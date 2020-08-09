Процедура выборов президента Белоруссии

Согласно Конституции Белоруссии (1994), президент является главой государства, гарантом Конституции, прав и свобод человека и гражданина.

Президентом может быть избран гражданин Белоруссии по рождению, не моложе 35 лет, обладающий избирательным правом и постоянно проживающий в Белоруссии не менее десяти лет непосредственно перед выборами.

Президент избирается на пять лет непосредственно народом Белоруссии на основе всеобщего, свободного, равного и прямого избирательного права при тайном голосовании.

В соответствии с Избирательным Кодексом Белоруссии, выборы президента назначаются Палатой представителей не позднее чем за пять месяцев и проводятся в воскресенье не позднее чем за два месяца до истечения срока полномочий предыдущего президента.

Если должность президента оказалась вакантной, выборы проводятся не ранее чем через 30 дней и не позднее чем через 70 дней со дня открытия вакансии.

Подготовку и проведение выборов президента обеспечивает Центральная комиссия по выборам и проведению республиканских референдумов.

Кандидаты в президенты выдвигаются гражданами Белоруссии при наличии не менее 100 тысяч подписей избирателей. Выдвижение кандидатов в президенты начинается за 80 дней и заканчивается за 50 дней до выборов. Кандидатами в президенты не могут быть выдвинуты граждане, не имеющие права в соответствии с законодательством Белоруссии занимать должности в государственных органах и иных государственных организациях в связи с наличием судимости.

Регистрация кандидатов в президенты осуществляется Центральной комиссией. Регистрация начинается за 35 дней и заканчивается за 25 дней до выборов.

Лицо, выдвинутое кандидатом в президенты, представляет в Центральную комиссию до начала регистрации следующие документы: письменное заявление о согласии баллотироваться кандидатом в президенты; биографические данные (если лицо, выдвинутое кандидатом в президенты, ранее имело судимость и (или) имеет судимость, сведения об этом указываются в биографических данных); копии документов, подтверждающих сведения об образовании, о месте работы, занимаемой должности (занятии) лица, выдвинутого кандидатом в президенты, указанные в документах о выдвижении кандидатом; декларацию о доходах и имуществе лица, выдвинутого кандидатом в президенты, его супруги (супруга) и совершеннолетних близких родственников, совместно с ним проживающих и ведущих общее хозяйство.

Центральная комиссия принимает решение о регистрации кандидатов в президенты и в двухдневный срок после регистрации выдает кандидатам соответствующие удостоверение.

Кандидаты в президенты со времени их регистрации имеют равное право выступать на предвыборных и иных собраниях, совещаниях, заседаниях, в печати, по государственному радио и по государственному телевидению.

Выборы президента проводятся по единому избирательному округу, составляющему всю территорию Белоруссии.

Для проведения голосования и подсчета голосов по выборам президента, территория районов, городов, районов в городах делится на участки для голосования. Участки для голосования образуются с числом не менее 20 и не более 3000 избирателей.

Участки для голосования могут быть образованы в санаториях, профилакториях, домах отдыха, больницах и других организациях здравоохранения, оказывающих медицинскую помощь в стационарных условиях. Участки для голосования образуются также в воинских частях.

За пределами Белоруссии участки для голосования образуются руководителями дипломатических представительств (консульских учреждений) Белоруссии, действующих на территории соответствующих иностранных государств.

Расходы по подготовке и проведению выборов осуществляются за счет средств республиканского бюджета. Расходы на эти цели могут осуществляться также за счет средств организаций, общественных объединений и граждан, которые могут вносить свои денежные средства во внебюджетный фонд, создаваемый Центральной комиссией для дополнительного финансирования расходов по подготовке и проведению выборов президента. Кандидаты в президенты вправе создавать собственные избирательные фонды для финансирования расходов по предвыборной агитации.

Голосование на выборах президента проводится с 8 до 20 часов.

Участковые комиссии не позднее, чем за 10 дней до выборов оповещают избирателей, о дне выборов, времени и месте голосования, номере телефона комиссии, а также направляют избирателям информацию о кандидатах в президенты.

На участках для голосования, образованных в воинских частях, санаториях, профилакториях, домах отдыха, больницах и других организациях здравоохранения, оказывающих медицинскую помощь в стационарных условиях, участковые комиссии могут объявить голосование законченным ранее 20 часов, если проголосовали все избиратели, включенные в список избирателей.

Голосование проводится в специально отведенных помещениях, в которых должны быть оборудованы в достаточном количестве кабины или комнаты для тайного голосования, определены места выдачи бюллетеней и установлены ящики для голосования.

