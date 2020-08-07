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Ленинградская область
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Дрозденко: развитие федтрасс в Ленобласти привлечет туристов
Развитие федеральных автодорог на территории Ленинградской области увеличит туристический поток в регион, заявил губернатор области Александр Дрозденко на... РИА Новости, 07.08.2020
2020-08-07T15:00
туризм
туристы
ленинградская область
александр дрозденко
ленинградская область
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353
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туризм, туристы, александр дрозденко, ленинградская область

Дрозденко: развитие федтрасс в Ленобласти привлечет туристов

14:26 07.08.2020 (обновлено: 15:00 07.08.2020)
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© РИА Новости / Денис Абрамов / Перейти в фотобанкСтроительство дороги
Строительство дороги
© РИА Новости / Денис Абрамов
Перейти в фотобанк
С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 авг - РИА Новости. Развитие федеральных автодорог на территории Ленинградской области увеличит туристический поток в регион, заявил губернатор области Александр Дрозденко на церемонии открытия реконструированного участка федеральной трассы Р-23 Санкт-Петербург — Псков — Пустошка — Невель до границы с Белоруссией.
По его словам, загруженность дорог в Ленинградской области - одна из самых высоких среди регионов России. При поддержке руководства России, министерства транспорта РФ, ФДА "Росавтодор" было принято решение о реконструкции всех федеральных трасс.
"Сейчас серьезно реконструируются трассы: "Скандинавия", "Сортавала", "Кола" и многое другое. Все дороги делаются очень высокого качества, с высокими требованиями безопасности и экологии",- сказал Дрозденко.
Он добавил, что, помимо федеральных трасс, в области реализуется программа развития сети региональных дорог.
"Невозможно, чтобы в регионе были хорошими только федеральные дороги. Мы должны совместно с министерством двигаться в направлении, чтобы поэтапно все дороги Ленинградской области соответствовали высоким стандартам, которые есть к федеральным дорогам",- отметил губернатор.
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