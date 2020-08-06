Музеи Московского Кремля представили программу нового сезона

МОСКВА, 6 авг – РИА Новости. Музеи Московского Кремля представили программу будущих экспозиций, сообщили РИА Новости в пресс-службе. Новый выставочный сезон начнется в октябре, после того, как он был прерван из-за пандемии коронавируса.

Так, первым проектом станет выставка "Карл Фаберже и Федор Рюкерт. Шедевры русской эмали". Она пройдет с 9 октября 2020 по 10 января 2021 года.

В залах Успенской звонницы и Патриаршего дворца посетители увидят более 400 произведений из драгоценных металлов с эмалью — работы русских ювелирных фирм ХIХ – начала ХХ столетия из коллекций Музеев Московского Кремля, Исторического музея, Третьяковской галереи и многих других, а также из Коллекции ее Величества Королевы Елизаветы II, коллекции лондонского Музея Виктории и Альберта и более десятка частных собраний.

В следующем году откроются две исторические выставки — в марте "Закат династии. Последние Рюриковичи. Лжедмитрий" и в сентябре — "Франция и Россия. Десять веков вместе".

В экспозиции "Закат династии. Последние Рюриковичи. Лжедмитрий" будут представлены драгоценные предметы, принадлежавшие русским монархам XVI века, утраченные во время Смутного времени и находящиеся сегодня в различных российских и зарубежных музейных собраниях. Специальный раздел будет посвящен драматическому правлению Лжедмитрия.

Проект "Франция и Россия. Десять веков вместе" посвящен многовековой истории российско-французских отношений. Он станет одним из главных культурных событий в рамках перекрестного года межрегионального сотрудничества России и Франции в 2021 году.