"Маловато буйных". Как в Белоруссии готовятся к выборам президента

Участники митинга-встречи кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской с избирателями в парке Дружбы народов в Минске

МОСКВА, 1 авг — РИА Новости, Антон Лисицын. В Минске состоялся многотысячный митинг в поддержку Светланы Тихановской — главной соперницы Александра Лукашенко. Это не первое массовое выступление оппозиции накануне голосования. Власти республики готовятся предотвратить "дестабилизацию", если мероприятия перерастут в акции гражданского неповиновения. Тем более что, согласно опросу, большинство избирателей доверяют действующему президенту. О предвыборной кампании в Белоруссии — в материале РИА Новости.

Под разными флагами

По данным белорусского МВД, через контрольно-пропускные пункты на площадь прошли 18 тысяч человек. Правозащитники насчитали 63 тысячи — судя по всему, это самый массовый митинг в истории страны. Над собравшимися реяли государственные флаги и бело-красно-белые стяги Белорусской Народной Республики времен Гражданской войны. Кроме "хозяйки", выступили члены объединенного штаба оппозиции и родственники несостоявшихся кандидатов. Мария Колесникова представляла задержанного экс-банкира Виктора Бабарико, Вероника Цепкало — мужа Валерия: подписи в его поддержку ЦИК забраковал.

Сама Тихановская участвует в выборах вместо арестованного супруга Сергея. Она сразу заявила , что власть ей не нужна: "Но муж за решеткой. Я прячу детей. Я устала терпеть, я устала молчать, я устала бояться". Особенно ее возмутило, что Тихановского "привязали к этим "боевикам", — 29 июля в республику прибыли 33 гражданина России, якобы сотрудники частной военной компании. Правоохранительные органы Белоруссии возбудили уголовное дело по статьям о подготовке террористического акта и организации массовых беспорядков.

© Sputnik / Виктор Толочко Перейти в фотобанк Супруга Валерия Цепкало Вероника, кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская и координатор штаба Виктора Бабарико Мария Колесникова во время предвыборного митинга в парке Дружбы народов в Минске © Sputnik / Виктор Толочко Перейти в фотобанк Супруга Валерия Цепкало Вероника, кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская и координатор штаба Виктора Бабарико Мария Колесникова во время предвыборного митинга в парке Дружбы народов в Минске

Президент Александр Лукашенко потребовал от руководства КГБ детально доложить о происшествии и "обратиться немедленно в соответствующие структуры Российской Федерации".

Владимир Путин выразил надежду, что вскоре все разъяснится и "безосновательно задержанные российские граждане будут освобождены". МИД России прокомментировал: ситуация вызывает "по меньшей мере недоумение".

Это не первая неясность между двумя странами. В июне, после ареста Бабарико, председатель Комитета государственного контроля Белоруссии Иван Тертель заявил : деятельность банкира контролировали "кукловоды" из российской компании.

На вопросы журналистов в Кремле ответили, что это внутреннее дело Белоруссии. Вместе с тем представитель президента подчеркнул , что "обвинения в адрес уважаемых международных компаний не могут быть голословными, они должны подкрепляться аргументами".

Сорвать "Майдан"

В середине июля в республике провели несанкционированные демонстрации в поддержку не допущенных на выборы Цепкало и Бабарико. Были задержания — в основном в Минске. Первый заместитель министра внутренних дел Белоруссии Геннадий Казакевич высказал мнение, что все это инициировали из-за границы.

Он же напомнил, что акции гражданского неповиновения организуют по технологиям "цветных революций" в социальных сетях. "Мы видим последовательно все действия, которые были прописаны еще тогда (в XX веке. — Прим. ред.): создание протестной массы, нагнетание обстановки и так далее", — перечислил замглавы МВД.

© Sputnik / Виктор Толочко Перейти в фотобанк Участники митинга-встречи кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской с избирателями в парке Дружбы народов в Минске © Sputnik / Виктор Толочко Перейти в фотобанк Участники митинга-встречи кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской с избирателями в парке Дружбы народов в Минске

Казакевич добавил, что белорусские правоохранители "достаточно эффективно" пресекают общественные беспорядки "как на стадии зарождения, так и на стадии реализации".

После таких заявлений в конце июля МВД активно опровергало сообщения об "учениях по разгону митингов". В Сети и мессенджерах распространилось видео с тренировки личного состава внутренних войск. В пресс-службе Министерства внутренних дел пояснили: это было тактико-специальное занятие, которое демонстрировалось высокому гостю столичной воинской части — президенту республики.

Еще в июне Лукашенко сообщил : власти предотвратили "белорусский Майдан". "Нам все-таки удалось сделать некоторые шаги на опережение и сорвать масштабный план дестабилизации Беларуси", — высказался глава государства. Позже президент предупредил , что "всякие войны сейчас начинаются с уличных протестов, демонстраций, потом майданы". Но выразил уверенность, что большинство граждан не желает участвовать в протестах. "У нас маловато "майданутых", их подтянут со стороны", — добавил он.

Сколько сторонников у действующей власти и оппозиции — тут мнения расходятся. Противники Лукашенко распространили мем про "три процента" — якобы именно такова поддержка действующего президента. Но, по данным аналитического центра Ecoom, в июле за "батьку" выступало более 72 процентов избирателей. Социологический опрос, проведенный по заказу белорусского телеканала ОНТ, показал: уровень доверия к Лукашенко — 78,1 процента.

Признаки "Майдана"

Белорусский политический аналитик Юрий Шевцов считает, что массовый митинг в Минске похож на начало "Майдана" лишь на первый взгляд. "Тихановская и ее коллеги рекомендовали игнорировать досрочное голосование — идти на участок точно в день выборов 9 августа, "лучше после обеда". А затем "защищать свой голос". Кроме того, добавляет эксперт, на оппозиционных демонстрациях часто звучат призывы к затяжной кампании по критике подсчета голосов.

Однако, продолжает он, некоторые факторы сводят к минимуму перспективу условного майдана: "Я не вижу примет раскола элит, наоборот — вся система консолидирована. Оппозиционеры давно покинули власть. Ни один крупный чиновник не проявил нелояльность".

© Sputnik / Виктор Толочко Перейти в фотобанк Участники митинга-встречи кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской с избирателями в парке Дружбы народов в Минске © Sputnik / Виктор Толочко Перейти в фотобанк Участники митинга-встречи кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской с избирателями в парке Дружбы народов в Минске

Белорусский политолог Денис Мельянцов предполагает, что митинг в Минске — своеобразная репетиция дня выборов. "Власти используют тему протестов в контексте внешней угрозы и вводят меры безопасности, например те же металлоискатели. Мы увидели, как может пройти манифестация 9 августа", — рассуждает эксперт.

Вместе с тем он уточняет: многие пришли просто посмотреть на Тихановскую как на кандидата в президенты.

Что касается реальной популярности Лукашенко, то, несмотря на распространенность мема о "трех процентах", опросы такого не подтверждают, подчеркивает Мельянцов. Меньше всего сторонников у действующего президента в Минске — в столице сильны оппозиционные настроения. Регионы — в основном за действующего президента.

Относительную жесткость реакции официального Минска на политические события он объясняет сложившимися традициями. "Лукашенко любые угрозы считает реальными. В Белоруссии вызовы воспринимают всерьез и вырывают ростки угроз превентивно — учатся на примерах "революционных" выборов в других государствах и стараются не допустить такого у себя", — говорит эксперт.

Так же серьезно президент отнесся к предвыборной кампании. Политолог напоминает: Лукашенко активно агитировал за себя на заводах, в селах, воинских частях и основательно подошел к работе среди силовиков.