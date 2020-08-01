Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200801/1575238545.html
"Маловато буйных". Как в Белоруссии готовятся к выборам президента
В Минске состоялся многотысячный митинг в поддержку Светланы Тихановской — главной соперницы Александра Лукашенко. Это не первое массовое выступление оппозиции... РИА Новости, 01.08.2020
2020-08-01T08:04
светлана тихановская
россия
александр лукашенко
дмитрий песков
минск
белоруссия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/1f/1575237174_0:320:3072:2048_1400x0_80_0_0_55412c0917681991c2c4e938e78e80d9.jpg
1
россия
минск
белоруссия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/1f/1575237174_0:320:3072:2048_1400x0_80_0_0_55412c0917681991c2c4e938e78e80d9.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/07/1f/1575237174_140:0:2871:2048_1400x0_80_0_0_cd027509d26d3b456dd770d353ebaf41.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/1f/1575237174_481:0:2529:2048_1400x0_80_0_0_62379896710c41eba9aa0abf0fac5e19.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
светлана тихановская, россия, александр лукашенко, дмитрий песков, минск, белоруссия, в мире

"Маловато буйных". Как в Белоруссии готовятся к выборам президента

08:00 01.08.2020 (обновлено: 08:04 01.08.2020)
4339
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкУчастники митинга-встречи кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской с избирателями в парке Дружбы народов в Минске
Участники митинга-встречи кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской с избирателями в парке Дружбы народов в Минске
© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 1 авг — РИА Новости, Антон Лисицын. В Минске состоялся многотысячный митинг в поддержку Светланы Тихановской — главной соперницы Александра Лукашенко. Это не первое массовое выступление оппозиции накануне голосования. Власти республики готовятся предотвратить "дестабилизацию", если мероприятия перерастут в акции гражданского неповиновения. Тем более что, согласно опросу, большинство избирателей доверяют действующему президенту. О предвыборной кампании в Белоруссии — в материале РИА Новости.

Под разными флагами

По данным белорусского МВД, через контрольно-пропускные пункты на площадь прошли 18 тысяч человек. Правозащитники насчитали 63 тысячи — судя по всему, это самый массовый митинг в истории страны. Над собравшимися реяли государственные флаги и бело-красно-белые стяги Белорусской Народной Республики времен Гражданской войны. Кроме "хозяйки", выступили члены объединенного штаба оппозиции и родственники несостоявшихся кандидатов. Мария Колесникова представляла задержанного экс-банкира Виктора Бабарико, Вероника Цепкало — мужа Валерия: подписи в его поддержку ЦИК забраковал.
Сама Тихановская участвует в выборах вместо арестованного супруга Сергея. Она сразу заявила, что власть ей не нужна: "Но муж за решеткой. Я прячу детей. Я устала терпеть, я устала молчать, я устала бояться". Особенно ее возмутило, что Тихановского "привязали к этим "боевикам", — 29 июля в республику прибыли 33 гражданина России, якобы сотрудники частной военной компании. Правоохранительные органы Белоруссии возбудили уголовное дело по статьям о подготовке террористического акта и организации массовых беспорядков.
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкСупруга Валерия Цепкало Вероника, кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская и координатор штаба Виктора Бабарико Мария Колесникова во время предвыборного митинга в парке Дружбы народов в Минске
Супруга Валерия Цепкало Вероника, кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская и координатор штаба Виктора Бабарико Мария Колесникова во время предвыборного митинга в парке Дружбы Народов в Минске
© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в фотобанк
Супруга Валерия Цепкало Вероника, кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская и координатор штаба Виктора Бабарико Мария Колесникова во время предвыборного митинга в парке Дружбы народов в Минске
Президент Александр Лукашенко потребовал от руководства КГБ детально доложить о происшествии и "обратиться немедленно в соответствующие структуры Российской Федерации".
Владимир Путин выразил надежду, что вскоре все разъяснится и "безосновательно задержанные российские граждане будут освобождены". МИД России прокомментировал: ситуация вызывает "по меньшей мере недоумение".
Это не первая неясность между двумя странами. В июне, после ареста Бабарико, председатель Комитета государственного контроля Белоруссии Иван Тертель заявил: деятельность банкира контролировали "кукловоды" из российской компании.
На вопросы журналистов в Кремле ответили, что это внутреннее дело Белоруссии. Вместе с тем представитель президента подчеркнул, что "обвинения в адрес уважаемых международных компаний не могут быть голословными, они должны подкрепляться аргументами".

