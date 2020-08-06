https://ria.ru/20200806/1575429852.html
Названы регионы с самыми высокими зарплатами чиновников
Наиболее высокие зарплаты в РФ получают госслужащие в Москве и Санкт-Петербурге, а самые низкие - в Саратове и Ульяновске, показало исследование аналитического... РИА Новости, 06.08.2020
2020-08-06T09:05
2020-08-06T09:08
москва
ульяновск
саратов
санкт-петербург
общество
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https://ria.ru/20200805/1575392744.html
https://ria.ru/20200805/1575379629.html
Andrey Bobrov
Средняя зарплата 50 000 у чиновников в Москве???? Не издевайтесь над людьми!!!! Откуда у них дачи по 30 соток, яхты и дорогие машины????
39
Лысый Кучерявый
"Наиболее высокие зарплаты в РФ". А как в рейтинг Москва попала?
12
13
москва
ульяновск
саратов
санкт-петербург
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn21.img.ria.ru/images/155927/85/1559278518_0:25:3322:1894_1400x0_80_0_0_4dce125f535fa99b3aba2ee81e62e877.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, ульяновск, саратов, санкт-петербург, общество
МОСКВА, 6 авг - РИА Новости.
Наиболее высокие зарплаты в РФ получают госслужащие в Москве
и Санкт-Петербурге
, а самые низкие - в Саратове
и Ульяновске
, показало исследование аналитического центра "Авито Работа".
Согласно исследованию, число вакансий на госслужбе выросло на 20% за второй квартал 2020 года, а в годовом выражении на 43%. При этом общее число вакансий в стране выросло за второй квартал текущего года всего на 6%, но остается на 4% меньше, чем в прошлом году.
Больше всего вакансий на госслужбе размещено в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Ростове-на-Дону и Екатеринбурге. Однако быстрее всего их количество росло в Омске (+450% за год), Екатеринбурге (+125%), Барнауле и Тольятти (по +100% ), говорится в сообщении.
Исследователи выяснили, что средняя зарплата на госслужбе составляет 35 тысяч рублей. По итогам квартала она выросла на 2%, а за год - на 9%. Средняя зарплата по всем профессиям составляет 41,5 тысячи рублей. Ее рост по итогам квартала составил 7%, а за год - 10%.
Наиболее высокие средние зарплаты платят госслужащим в Москве - 50 тысяч рублей, Санкт-Петербурге - 41,5 тысячи рублей и Барнауле - 40 тысяч рублей. Самые низкие зарплаты они получают в Воронеже - 24,2 тысячи рублей, Саратове - 23,9 тысячи рублей, Ульяновске - 23,8 тысячи рублей.
Исследование проводилось с 27 по 30 июля, специалисты проанализировали три тысячи вакансий на сайте "Авито Работа" в сфере "Госслужба" по всей России.