Неверов назвал Жириновского, Зюганова и Миронова "уходящими" политиками

СОЛНЕЧНОГОРСК (Московская обл.), 5 авг - РИА Новости. Лидер думской фракции "Единая Россия" Сергей Неверов назвал лидера ЛДПР Лидер думской фракции "Единая Россия" Сергей Неверов назвал лидера ЛДПР Владимира Жириновского , главу КПРФ Геннадия Зюганова и лидера "Справедливой России" Сергея Миронова "уходящими" политиками в силу возраста, подчеркнув при этом, что он сам является "остающимся".

"Все здесь (на сцене - ред.) - политики уходящие, я не беру Юру (зампреда ЦК КПРФ Юрия Афонина - ред.) во внимание, потому что там должен сидеть Зюганов, все они политики уходящие. Я пока еще остающийся, потому что намного моложе их, они все уходящие", - сказал Неверов на форуме "Территория смыслов".

Позже Неверов, благодаря организаторов форума, отметил, что присутствующая на политической смене молодежь - это будущее России.

"Мы все равно политики уходящие. А это будущее, будущее нашей страны", - сказал он журналистам.

Однако Жириновский со своим коллегой не согласился.

"Никуда мы не уйдем, Сергей Иванович. Никуда. Вот пускай сзади напирают, самых сильных, умных пропустим. А если будут сидеть молчать и не соображать ничего, будем до упора", - сказал он.