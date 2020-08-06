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Названы популярные у россиян вина
Роскачество запустило ежегодное исследование винного рынка России, в рамках которого выяснило, вина каких стран и каких торговых марок предпочитают россияне,... РИА Новости, 06.08.2020
2020-08-06T12:33
роскачество
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
федеральная таможенная служба (фтс россии)
португалия
испания
грузия
экономика
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2
португалия
испания
грузия
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/14/1574610439_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_0c93190b74f5fe3bc40ac6f4490b4844.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
роскачество, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), федеральная таможенная служба (фтс россии), португалия, испания, грузия, экономика

Названы популярные у россиян вина

12:30 06.08.2020 (обновлено: 12:33 06.08.2020)
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© Depositphotos / fonzie26 Розовое игристое вино
Розовое игристое вино
© Depositphotos / fonzie26
МОСКВА, 6 авг – РИА Новости. Роскачество запустило ежегодное исследование винного рынка России, в рамках которого выяснило, вина каких стран и каких торговых марок предпочитают россияне, говорится в сообщении организации.
"В частности, эксперты назвали десять самых популярных среди россиян стран-поставщиков тихого вина с защищенными географическими индикаторами (импортное вино ЗГУ занимает в общем объеме рынка порядка 26%). По каждой стране были выявлены вина – лидеры по объему поставок в Россию в разных категориях", - говорится в сообщении.
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Наиболее популярные у россиян страны-поставщики тихих вин: Италия (27% от общего объема поставок в 2019 году), Испания, Грузия, Франция, Абхазия, Чили, Португалия, ЮАР, Германия и Молдова. Наиболее популярные страны-поставщики игристых вин: Италия (75%), Испания, Франция, Абхазия, Португалия.
Лидеры по поставкам столовых вин в Россию (вина, в производстве которых может быть использован виноматериал из иных стран и регионов): Грузия (24%), Абхазия (20%), Испания (18%). В пятёрке торговых марок-лидеров по объему ввезенного в Россию вина в 2019 году - четыре столовых вина из Абхазии.
Среди крупнейших стран-поставщиков лидером по стоимости ввозимого в Россию вина является Франция (чуть больше 4 долларов за литр), на втором месте Грузия (3,19), а самое дешевое вино в Россию (средняя стоимость литра порядка 1,7 доллара) поставляет Молдавия. "С учетом логистических издержек и импортных пошлин европейскому поставщику сложно обеспечить низкую цену на свою продукцию в России. Тогда как проведенное Роскачеством исследование отечественного вина доказало, что качественные российские вина могут быть представлены даже в категории до 250 рублей", - говорится в сообщении.
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У потребителей остается большой интерес к импортному вину. "Данные импорта показывают, что российский потребитель пока руководствуется мифами по поводу импортного вина. Люди охотней верят в качество любого продукта, производимого за пределами страны, чем в российское вино, и при этом готовы платить за эту веру приличные деньги. Стоимость самых популярных "тихих" позиций на полках превышает 450 рублей за бутылку, игристых – больше 1000 рублей. За эти деньги сейчас можно выбрать отличные вина из российского винограда, и их количество на полках постоянно растет", - отмечает заместитель руководителя Роскачества Илья Лоевский.
Результаты исследования будут представлены в виде Национального доклада о состоянии рынка вина в РФ. Для составления отчета использовались данные о продажах вина, данные Центра оценки потребительского поведения Роскачества, а также информация Федеральной таможенной службы России (ФТС), Минсельхоза России, Росалкогольрегулирования.
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РоскачествоМинистерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)Федеральная таможенная служба (ФТС России)ПортугалияИспанияГрузияЭкономика
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