Право избирать имеют граждане Белоруссии, достигшие 18 лет. В выборах не участвуют граждане, признанные судом недееспособными, лица, содержащиеся по приговору суда в местах лишения свободы. В голосовании не принимают участия лица, в отношении которых в порядке, установленном уголовно-процессуальным законодательством, избрана мера пресечения – содержание под стражей.

Каждый избиратель голосует лично, голосование за других лиц не допускается. Бюллетень для голосования выдается избирателю членом участковой комиссии на основании списка граждан, имеющих право участвовать в выборах после предъявления паспорта гражданина или иного документа, определяемого Центральной комиссией.

Бюллетень заполняется голосующим в кабине или комнате для тайного голосования. При заполнении бюллетеня запрещается присутствие кого бы то ни было, кроме голосующего.

Избиратель, не имеющий возможности самостоятельно заполнить бюллетень, вправе пригласить в кабину или комнату для тайного голосования другое лицо по своему усмотрению, кроме членов участковой и вышестоящих комиссий, кандидатов в президенты Белоруссии, их доверенных лиц.

При голосовании на выборах избиратель ставит любой знак в пустом квадрате, расположенном справа от фамилии того кандидата, за которого он голосует. Если избиратель голосует против всех кандидатов, он ставит любой знак в пустом квадрате, расположенном справа от строки "Против всех кандидатов".

Избиратель, не имеющий возможности в день выборов находиться по месту своего жительства, вправе не ранее чем за пять дней до выборов, в условиях, исключающих контроль за его волеизъявлением, заполнить в помещении участковой комиссии бюллетень и опустить его в опечатанный отдельный ящик для голосования избирателей, которые будут отсутствовать в день проведения выборов по месту их жительства.

Участковая комиссия обязана обеспечить возможность участвовать в голосовании избирателям, которые по состоянию здоровья или по другим уважительным причинам не смогут прийти в день выборов в помещение для голосования. В этих целях в участковой комиссии должно быть не более трех переносных ящиков для голосования.

На выборах президента подсчет голосов на участке для голосования производится отдельно по каждому кандидату в президенты. На основании бюллетеней, находившихся в ящиках для голосования участковая комиссия вначале раздельно, а затем, суммируя данные, устанавливает:

общее число избирателей, принявших участие в голосовании, в том числе число избирателей, принявших участие в досрочном голосовании, число избирателей, принявших участие в голосовании по месту нахождения, и число избирателей, принявших участие в голосовании в день выборов в помещении участка для голосования; число голосов, поданных за каждого кандидата в президенты, и число голосов, поданных против всех кандидатов в президенты (если голосование проводилось по одной кандидатуре, – число голосов, поданных против кандидата); число бюллетеней, признанных недействительными.

Считается, что выборы президента Белоруссии состоялись, если в голосовании приняло участие более половины граждан, включенных в список избирателей. Президент считается избранным, если за него проголосовало более половины граждан Белоруссии, принявших участие в голосовании.

Если ни один из кандидатов в президенты не набрал необходимого количества голосов, то не позднее чем в двухнедельный срок по решению Центральной комиссии проводится второй тур голосования по двум кандидатам, получившим наибольшее количество голосов избирателей.

Выборы во втором туре голосования считаются состоявшимися, если в голосовании приняло участие более половины избирателей, включенных в список граждан, имеющих право участвовать в выборах. Избранным считается кандидат, получивший во втором туре голосования более половины голосов избирателей, принявших участие в голосовании. В случае, если один из кандидатов в президенты, включенный в бюллетень для баллотирования во втором туре голосования, снял свою кандидатуру, второй тур голосования проводится по одной кандидатуре.

При этом кандидат в президенты также считается избранным, если он получил более половины голосов избирателей, принявших участие в голосовании.

Если на выборах президента баллотировалось не более двух кандидатов и ни один из них не был избран, а также в случае выбытия всех кандидатов или признания выборов несостоявшимися или недействительными либо второй тур голосования не позволил определить избранного президента, Центральная комиссия решает вопрос о назначении повторных выборов с повторным выдвижением кандидатов в президенты. Повторные выборы проводятся в течение трех месяцев после основных выборов

В 2020 году выборы президента Белоруссии состоятся 9 августа . Минздрав республики из-за ситуации с коронавирусом COVID-19 выпустил рекомендации для безопасного посещения участков. В частности, в ведомстве советуют приходить в масках и перчатках, использовать собственные авторучки при заполнении документов и голосовании, в противном случае авторучку нужно каждый раз обрабатывать антисептиком. Во время перерыва в работе участка помещение, где проводится голосование, будет проветриваться, а также будет проводиться его санитарная обработка и уборка.