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МИД обвинил Twitter в нарушении демократических принципов
Решение Twitter маркировать СМИ из России как аффилированные с государством является проявлением политики двойных стандартов и нарушает демократические... РИА Новости, 07.08.2020
2020-08-07T18:22
россия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
twitter
в мире
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РИА Новости
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353
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn21.img.ria.ru/images/151755/49/1517554919_0:141:1500:985_1400x0_80_0_0_54af4a4905363a44feeec21b9bc70252.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), twitter, в мире

МИД обвинил Twitter в нарушении демократических принципов

18:13 07.08.2020 (обновлено: 18:22 07.08.2020)
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© РИА НовостиЗдание МИД России
Здание МИД России
© РИА Новости
МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Решение Twitter маркировать СМИ из России как аффилированные с государством является проявлением политики двойных стандартов и нарушает демократические принципы, заявил российский МИД.
"Расцениваем маркировку администрацией социальной сети Twitter вслед за Facebook страниц российских СМИ в качестве аффилированных с государством, в то время как западные медиаисточники, получающие финансирование через правительство, остались незатронутыми, как нарушение ключевых демократических принципов обеспечения свободного распространения информации и беспрепятственного доступа к ней. Это очередное проявление системной политики "двойных стандартов" и дискриминации по страновому признаку, которые идут в русле внешнеполитических установок Вашингтона и недобросовестной конкуренции американского новостного мейнстрима с альтернативными источниками информации", - говорится в сообщении.
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В ведомстве добавили, что видят в "политизированных и тенденциозных действиях американских ИТ-гигантов стремление вытеснить медиаконтент российских СМИ из международного информационного пространства, сократив его цитируемость".
Представители российского МИД призвали интернет-платформы сложить с себя полномочия самопровозглашенного политического цензора и не лишать свою аудиторию права на свободный и неограниченный доступ к информации в нарушение фундаментальных демократических принципов.
"Ожидаем, что профильные международные структуры и правозащитные организации должным образом отреагируют и дадут беспристрастную оценку сомнительным с точки зрения обеспечения свободного распространения информации действиям американской медиакорпорации", - добавили в ведомстве.
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РоссияМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)TwitterВ мире
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