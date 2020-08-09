Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200809/1575486670.html
Процедура выборов президента Белоруссии
Согласно Конституции Белоруссии (1994), президент является главой государства, гарантом Конституции, прав и свобод человека и гражданина. РИА Новости, 09.08.2020
2020-08-09T00:34
белоруссия
справки
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/08/06/1575455325_0:358:3003:2047_1400x0_80_0_0_4c336f7665908406c5853157110339f3.jpg
белоруссия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/08/06/1575455325_0:358:3003:2047_1400x0_80_0_0_4c336f7665908406c5853157110339f3.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/08/06/1575455325_274:0:3003:2047_1400x0_80_0_0_f66d898f0644205a49f81b6df6b777a0.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/08/06/1575455325_646:0:2693:2047_1400x0_80_0_0_6803f2b66be0aff5a26984a751fe0164.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
белоруссия, справки

Процедура выборов президента Белоруссии

00:34 09.08.2020
204
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкПредвыборная агитация в Белоруссии
Предвыборная агитация в Белоруссии
© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в фотобанк
Согласно Конституции Белоруссии (1994), президент является главой государства, гарантом Конституции, прав и свобод человека и гражданина.
Президентом может быть избран гражданин Белоруссии по рождению, не моложе 35 лет, обладающий избирательным правом и постоянно проживающий в Белоруссии не менее десяти лет непосредственно перед выборами.
Президент избирается на пять лет непосредственно народом Белоруссии на основе всеобщего, свободного, равного и прямого избирательного права при тайном голосовании.
В соответствии с Избирательным Кодексом Белоруссии, выборы президента назначаются Палатой представителей не позднее чем за пять месяцев и проводятся в воскресенье не позднее чем за два месяца до истечения срока полномочий предыдущего президента.
Если должность президента оказалась вакантной, выборы проводятся не ранее чем через 30 дней и не позднее чем через 70 дней со дня открытия вакансии.
Подготовку и проведение выборов президента обеспечивает Центральная комиссия по выборам и проведению республиканских референдумов.
Кандидаты в президенты выдвигаются гражданами Белоруссии при наличии не менее 100 тысяч подписей избирателей. Выдвижение кандидатов в президенты начинается за 80 дней и заканчивается за 50 дней до выборов. Кандидатами в президенты не могут быть выдвинуты граждане, не имеющие права в соответствии с законодательством Белоруссии занимать должности в государственных органах и иных государственных организациях в связи с наличием судимости.
Регистрация кандидатов в президенты осуществляется Центральной комиссией. Регистрация начинается за 35 дней и заканчивается за 25 дней до выборов.
Лицо, выдвинутое кандидатом в президенты, представляет в Центральную комиссию до начала регистрации следующие документы: письменное заявление о согласии баллотироваться кандидатом в президенты; биографические данные (если лицо, выдвинутое кандидатом в президенты, ранее имело судимость и (или) имеет судимость, сведения об этом указываются в биографических данных); копии документов, подтверждающих сведения об образовании, о месте работы, занимаемой должности (занятии) лица, выдвинутого кандидатом в президенты, указанные в документах о выдвижении кандидатом; декларацию о доходах и имуществе лица, выдвинутого кандидатом в президенты, его супруги (супруга) и совершеннолетних близких родственников, совместно с ним проживающих и ведущих общее хозяйство.
Центральная комиссия принимает решение о регистрации кандидатов в президенты и в двухдневный срок после регистрации выдает кандидатам соответствующие удостоверение.
Кандидаты в президенты со времени их регистрации имеют равное право выступать на предвыборных и иных собраниях, совещаниях, заседаниях, в печати, по государственному радио и по государственному телевидению.
Выборы президента проводятся по единому избирательному округу, составляющему всю территорию Белоруссии.
Для проведения голосования и подсчета голосов по выборам президента, территория районов, городов, районов в городах делится на участки для голосования. Участки для голосования образуются с числом не менее 20 и не более 3000 избирателей.
Участки для голосования могут быть образованы в санаториях, профилакториях, домах отдыха, больницах и других организациях здравоохранения, оказывающих медицинскую помощь в стационарных условиях. Участки для голосования образуются также в воинских частях.
За пределами Белоруссии участки для голосования образуются руководителями дипломатических представительств (консульских учреждений) Белоруссии, действующих на территории соответствующих иностранных государств.
Расходы по подготовке и проведению выборов осуществляются за счет средств республиканского бюджета. Расходы на эти цели могут осуществляться также за счет средств организаций, общественных объединений и граждан, которые могут вносить свои денежные средства во внебюджетный фонд, создаваемый Центральной комиссией для дополнительного финансирования расходов по подготовке и проведению выборов президента. Кандидаты в президенты вправе создавать собственные избирательные фонды для финансирования расходов по предвыборной агитации.
