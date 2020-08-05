Жириновский и Миронов заключили пари на исход выборов в Госдуму

Дебаты между Владимиром Жириновский и Сергеем Мироновым

"Вы вниз идете, вы на следующий год в парламент не попадете", — сказал Жириновский в ходе форума "Территория смыслов".

Миронов ответил, что "Справедливая Россия" победит — и "с очень хорошим результатом", подчеркнув, что ЛДПР проиграет.

Жириновский отказался обменяться с ним рукопожатием, сославшись на пандемию.

При этом он подчеркнул, что сам является "остающимся".

Однако Жириновский со своим коллегой не согласился.