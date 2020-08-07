МИД обвинил Twitter в нарушении демократических принципов

МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Решение Решение Twitter маркировать СМИ из России как аффилированные с государством является проявлением политики двойных стандартов и нарушает демократические принципы, заявил российский МИД.

"Расцениваем маркировку администрацией социальной сети Twitter вслед за Facebook страниц российских СМИ в качестве аффилированных с государством, в то время как западные медиаисточники, получающие финансирование через правительство, остались незатронутыми, как нарушение ключевых демократических принципов обеспечения свободного распространения информации и беспрепятственного доступа к ней. Это очередное проявление системной политики "двойных стандартов" и дискриминации по страновому признаку, которые идут в русле внешнеполитических установок Вашингтона и недобросовестной конкуренции американского новостного мейнстрима с альтернативными источниками информации", - говорится в сообщении

В ведомстве добавили, что видят в "политизированных и тенденциозных действиях американских ИТ-гигантов стремление вытеснить медиаконтент российских СМИ из международного информационного пространства, сократив его цитируемость".

Представители российского МИД призвали интернет-платформы сложить с себя полномочия самопровозглашенного политического цензора и не лишать свою аудиторию права на свободный и неограниченный доступ к информации в нарушение фундаментальных демократических принципов.