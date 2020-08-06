Названы регионы с самыми высокими зарплатами чиновников

МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Наиболее высокие зарплаты в РФ получают госслужащие в Наиболее высокие зарплаты в РФ получают госслужащие в Москве Санкт-Петербурге , а самые низкие - в Саратове Ульяновске , показало исследование аналитического центра "Авито Работа".

Согласно исследованию, число вакансий на госслужбе выросло на 20% за второй квартал 2020 года, а в годовом выражении на 43%. При этом общее число вакансий в стране выросло за второй квартал текущего года всего на 6%, но остается на 4% меньше, чем в прошлом году.

Больше всего вакансий на госслужбе размещено в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Ростове-на-Дону и Екатеринбурге. Однако быстрее всего их количество росло в Омске (+450% за год), Екатеринбурге (+125%), Барнауле и Тольятти (по +100% ), говорится в сообщении.

Исследователи выяснили, что средняя зарплата на госслужбе составляет 35 тысяч рублей. По итогам квартала она выросла на 2%, а за год - на 9%. Средняя зарплата по всем профессиям составляет 41,5 тысячи рублей. Ее рост по итогам квартала составил 7%, а за год - 10%.

Наиболее высокие средние зарплаты платят госслужащим в Москве - 50 тысяч рублей, Санкт-Петербурге - 41,5 тысячи рублей и Барнауле - 40 тысяч рублей. Самые низкие зарплаты они получают в Воронеже - 24,2 тысячи рублей, Саратове - 23,9 тысячи рублей, Ульяновске - 23,8 тысячи рублей.