Голосование на выборах президента проводится с 8 до 20 часов.
Участковые комиссии не позднее, чем за 10 дней до выборов оповещают избирателей, о дне выборов, времени и месте голосования, номере телефона комиссии, а также направляют избирателям информацию о кандидатах в президенты.
На участках для голосования, образованных в воинских частях, санаториях, профилакториях, домах отдыха, больницах и других организациях здравоохранения, оказывающих медицинскую помощь в стационарных условиях, участковые комиссии могут объявить голосование законченным ранее 20 часов, если проголосовали все избиратели, включенные в список избирателей.
Голосование проводится в специально отведенных помещениях, в которых должны быть оборудованы в достаточном количестве кабины или комнаты для тайного голосования, определены места выдачи бюллетеней и установлены ящики для голосования.
Право избирать имеют граждане Белоруссии, достигшие 18 лет. В выборах не участвуют граждане, признанные судом недееспособными, лица, содержащиеся по приговору суда в местах лишения свободы. В голосовании не принимают участия лица, в отношении которых в порядке, установленном уголовно-процессуальным законодательством, избрана мера пресечения – содержание под стражей.
Каждый избиратель голосует лично, голосование за других лиц не допускается. Бюллетень для голосования выдается избирателю членом участковой комиссии на основании списка граждан, имеющих право участвовать в выборах после предъявления паспорта гражданина или иного документа, определяемого Центральной комиссией.
Бюллетень заполняется голосующим в кабине или комнате для тайного голосования. При заполнении бюллетеня запрещается присутствие кого бы то ни было, кроме голосующего.
Избиратель, не имеющий возможности самостоятельно заполнить бюллетень, вправе пригласить в кабину или комнату для тайного голосования другое лицо по своему усмотрению, кроме членов участковой и вышестоящих комиссий, кандидатов в президенты Белоруссии, их доверенных лиц.
При голосовании на выборах избиратель ставит любой знак в пустом квадрате, расположенном справа от фамилии того кандидата, за которого он голосует. Если избиратель голосует против всех кандидатов, он ставит любой знак в пустом квадрате, расположенном справа от строки "Против всех кандидатов".
Избиратель, не имеющий возможности в день выборов находиться по месту своего жительства, вправе не ранее чем за пять дней до выборов, в условиях, исключающих контроль за его волеизъявлением, заполнить в помещении участковой комиссии бюллетень и опустить его в опечатанный отдельный ящик для голосования избирателей, которые будут отсутствовать в день проведения выборов по месту их жительства.
Участковая комиссия обязана обеспечить возможность участвовать в голосовании избирателям, которые по состоянию здоровья или по другим уважительным причинам не смогут прийти в день выборов в помещение для голосования. В этих целях в участковой комиссии должно быть не более трех переносных ящиков для голосования.
На выборах президента подсчет голосов на участке для голосования производится отдельно по каждому кандидату в президенты. На основании бюллетеней, находившихся в ящиках для голосования участковая комиссия вначале раздельно, а затем, суммируя данные, устанавливает:
общее число избирателей, принявших участие в голосовании, в том числе число избирателей, принявших участие в досрочном голосовании, число избирателей, принявших участие в голосовании по месту нахождения, и число избирателей, принявших участие в голосовании в день выборов в помещении участка для голосования; число голосов, поданных за каждого кандидата в президенты, и число голосов, поданных против всех кандидатов в президенты (если голосование проводилось по одной кандидатуре, – число голосов, поданных против кандидата); число бюллетеней, признанных недействительными.
Считается, что выборы президента Белоруссии состоялись, если в голосовании приняло участие более половины граждан, включенных в список избирателей. Президент считается избранным, если за него проголосовало более половины граждан Белоруссии, принявших участие в голосовании.
Если ни один из кандидатов в президенты не набрал необходимого количества голосов, то не позднее чем в двухнедельный срок по решению Центральной комиссии проводится второй тур голосования по двум кандидатам, получившим наибольшее количество голосов избирателей.
Выборы во втором туре голосования считаются состоявшимися, если в голосовании приняло участие более половины избирателей, включенных в список граждан, имеющих право участвовать в выборах. Избранным считается кандидат, получивший во втором туре голосования более половины голосов избирателей, принявших участие в голосовании. В случае, если один из кандидатов в президенты, включенный в бюллетень для баллотирования во втором туре голосования, снял свою кандидатуру, второй тур голосования проводится по одной кандидатуре.
