Лукашенко заявил, что при уходе Украины под влияние Запада "будет жарко"

КИЕВ, 6 авг - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что уход Украины под влияние Запада может привести к размещению на ее территории американских ракет, и тогда "будет жарко": в любой момент можно получить оттуда "залп ракет".
"Когда был здесь (госсекретарь США - ред.) Майк Помпео, я ему задал прямой вопрос: Майк, мы с (президентом РФ Владимиром - ред.) Путиным тебе не подарили Украины. Он засмеялся: "А что вы имеете в виду, господин президент?" А я имею в виду, что вам ракеты средней дальности не надо в Германии, Польше и Румынии размещать сейчас, вы ведь можете договориться сейчас и с Украиной. Агрессор же напал, вот и разместите там, и нам будет очень жарко, и России тоже будет очень жарко", - заявил Лукашенко в интервью, опубликованном в четверг на YouTube-канале журналиста Дмитрия Гордона.
Лукашенко отметил, что Белоруссия и Россия "своими руками Западу подарили то, что им не принадлежит и не должно было принадлежать" - Украину, откуда "сегодня можем получить в любой момент залп ракет".