https://ria.ru/20200807/1575491401.html
Дрозденко: развитие федтрасс в Ленобласти привлечет туристов
Развитие федеральных автодорог на территории Ленинградской области увеличит туристический поток в регион, заявил губернатор области Александр Дрозденко на... РИА Новости, 07.08.2020
2020-08-07T14:26
2020-08-07T15:00
туризм
туристы
ленинградская область
александр дрозденко
ленинградская область
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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туризм, туристы, александр дрозденко, ленинградская область
С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 авг - РИА Новости.
Развитие федеральных автодорог на территории Ленинградской области
увеличит туристический поток в регион, заявил губернатор области Александр Дрозденко
на церемонии открытия реконструированного участка федеральной трассы Р-23 Санкт-Петербург — Псков — Пустошка — Невель до границы с Белоруссией.
По его словам, загруженность дорог в Ленинградской области - одна из самых высоких среди регионов России. При поддержке руководства России, министерства транспорта РФ, ФДА "Росавтодор" было принято решение о реконструкции всех федеральных трасс.
"Сейчас серьезно реконструируются трассы: "Скандинавия", "Сортавала", "Кола" и многое другое. Все дороги делаются очень высокого качества, с высокими требованиями безопасности и экологии",- сказал Дрозденко.
Он добавил, что, помимо федеральных трасс, в области реализуется программа развития сети региональных дорог.
"Невозможно, чтобы в регионе были хорошими только федеральные дороги. Мы должны совместно с министерством двигаться в направлении, чтобы поэтапно все дороги Ленинградской области соответствовали высоким стандартам, которые есть к федеральным дорогам",- отметил губернатор.
По словам Дрозденко, уже сейчас в Ленобласти наблюдается наплыв туристов из других субъектов России, а с новыми дорогами их будет еще больше.