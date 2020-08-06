https://ria.ru/20200806/1575440464.html
Музеи Московского Кремля представили программу нового сезона
Музеи Московского Кремля представили программу будущих экспозиций, сообщили РИА Новости в пресс-службе. Новый выставочный сезон начнется в октябре, после того,... РИА Новости, 06.08.2020
2020-08-06T13:15
2020-08-06T14:28
культура
самоизоляция
коронавирус в россии
новости культуры
выставки
карл фаберже
версаль
российская академия наук
исторический музей
виктория (австралия)
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https://ria.ru/20200805/1575417046.html
версаль
виктория (австралия)
франция
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn23.img.ria.ru/images/156174/31/1561743195_0:91:3072:1819_1400x0_80_0_0_1c2fbfd59ce7aa6ade763d9cbbb75dd8.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
самоизоляция, коронавирус в россии, новости культуры, выставки, карл фаберже, версаль, российская академия наук, исторический музей, виктория (австралия), франция
МОСКВА, 6 авг – РИА Новости. Музеи Московского Кремля представили программу будущих экспозиций, сообщили РИА Новости в пресс-службе. Новый выставочный сезон начнется в октябре, после того, как он был прерван из-за пандемии коронавируса.
Так, первым проектом станет выставка "Карл Фаберже и Федор Рюкерт. Шедевры русской эмали". Она пройдет с 9 октября 2020 по 10 января 2021 года.
В залах Успенской звонницы и Патриаршего дворца посетители увидят более 400 произведений из драгоценных металлов с эмалью — работы русских ювелирных фирм ХIХ – начала ХХ столетия из коллекций Музеев Московского Кремля, Исторического музея, Третьяковской галереи и многих других, а также из Коллекции ее Величества Королевы Елизаветы II, коллекции лондонского Музея Виктории и Альберта и более десятка частных собраний.
В следующем году откроются две исторические выставки — в марте "Закат династии. Последние Рюриковичи. Лжедмитрий" и в сентябре — "Франция и Россия. Десять веков вместе".
В экспозиции "Закат династии. Последние Рюриковичи. Лжедмитрий" будут представлены драгоценные предметы, принадлежавшие русским монархам XVI века, утраченные во время Смутного времени и находящиеся сегодня в различных российских и зарубежных музейных собраниях. Специальный раздел будет посвящен драматическому правлению Лжедмитрия.
Проект "Франция и Россия. Десять веков вместе" посвящен многовековой истории российско-французских отношений. Он станет одним из главных культурных событий в рамках перекрестного года межрегионального сотрудничества России и Франции в 2021 году.
В основе экспозиции: дипломатические подарки, драгоценные ювелирные изделия, оружие и другие произведения искусства, приобретенные для царского двора. Экспонаты на выставку предоставят Музей замка Версаль, Национальная библиотека Франции, Музей замка Мальмезон, Государственный Эрмитаж, Архив РАН и другие французские и российские коллекции.