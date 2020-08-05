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Медведев прокомментировал конфликт между Арменией и Азербайджаном
Председатель "Единой России" Дмитрий Медведев, говоря об армяно-азербайджанском конфликте, заявил, что внутри РФ эта тема не должна создавать поводов для... РИА Новости, 05.08.2020
2020-08-05T18:10
ситуация на армяно-азербайджанской границе
дмитрий медведев
единая россия
москва
армения
грузия
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
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РИА Новости
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ситуация на армяно-азербайджанской границе, дмитрий медведев, единая россия, москва, армения, грузия, в мире

Медведев прокомментировал конфликт между Арменией и Азербайджаном

15:24 05.08.2020 (обновлено: 18:10 05.08.2020)
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© РИА Новости / Екатерина ШтукинаПредседатель "Единой России" Дмитрий Медведев встретился с молодыми лидерами избирательного цикла "ЕДГ- 2020"
Председатель Единой России Дмитрий Медведев встретился с молодыми лидерами избирательного цикла ЕДГ- 2020
© РИА Новости / Екатерина Штукина
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Председатель "Единой России" Дмитрий Медведев, говоря об армяно-азербайджанском конфликте, заявил, что внутри РФ эта тема не должна создавать поводов для насилия и столкновений.
"На что, мне кажется, наши правоохранительные органы должны быть сориентированы, это на то, что эта тема внутри страны не должна создавать поводов для применения насилия и каких-либо столкновений", - сказал он на встрече с участниками кадрового проекта "ПолитСтартап".
Медведев отметил, что диаспоры тоже должны ощущать свою ответственность.
"В противном случае те, кто нарушает российские законы, не важно, какова их национальная принадлежность, должны нести жесткую ответственность по российским законам. А если эти нарушители являются иностранными гражданами, даже дружественных нам стран, к ним нужно применять понятные меры, их надо просто высылать из страны, если для применения ответственности нет каких-то других начал", - считает председатель ЕР.
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Ранее сообщалось, что в Москве произошли столкновения между выходцами из Армении и Азербайджана на фоне эскалации на границе двух стран. Часть из них отделались административными статьями, на некоторых возбудили уголовные дела о хулиганстве и разбое. Ряд участников заключили в СИЗО.
Боестолкновения на армяно-азербайджанской границе начались 12 июля в сопредельных районах - Товузском и Тавушском, граничащих также с Грузией и находящихся в нескольких сотнях километров от Нагорного Карабаха.
По информации Баку, в результате конфликта на границе погибли 12 азербайджанских военных, включая генерала. Армянская сторона заявила о гибели шести военных, а также о ранении девяти военных и одного мирного жителя. Азербайджан и Армения перекладывают вину за обстрелы друг на друга. Ряд стран и международных организаций выразили озабоченность ситуацией и призвали стороны к диалогу. МИД РФ заявил о готовности выступить посредником для стабилизации обстановки в регионе.
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Ситуация на армяно-азербайджанской границеДмитрий МедведевЕдиная РоссияМоскваАрменияГрузияВ мире
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