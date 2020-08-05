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Эксперты рассказали, какие ограничения из-за COVID-19 введены в регионах
В России продолжают действовать ограничения из-за распространения коронавируса, при посещении разных регионов придется соблюдать определенные правила, сообщает... РИА Новости, 05.08.2020
2020-08-05T16:08
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, туризм, новости - туризм, сахалин, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), москва, ленинградская область, московская область (подмосковье), смоленская область, камчатский край, кемеровская область, санкт-петербург

Эксперты рассказали, какие ограничения из-за COVID-19 введены в регионах

16:08 05.08.2020
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкПассажиры в очереди к стойке регистрации авиакомпании "Россия" в Международном аэропорту Шереметьево
Пассажиры в очереди к стойке регистрации авиакомпании Россия в Международном аэропорту Шереметьево
© РИА Новости / Валерий Мельников
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МОСКВА, 5 авг – РИА Новости. В России продолжают действовать ограничения из-за распространения коронавируса, при посещении разных регионов придется соблюдать определенные правила, сообщает Туту.ру.
В большинстве областей все еще действует масочный режим, как минимум — на законодательном уровне. Носить маски и перчатки необходимо в Москве и Подмосковье, Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Рекомендуется — в Иркутской, Курской и Курганской областях, Ненецком автономном округе, а в Орловской области обязательно нужно надевать защитные средства в общественном транспорте.
Во многих регионах сохраняется режим самоизоляции для людей старше 65 лет и лиц с хроническими заболеваниями. К примеру, это актуально для двух столиц и их областей, Алтайского края, Амурской, Ивановской, Калужской, Астраханской областей, Башкортостана, Бурятии, Дагестана, Карелии. Власти Воронежской и Смоленской областей рекомендуют соблюдать режим самоизоляция всем жителям, а не только людям из группы риска.
В разных субъектах федерации отличаются и правила, касающиеся двухнедельного карантина. Так, например, он обязателен для приезжих из других регионов в Калмыкии, Кемеровской области (для гостей из всех регионов, кроме Якутии).
На Камчатке альтернатива изоляции – экспресс-тестирование, на Сахалине — справка об отсутствии COVID-19, а в Карелии придется провести две недели без контактов только приезжающим из-за рубежа вывозными рейсами.
В Кировской и Смоленской областях, Карачаево-Черкесии, Ненецком автономной округе прибывшим из других регионов рекомендовано заявить о себе и соблюдать самоизоляцию по месту пребывания.
В Ставропольском крае для приезжих из неблагоприятных регионов обязательна самоизоляция 14 дней. Это не касается только гостей, следующих на санаторно-курортное лечение.
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Справка об отсутствии COVID-19 потребуется тем, кто едет в с. п. Соловецкое (Архангельская область), в Сахалинскую область, Ненецкий автономный округ, Чеченскую республику, Чукотский автономный округ (можно пройти экспресс-тестирование на месте), Новый Уренгой (Ямало-Ненецкий автономный округ).
Также есть регионы, где сохраняются ограничения на въезд для всех или отдельных категорий путешественников. Ограничен он на территорию Десногорска (Смоленская область), запрещен въезд и выезд из Кош-Агачского района (Алтайский край).
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В Костромской области действует запрет на въезд организованных групп детей из других субъектов РФ. Кроме того, сейчас во многих регионах, согласно правилам Роспотребнадзора, соблюдаются ограничения на число туристов в экскурсионных группах в музеях (не более пяти человек).
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