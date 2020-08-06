https://ria.ru/20200806/1575463799.html
Лукашенко заявил, что Китай помог финансово Белоруссии в создании ракеты
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Китай помог финансово Белоруссии в создании собственной ракеты. РИА Новости, 06.08.2020
2020-08-06T19:52
2020-08-06T20:18
интервью александра лукашенко
дмитрий гордон
александр лукашенко
си цзиньпин
китай
белоруссия
в мире
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https://ria.ru/20200806/1575463486.html
2
китай
белоруссия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/08/04/1575350088_0:76:665:450_1400x0_80_0_0_a29a15fcc3f2a6db6489294355b564c8.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
интервью александра лукашенко, дмитрий гордон, александр лукашенко, си цзиньпин, китай, белоруссия, в мире