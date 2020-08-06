Зеленский обсудил с Лукашенко экстрадицию задержанных россиян

Зеленский выразил надежду, что задержанных россиян передадут официальному Киеву. Глава государства выразил уверенность, что задержанным "не удастся избежать справедливого наказания".

Лукашенко, в свою очередь, отметил, что правоохранительные органы будут сотрудничать по этому вопросу в рамках подписанных с Россией и Украиной международных соглашений.

Задержание россиян

В Белоруссии ранее задержали более 30 российских граждан. Предполагается, что они являются сотрудниками ЧВК Вагнера. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркивал, что Москва не имеет информации о каких-либо противоправных действиях этих граждан, а безосновательное задержание "не совсем укладывается в параметры союзнических отношений". По его словам, у задержанных людей были билеты в Стамбул , они работают в частном охранном предприятии, были в Минске транзитом и опоздали на свой рейс.

При этом Лукашенко назвал эти утверждения ложью и заявил, что задержанные якобы были направлены в республике специально для дестабилизации обстановки накануне выборов.

В Кремле надежду, что задержанных отпустят в ближайшее время.

"Крест на Союзном государстве"

Президент Белоруссии Александр Лукашенко вряд ли согласится передать задержанных россиян Украине, заявил РИА Новости первый замглавы международного комитета Совета Федерации , генерал ФСБ Владимир Джабаров.

Так шаг, по словам парламентария, "по сути, поставит крест на Союзном государстве".

По мнению Джабарова , украинские СМИ сейчас будут всячески раздувать эту тему, "чтобы вбить кол между Россией и Белоруссией".

Сенатор также полагает, что после президентских выборов в Белоруссии, намеченных на 9 августа, эта ситуация успокоится.

Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин назвал разговор президентов Украины и Белоруссии Владимира Зеленского и Александра Лукашенко провокацией, подчеркнув, что Белоруссия продолжает развивать версию о российском вмешательстве и дестабилизации обстановки перед выборами президента 9 августа.

Парламентарий подчеркнул, что Лукашенко "не дождался звонка" от президента РФ Владимир Путина , которого президент Белоруссии "очень ждет, рассчитывая поторговаться в этой ситуации".

Россия должна участвовать в возможных переговорах по экстрадиции задержанных в Белоруссии россиян на Украину, заявил РИА Новости глава комиссии СПЧ по международному сотрудничеству Александр Брод