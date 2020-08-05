https://ria.ru/20200805/1575404019.html
Неверов назвал Жириновского, Зюганова и Миронова "уходящими" политиками
Лидер думской фракции "Единая Россия" Сергей Неверов назвал лидера ЛДПР Владимира Жириновского, главу КПРФ Геннадия Зюганова и лидера "Справедливой России"... РИА Новости, 05.08.2020
2020-08-05T15:06
2020-08-05T15:06
сергей миронов
лдпр
справедливая россия
единая россия
сергей неверов
геннадий зюганов
владимир жириновский
политика
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сергей миронов, лдпр, справедливая россия, единая россия, сергей неверов, геннадий зюганов, владимир жириновский, политика
СОЛНЕЧНОГОРСК (Московская обл.), 5 авг - РИА Новости.
Лидер думской фракции "Единая Россия" Сергей Неверов назвал лидера ЛДПР Владимира Жириновского
, главу КПРФ Геннадия Зюганова
и лидера "Справедливой России" Сергея Миронова
"уходящими" политиками в силу возраста, подчеркнув при этом, что он сам является "остающимся".
"Все здесь (на сцене - ред.) - политики уходящие, я не беру Юру (зампреда ЦК КПРФ Юрия Афонина - ред.) во внимание, потому что там должен сидеть Зюганов, все они политики уходящие. Я пока еще остающийся, потому что намного моложе их, они все уходящие", - сказал Неверов на форуме "Территория смыслов".
Позже Неверов, благодаря организаторов форума, отметил, что присутствующая на политической смене молодежь - это будущее России.
"Мы все равно политики уходящие. А это будущее, будущее нашей страны", - сказал он журналистам.
Однако Жириновский со своим коллегой не согласился.
"Никуда мы не уйдем, Сергей Иванович. Никуда. Вот пускай сзади напирают, самых сильных, умных пропустим. А если будут сидеть молчать и не соображать ничего, будем до упора", - сказал он.
Ранее в среду Афонин сказал, что Зюганов никуда уходить не собирается.