Сорвать "Майдан"

В середине июля в республике провели несанкционированные демонстрации в поддержку не допущенных на выборы Цепкало и Бабарико. Были задержания — в основном в Минске. Первый заместитель министра внутренних дел Белоруссии Геннадий Казакевич высказал мнение, что все это инициировали из-за границы.
Он же напомнил, что акции гражданского неповиновения организуют по технологиям "цветных революций" в социальных сетях. "Мы видим последовательно все действия, которые были прописаны еще тогда (в XX веке. — Прим. ред.): создание протестной массы, нагнетание обстановки и так далее", — перечислил замглавы МВД.
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкУчастники митинга-встречи кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской с избирателями в парке Дружбы народов в Минске
Участники митинга-встречи кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской с избирателями в парке Дружбы народов в Минске
© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в фотобанк
Участники митинга-встречи кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской с избирателями в парке Дружбы народов в Минске
Казакевич добавил, что белорусские правоохранители "достаточно эффективно" пресекают общественные беспорядки "как на стадии зарождения, так и на стадии реализации".
После таких заявлений в конце июля МВД активно опровергало сообщения об "учениях по разгону митингов". В Сети и мессенджерах распространилось видео с тренировки личного состава внутренних войск. В пресс-службе Министерства внутренних дел пояснили: это было тактико-специальное занятие, которое демонстрировалось высокому гостю столичной воинской части — президенту республики.
Еще в июне Лукашенко сообщил: власти предотвратили "белорусский Майдан". "Нам все-таки удалось сделать некоторые шаги на опережение и сорвать масштабный план дестабилизации Беларуси", — высказался глава государства. Позже президент предупредил, что "всякие войны сейчас начинаются с уличных протестов, демонстраций, потом майданы". Но выразил уверенность, что большинство граждан не желает участвовать в протестах. "У нас маловато "майданутых", их подтянут со стороны", — добавил он.
Сколько сторонников у действующей власти и оппозиции — тут мнения расходятся. Противники Лукашенко распространили мем про "три процента" — якобы именно такова поддержка действующего президента. Но, по данным аналитического центра Ecoom, в июле за "батьку" выступало более 72 процентов избирателей. Социологический опрос, проведенный по заказу белорусского телеканала ОНТ, показал: уровень доверия к Лукашенко — 78,1 процента.

Признаки "Майдана"