При этом кандидат в президенты также считается избранным, если он получил более половины голосов избирателей, принявших участие в голосовании.
Если на выборах президента баллотировалось не более двух кандидатов и ни один из них не был избран, а также в случае выбытия всех кандидатов или признания выборов несостоявшимися или недействительными либо второй тур голосования не позволил определить избранного президента, Центральная комиссия решает вопрос о назначении повторных выборов с повторным выдвижением кандидатов в президенты. Повторные выборы проводятся в течение трех месяцев после основных выборов.
В 2020 году выборы президента Белоруссии состоятся 9 августа. Минздрав республики из-за ситуации с коронавирусом COVID-19 выпустил рекомендации для безопасного посещения участков. В частности, в ведомстве советуют приходить в масках и перчатках, использовать собственные авторучки при заполнении документов и голосовании, в противном случае авторучку нужно каждый раз обрабатывать антисептиком. Во время перерыва в работе участка помещение, где проводится голосование, будет проветриваться, а также будет проводиться его санитарная обработка и уборка.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
000000
Обсудить 0
БелоруссияСправки
Рекомендуем
Предвыборные плакаты кандидатов в президенты Белоруссии
В Белоруссии пройдет основной день голосования на выборах президента
Бритни Спирс на MTV Video Music Awards в Лос-Анджелесе, США
Фанаты Бритни Спирс обнаружили новые сигналы о помощи на ее странице
Предвыборные плакаты кандидатов в президенты Белоруссии Сергея Черчень и Светланы Тихановской на улице в Минске
"Побегали, сели, выпили". Что будет в Белоруссии во время и после выборов
Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская во время предвыборного митинга в парке Дружбы Народов в Минске
Тихановская покинула квартиру накануне выборов в целях безопасности
Молодые люди ссорятся
Названы самые обидчивые и злопамятные знаки зодиака
Зенитно-ракетный комплекс Корейской народной армии во время парада в Пхеньяне
Представлены сценарии нападения КНДР на Южную Корею
Президент США Дональд Трамп выступает в Вашингтоне на праздновании Дня независимости США
Трамп объявил о мерах по поддержке экономики в обход конгресса
Актриса Кристина Асмус
"Развелась, чтобы снимок выложить": Асмус опубликовала "голое" фото
Президент США Дональд Трамп
Politico: Трамп обругал крупнейшего донора своей предвыборной кампании
Столкновения в центре Бейрута
При беспорядках в Бейруте пострадали 70 правоохранителей
Женщина с кошкой
В Великобритании хозяева нашли пропавшую кошку через 12 лет
Протесты в Бейруте
Армия Ливана очистила от протестующих здания еще двух министерств
Президент Дональд Трамп во время пресс-конференции в Белом доме в Вашингтоне
Трамп обвинил демократов в "левом радикализме"
Супруга Валерия Цепкало Вероника, кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская и координатор штаба Виктора Бабарико Мария Колесникова во время предвыборного митинга в парке Дружбы Народов в Минске
В Минске задержали и отпустили соратницу Тихановской
Участники столкновений между демонстрантами и силовиками в Бейруте
Военные освободили здание МИД в Бейруте от протестующих
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:39СМИ сообщили о сигнале с резко потерявшего высоту китайского самолета
06:00Врач сравнила продолжительность жизни мясоедов и вегетарианцев
05:40Число пострадавших во время протестов в Бейруте превысило 700 человек
05:31В США объяснили переброску войск из Германии на восток
05:18Психолог разрешил давать детям планшеты
04:40Лоза объяснил отказ российских артистов выступать в Белоруссии
04:11Названа связь фруктов и болезни печени
04:07Эксперт рассказал, как распознать, что срок годности продукта перебит
03:20Назван самый малочисленный народ России
03:00Посол России заявил о росте зависимости политики Британии от США
02:53Врач оценила угрозу распространения нового "смертельного вируса" из Китая
02:34Politico: Трамп обругал крупнейшего донора своей предвыборной кампании
01:43Участники группы BTS объявили о выходе нового документального фильма
01:36В Волгограде судью поймали на взятке в 20 миллионов рублей, пишет СМИ
01:28При беспорядках в Бейруте пострадали 70 правоохранителей
01:04Армия Ливана очистила от протестующих здания еще двух министерств
00:48В Белоруссии пройдет основной день голосования на выборах президента
00:47Лоза резко ответил "готовой" прожить на 50 тысяч рублей в месяц Утяшевой
00:41Названы самые обидчивые и злопамятные знаки зодиака
00:13Число пострадавших в протестах в Бейруте достигло 490 человек
Лента новостейМолния