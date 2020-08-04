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На выборах президента Белоруссии началось досрочное голосование
Избирательные участки начали свою работу в рамках досрочного голосования на выборах президента Белоруссии, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 04.08.2020
2020-08-04T10:27
андрей дмитриев (политик, белоруссия)
сергей черечень
анна канопацкая
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
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60
андрей дмитриев (политик, белоруссия), сергей черечень, анна канопацкая, президентская кампания в белоруссии, светлана тихановская, цик белоруссии, александр лукашенко, белоруссия, в мире

На выборах президента Белоруссии началось досрочное голосование

10:05 04.08.2020 (обновлено: 10:27 04.08.2020)
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© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкПредвыборная агитация в Минске
Предвыборная агитация в Минске
© Sputnik / Виктор Толочко
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МИНСК, 4 авг – РИА Новости. Избирательные участки начали свою работу в рамках досрочного голосования на выборах президента Белоруссии, передает корреспондент РИА Новости.
Досрочное голосование пройдет с 4 по 8 августа. Избирательные участки будут открыты с 10.00 до 14.00 и с 16.00 до 19.00.
Воспользоваться правом досрочно отдать свой голос понравившемуся кандидату в президенты белорусы могут без объяснения причин, почему не придут на избирательные участки в основной день голосования 9 августа. При себе избирателю нужно иметь паспорт, который из-за ситуации с пандемией коронавируса членам участковой избирательной комиссии нужно демонстрировать в открытом виде, а не передавать в руки. Если избиратель голосует не по месту постоянной регистрации, то должен предоставить документальное подтверждение временного проживания на территории, относящейся к избирательному участку, например, договор аренды жилья.
Досрочное голосование проходит в присутствии не менее двух членов участковой комиссии и только в помещении участковой комиссии. По месту жительства избирателя оно не допускается. Проголосовать на нынешних выборах в Белоруссии, по данным ЦИК, смогут более 6,8 миллиона человек, в том числе на участках, размещенных за рубежом, - 5319 человек. Всего образованы 5767 участков для голосования, из них 44 – за границей, они будут работать в белорусских посольствах и генконсульствах в 36 странах. Однако досрочное голосование в республике не проводится в санаториях, профилакториях, домах отдыха, больницах и других организациях здравоохранения, которые оказывают медицинскую помощь в стационарных условиях.
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В первый день досрочного голосования ящики для бюллетеней пломбируются или опечатываются. В период досрочного голосования ежедневно по окончании времени проведения голосования председатель или заместитель председателя участковой комиссии заклеивает прорезь для опускания бюллетеней в ящике для голосования листом бумаги, на нем ставятся подписи. Вскрытие прорези для опускания бюллетеней в ящике для голосования производится ежедневно перед началом досрочного голосования. Хранение ящика для голосования обеспечивается председателем участковой комиссии. В период досрочного голосования ежедневно составляется протокол, в котором указываются число бюллетеней, полученных участковой комиссией, число граждан, получивших бюллетени для голосования, число испорченных бюллетеней и число неиспользованных бюллетеней.
Минздрав республики из-за ситуации с коронавирусом COVID-19 выпустил рекомендации для безопасного посещения участков. В частности, в ведомстве советуют приходить в масках и перчатках, использовать собственные авторучки при заполнении документов и голосовании, в противном случае авторучку нужно каждый раз обрабатывать антисептиком. Во время перерыва в работе участка помещение, где проводится голосование, будет проветриваться, а также будет проводиться его санитарная обработка и уборка.
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Андрей Дмитриев (политик, Белоруссия)Сергей ЧереченьАнна КанопацкаяПрезидентская кампания в БелоруссииСветлана ТихановскаяЦИК БелоруссииАлександр ЛукашенкоБелоруссияВ мире
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