Российский посол оценил размеры ущерба от взрыва в Бейруте

"Размеры ущерба не поддаются подсчету. Но самое страшное, что погибло много людей. Это невосполнимые потери", - сказал посол.

Мощный взрыв произошел в районе порта Бейрута во вторник вечером. Как сообщили власти, причиной стало ненадлежащее хранение 2750 тонн аммиачной селитры, пострадала половина зданий города, а больницы переполнены из-за большого количества пострадавших. По последним данным, число погибших составило 78 человек, более 4 тысяч пострадали. Правительство Ливана объявило трехдневный траур по жертвам трагедии. Как сообщил телеканалу LBC генеральный секретарь Ливанского общества Красного Креста Жорж Катана, число погибших может достигать ста человек.