Белорусский политический аналитик Юрий Шевцов считает, что массовый митинг в Минске похож на начало "Майдана" лишь на первый взгляд. "Тихановская и ее коллеги рекомендовали игнорировать досрочное голосование — идти на участок точно в день выборов 9 августа, "лучше после обеда". А затем "защищать свой голос". Кроме того, добавляет эксперт, на оппозиционных демонстрациях часто звучат призывы к затяжной кампании по критике подсчета голосов.
Однако, продолжает он, некоторые факторы сводят к минимуму перспективу условного майдана: "Я не вижу примет раскола элит, наоборот — вся система консолидирована. Оппозиционеры давно покинули власть. Ни один крупный чиновник не проявил нелояльность".
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкУчастники митинга-встречи кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской с избирателями в парке Дружбы народов в Минске
Участники митинга-встречи кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской с избирателями в парке Дружбы народов в Минске
© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в фотобанк
Участники митинга-встречи кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской с избирателями в парке Дружбы народов в Минске
Белорусский политолог Денис Мельянцов предполагает, что митинг в Минске — своеобразная репетиция дня выборов. "Власти используют тему протестов в контексте внешней угрозы и вводят меры безопасности, например те же металлоискатели. Мы увидели, как может пройти манифестация 9 августа", — рассуждает эксперт.
Вместе с тем он уточняет: многие пришли просто посмотреть на Тихановскую как на кандидата в президенты.
Что касается реальной популярности Лукашенко, то, несмотря на распространенность мема о "трех процентах", опросы такого не подтверждают, подчеркивает Мельянцов. Меньше всего сторонников у действующего президента в Минске — в столице сильны оппозиционные настроения. Регионы — в основном за действующего президента.
Относительную жесткость реакции официального Минска на политические события он объясняет сложившимися традициями. "Лукашенко любые угрозы считает реальными. В Белоруссии вызовы воспринимают всерьез и вырывают ростки угроз превентивно — учатся на примерах "революционных" выборов в других государствах и стараются не допустить такого у себя", — говорит эксперт.
Так же серьезно президент отнесся к предвыборной кампании. Политолог напоминает: Лукашенко активно агитировал за себя на заводах, в селах, воинских частях и основательно подошел к работе среди силовиков.
В Белоруссии досрочное голосование начнется 4 августа, основной день выборов — 9 августа. Кандидатов зарегистрировали пять, действующий глава государства баллотируется на шестой срок.
22521236
Обсудить 1
Светлана ТихановскаяРоссияАлександр ЛукашенкоДмитрий ПесковМинскБелоруссияВ мире
Рекомендуем
Камала Харрис
"Вашингтонское болото" выставит против Трампа своего Путина
Рассмотрение Радой Украины закона о русском языке
Коронавирус превратит Украину в экономического тигра: у нее есть план
Бурый медведь в Кроноцком государственном заповеднике
Никаких таблеток. Неожиданная защита от инфекции, придуманная животными
Пассажиры на платформе Курского вокзала в Москве
Выплаты, пенсии, ОСАГО: что изменится с 1 августа
Член Совета Федерации Федерального Собрания России Алексей Пушков
Пушков оценил требование Кравчука отдать Украине 300 миллиардов долларов
Участники несанкционированной акции в поддержку губернатора Хабаровского края Сергея Фургала в Хабаровске
В Хабаровске проходит очередной митинг в поддержку Фургала
Иван Охлобыстин
Охлобыстин рассказал, что поменялось в "Современнике" без Ефремова
Турбаза Глобус
Раскрыты детали смерти чиновника и его семьи на алтайской турбазе
Виктор собирает чернику. Стоп-кадр видео
"Собираю в тайге дикоросы". Истории людей, чьи судьбы изменила эпидемия
Русалка в Париже
Что смотреть в кинотеатрах, которые открылись после карантина
Роман Коваль
Суд арестовал петербургского депутата Коваля
Рэпер Энди Картрайт с женой
Друг рэпера Энди Картрайта рассказал о странностях его жены
Журналист, теле- и радиоведущий Владимир Соловьев
Соловьев резко ответил на обвинения Польши в гибели Качиньского
Армянские военные занимают позиции на линии фронта в Тавушской области, Армения
Армения назвала виновных в обострении на границе с Азербайджаном
Российский актёр театра и кино Сергей Гармаш
Хаматова прокомментировала уход Гармаша из "Современника"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:39В Москве вылечились от коронавируса более 180,5 тысячи человек
09:19Из Шереметьево вылетел первый регулярный после возобновления полетов рейс
09:15Росавиация не комментирует данные о возобновлении полетов во все страны
08:58ВТБ снизил ставки по вкладам
08:45На Украине ликвидировали полтавского террориста с гранатой
07:51В России провели более 28,4 миллиона тестов на COVID-19
07:11Онколог рассказал, на что указывает горечь во рту
06:44В США опубликовали финансовый отчет Трампа за 2019 год
05:59Трамп заявил, что планирует запретить TikTok в США, сообщает СМИ
05:48В Хабаровске проходит очередной митинг в поддержку Фургала
05:33В МЧС рассказали, как избежать ДТП
05:24Сестра рассказала о жителе Башкирии, зарезавшем жену на глазах детей
05:19Эксперты рассказали, какие сайты нельзя посещать через общественный Wi-Fi
05:18Охлобыстин рассказал, что поменялось в "Современнике" без Ефремова
05:13Шеф-повар указал на срок службы сковороды
04:05На Аляске семь человек погибли при столкновении небольших самолетов
03:49Пушков оценил требование Кравчука отдать Украине 300 миллиардов долларов
03:46Семья Бута и российские дипломаты потеряли с ним связь
03:31Эксперт рассказал, сколько будет стоить новый iPhone в России
02:58В Подмосковье заработают кинотеатры и санатории
Лента новостейМолния