (площадь на белорусском), массовая акция. После закрытия избирательных участков 16 марта на Октябрьской площади Минска состоялся несанкционированный митинг. Соорудили небольшой палаточный городок. Буквально на следующий день его посетили послы Великобритании, Франции, Латвии, Литвы и Чехии. Однако в ночь на 24 марта милиция вытеснила демонстрантов с площади.

А несколько месяцев спустя Лукашенко в привычном стиле эпатировал общественность. "Последние выборы мы сфальсифицировали", — признался белорусский лидер. И объяснил: "За президента Лукашенко проголосовало 93,5 процента. Говорят, это не европейский показатель. Мы сделали 86".

© РИА Новости / Ю. Иванов Митинг сторонников президента Республики Беларусь Александра Лукашенко на площади Независимости в Минске © РИА Новости / Ю. Иванов Митинг сторонников президента Республики Беларусь Александра Лукашенко на площади Независимости в Минске

В 2010-м, как и в 2020-м, Лукашенко много высказывался по поводу России. "В последнее время российское руководство захотело выстроить с Белоруссией абсолютно прагматичные отношения. Мы к этому готовы. Но этот прагматизм не должен губить все то, что накоплено на сегодняшний день", — говорил белорусский президент.

Тогда он получил около 80 процентов, оппозиция вновь собрала "плошчу". Несанкционированный митинг разогнали. В 2015-м голосование запомнилось арестом двухсот украинцев. "Вы нам не подбрасывайте больше боевиков. Мы уже устали на границе их задерживать — с гранатами, битами, пистолетами, боеприпасами. Давайте жить дружно", — пожурил Киев Лукашенко. Вскоре после выборов задержанные вернулись домой.

Единая оппозиция

В этом году противники Лукашенко объединили усилия. В июле оппозиция создала общий штаб. Светлана Тихановская участвует в выборах вместо мужа — Сергея Тихановского, которому ЦИК отказал в регистрации. Мария Колесникова — представитель бывшего банкира Виктора Бабарико. Вероника Цепкало тоже замещает супруга — Валерия, подписи в поддержку которого забраковали.

"Боевые подруги" митинговали по всей стране. Демонстрацию в Минске признали самой массовой в современной истории Белоруссии.

Похоже, ситуация в республике сильно изменилась. Денис Мельянцов, координатор программы "Внешняя политика Белоруссии" экспертной инициативы "Минский диалог", напоминает, что в стране "запрещены (независимые) соцопросы". "Однако после столь масштабных акций оппозиции можно утверждать, что нынешний рейтинг Лукашенко ниже, чем перед предыдущими кампаниями", — полагает он.

© Sputnik / Виктор Толочко Перейти в фотобанк Участники митинга оппозиции в Киевском сквере в Минске © Sputnik / Виктор Толочко Перейти в фотобанк Участники митинга оппозиции в Киевском сквере в Минске

Тем не менее в безоговорочной победе Александра Лукашенко мало кто сомневается, отмечает белорусский политолог и экономист Дмитрий Болкунец. Официально у оппозиции будут минимальные результаты. Это способно вывести людей на улицы, предостерегает он.

Белорусы призывают друг друга фотографировать бюллетень и после голосования отправлять на интернет-платформы альтернативного подсчета. "Там зарегистрировались около миллиона человек. Большинство, очевидно, — противники Лукашенко. На этих ресурсах победит Тихановская, и оппозиция заявит, что получила гораздо больше голосов, чем признает ЦИК. Таким образом власть сама спровоцирует недовольство и создаст конфликт", — объясняет Болкунец.

Особенность нынешней кампании

Но и президент не бездействует. Лукашенко раньше почти не ездил с агитацией по городам и предприятиям. На этот раз все иначе.

Не только жители Минска выходили на митинги оппозиции, отмечает Мельянцов. "Там были и простые люди из маленьких белорусских городов. Еще никогда периферия, неизменно симпатизировавшая Лукашенко, не включалась так активно в политику. Это заставило президента посещать заводы, встречаться с трудовыми коллективами, говорить о своих достижениях", — рассказывает эксперт.

На повышенный интерес к предвыборной кампании во всех белорусских городах указывает и Болкунец. Страна сейчас очень политизирована, а это серьезный вызов для власти.

Сценарии после выборов

Как только закроются участки и начнется подсчет голосов, оппозиционеры выйдут на улицы. Президент сразу предупредил, что не позволит им бесчинствовать. "Некоторые продолжают звать людей на майдан. Не дай бог, мы разожжем костер в центре Минска и будем потом разбрасывать головешки по всей столице. Этого мы допустить не можем и не допустим", — предостерег Лукашенко.

Его оппоненты пока воздерживаются от прямых призывов к уличным беспорядкам. Но уточняют: если люди сами соберутся на площади, то присоединятся к ним.

© Sputnik Перейти в фотобанк Досрочное голосование на выборах президента Белоруссии © Sputnik Перейти в фотобанк Досрочное голосование на выборах президента Белоруссии

"Светлана Тихановская и другие альтернативные кандидаты открещивались от несанкционированных акций, так как это могло послужить основанием для снятия их с выборов. Однако все говорят, что намерены защищать отданные за них голоса. Это можно трактовать как готовность оппозиции к протестам", — полагает Мельянцов. По его мнению, недовольство "тем, что происходило в эту избирательную кампанию, никуда не денется и, видимо, пар выплеснется в уличные акции".

О том, насколько важна на этот раз позиция Запада, рассуждает Мельянцов. По его словам, страны ЕС и США многое вложили в восстановление отношений с Минском. "Поэтому, если картинка в СМИ разгона демонстраций будет не столь драматичной, в Брюсселе и Вашингтоне ограничатся критическими замечаниями в адрес властей. Белоруссия сегодня рассматривается на Западе через призму противостояния с Россией. Укрепление суверенитета республики там расценивают как элемент стратегии борьбы с Москвой, поэтому вряд ли против Минска введут новые санкции. Даже если после жесткого разгона митингов санкции все же последуют, то, скорее всего, они будут точечными", — заключает Мельянцов.

Российско-белорусские отношения

Открытым остается и вопрос, как после выборов пойдет интеграция с Россией. Обеим странам вновь придется обсуждать нерешенные вопросы. Пока Москва подчеркнуто дистанцировалась от событий в Белоруссии. "Россия выбрала верную тактику, не вмешиваясь в предвыборный процесс и не поддерживая никого из кандидатов. Важно и впредь сохранить этот подход. Москва не отправила на выборы наблюдателей — это говорит о том, что хладнокровие и прагматизм будут и впредь превалировать в отношениях с Минском", — считает Болкунец.