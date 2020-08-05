https://ria.ru/20200805/1575402197.html
Жириновский и Миронов заключили пари на исход выборов в Госдуму
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский и глава "Справедливой России" Сергей Миронов поспорили, наберет ли "СР" достаточное количество голосов для прохождения в... РИА Новости, 05.08.2020
2020-08-05T14:35
2020-08-05T15:37
сергей миронов
лдпр
справедливая россия
госдума рф
владимир жириновский
политика
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https://ria.ru/20200708/1574071105.html
https://ria.ru/20200727/1574984104.html
Олег 84
Вот их основная цель.Пройти и ещё пять лет сидеть на хорошей зарплате и пользоваться всеми льготами
17
Nazemnov777
Нужно экономику страны поднимать, улучшать жизнь людей, а не спорить о местах в думе
14
12
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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https://cdn24.img.ria.ru/images/56791/41/567914194_0:42:2713:1568_1400x0_80_0_0_bbe26033b53fdb1815c77c9be5b6ee94.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сергей миронов, лдпр, справедливая россия, госдума рф, владимир жириновский, политика
СОЛНЕЧНОГОРСК (Московская обл.), 5 авг — РИА Новости.
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский
и глава "Справедливой России
" Сергей Миронов
поспорили, наберет ли "СР" достаточное количество голосов для прохождения в парламент на выборах в Госдуму
2021 года.
"Вы вниз идете, вы на следующий год в парламент не попадете", — сказал Жириновский в ходе форума "Территория смыслов".
Миронов ответил, что "Справедливая Россия" победит — и "с очень хорошим результатом", подчеркнув, что ЛДПР проиграет.
Жириновский отказался обменяться с ним рукопожатием, сославшись на пандемию.
Ранее лидер думской фракции "Единая Россия" Сергей Неверов назвал лидера ЛДПР Владимира Жириновского
, главу КПРФ Геннадия Зюганова
и лидера "Справедливой России" Сергея Миронова
"уходящими" политиками в силу возраста.
При этом он подчеркнул, что сам является "остающимся".
Однако Жириновский со своим коллегой не согласился.
"Никуда мы не уйдем, Сергей Иванович. Никуда. Вот пускай сзади напирают, самых сильных, умных пропустим. А если будут сидеть молчать и не соображать ничего, будем до упора", — сказал он.