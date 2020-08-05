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Жириновский и Миронов заключили пари на исход выборов в Госдуму
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский и глава "Справедливой России" Сергей Миронов поспорили, наберет ли "СР" достаточное количество голосов для прохождения в... РИА Новости, 05.08.2020
2020-08-05T15:37
сергей миронов
лдпр
справедливая россия
госдума рф
владимир жириновский
политика
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Вот их основная цель.Пройти и ещё пять лет сидеть на хорошей зарплате и пользоваться всеми льготами
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РИА Новости
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2020
РИА Новости
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353
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/56791/41/567914194_0:42:2713:1568_1400x0_80_0_0_bbe26033b53fdb1815c77c9be5b6ee94.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
сергей миронов, лдпр, справедливая россия, госдума рф, владимир жириновский, политика

Жириновский и Миронов заключили пари на исход выборов в Госдуму

14:35 05.08.2020 (обновлено: 15:37 05.08.2020)
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© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкДебаты между Владимиром Жириновский и Сергеем Мироновым
Дебаты между Владимиром Жириновский и Сергеем Мироновым
© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в фотобанк
СОЛНЕЧНОГОРСК (Московская обл.), 5 авг — РИА Новости. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский и глава "Справедливой России" Сергей Миронов поспорили, наберет ли "СР" достаточное количество голосов для прохождения в парламент на выборах в Госдуму 2021 года.
"Вы вниз идете, вы на следующий год в парламент не попадете", — сказал Жириновский в ходе форума "Территория смыслов".
Миронов ответил, что "Справедливая Россия" победит — и "с очень хорошим результатом", подчеркнув, что ЛДПР проиграет.
Жириновский отказался обменяться с ним рукопожатием, сославшись на пандемию.
ЛДПР
8 июля, 17:24
ЛДПР определилась с кандидатами на довыборах в Госдуму
Ранее лидер думской фракции "Единая Россия" Сергей Неверов назвал лидера ЛДПР Владимира Жириновского, главу КПРФ Геннадия Зюганова и лидера "Справедливой России" Сергея Миронова "уходящими" политиками в силу возраста.
При этом он подчеркнул, что сам является "остающимся".
Однако Жириновский со своим коллегой не согласился.
"Никуда мы не уйдем, Сергей Иванович. Никуда. Вот пускай сзади напирают, самых сильных, умных пропустим. А если будут сидеть молчать и не соображать ничего, будем до упора", — сказал он.
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Сергей МироновЛДПРСправедливая РоссияГосдума РФВладимир ЖириновскийПолитика
Популярные комментарии
Вот их основная цель.Пройти и ещё пять лет сидеть на хорошей зарплате и пользоваться всеми льготами
5 августа, 16:18
Олег 84
1700000
Нужно экономику страны поднимать, улучшать жизнь людей, а не спорить о местах в думе
5 августа, 15:40
NNazemnov777
1310000
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