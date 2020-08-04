Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200804/1575364833.html
США объяснили работу над ядерными крылатыми ракетами сдерживанием России
Разработка и развертывание ядерных крылатых ракет морского базирования необходимы для сдерживания России, говорится в заявлении на сайте Пентагона. РИА Новости, 04.08.2020
2020-08-04T18:41
министерство обороны сша
безопасность
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/155034/00/1550340087_0:0:2101:1181_1400x0_80_0_0_22425231aa617bad0f52e86580ca030d.jpg
https://ria.ru/20190820/1557660459.html
В ЕС я жил в 2019 году в Болгарии и Германии работал и такого количества мигрантов как в Москве и Санкт-Петербурге не видел.
52
Разместить плавучие базы НАТО в Грузии, Одессе, Николаеве, Турции, Болгарии, Черногории. Кто владеет Одессой, Грузией и Николаевым тот владеет чёрным морем 😂
27
22
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn21.img.ria.ru/images/155034/00/1550340087_0:0:2101:1181_1400x0_80_0_0_22425231aa617bad0f52e86580ca030d.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/155034/00/1550340087_93:0:1960:1400_1400x0_80_0_0_aadaf91e529d8cfec70523392f55cc06.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/155034/00/1550340087_327:0:1727:1400_1400x0_80_0_0_b2c1a0de9affe5328b5756d7d617b210.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
министерство обороны сша, безопасность, в мире

США объяснили работу над ядерными крылатыми ракетами сдерживанием России

18:06 04.08.2020 (обновлено: 18:41 04.08.2020)
7929
CC0 / U.S. Navy photo by Intelligence Specialist 1st Class Kenneth Moll / Запуск крылатой ракеты "Томагавк" с американского военного корабля USS Cape St. George
Запуск крылатой ракеты Томагавк с американского военного корабля USS Cape St. George
CC0 / U.S. Navy photo by Intelligence Specialist 1st Class Kenneth Moll /
ВАШИНГТОН, 4 авг — РИА Новости. Разработка и развертывание ядерных крылатых ракет морского базирования необходимы для сдерживания России, говорится в заявлении на сайте Пентагона.
В документе отмечается, что США сняли с дежурства последнюю такую ракету еще в 2010 году.
"Россия, напротив, продолжала широкую программу модернизации и расширения театра действий для (ядерного оружия) малой мощности и тактического ядерного вооружения", — говорится в заявлении.
Ядерная доктрина США 2018 года предписывает восполнить пробел в этой сфере и упрочить сдерживание в отношении ядерных зарядов малой мощности, напомнили в Пентагоне.
"Ядерная крылатая ракета морского базирования станет ответом на вызывающие беспокойство события в силах и доктринах ядерных соперников. <…> Наличие таких возможностей у Соединенных Штатов заставит противника дважды подумать, применять ли ядерное оружие", — отметили в военном ведомстве США.
Испытание крылатой ракеты на острове Сан-Николас в Калифорнии. 20 августа 2019
20 августа 2019, 10:45
Испытания США крылатых ракет пока не угрожают России, считает эксперт
В "Основах государственной политики в области ядерного сдерживания", которые Владимир Путин подписал 2 июня, говорится, что "Российская Федерация рассматривает ядерное оружие исключительно как средство сдерживания, применение которого является крайней вынужденной мерой".
Это уже не первое заявление Пентагона за последнее время о "сдерживании России". Так, на минувшей неделе глава ведомства Марк Эспер сообщил, что Вашингтон выведет из Германии почти 12 тысяч военных. Он добавил, что 4500 военнослужащих бронетанковых войск вернутся в США, а другие подразделения продолжат размещаться на ротационной основе "на востоке и в районе Черного моря", чтобы "усиливать сдерживание" России и обеспечивать безопасность союзников на юго-восточном фланге.
Ядерное вооружение мира
29 августа 2016, 10:00
Ядерное оружие: в каких странах и сколькоМеждународный день действий против ядерных испытаний отмечается 29 августа. В этот день 25 лет назад указом президента Казахстана был закрыт Семипалатинский полигон, что стало началом процесса отказа страны от одного из крупнейших в мире арсеналов ядерного оружия. Какие страны и в каком количестве располагают ядерным оружием - в инфографике Ria.ru.
3091259067
Обсудить 22
Министерство обороны СШАБезопасностьВ мире
Популярные комментарии
В ЕС я жил в 2019 году в Болгарии и Германии работал и такого количества мигрантов как в Москве и Санкт-Петербурге не видел.
4 августа, 21:38
Владислав Сусков
14000236
Разместить плавучие базы НАТО в Грузии, Одессе, Николаеве, Турции, Болгарии, Черногории. Кто владеет Одессой, Грузией и Николаевым тот владеет чёрным морем 😂
4 августа, 20:09
Владислав Сусков
3020220
Рекомендуем
Трубы для газопровода Северный поток-2
Арендатор "Фортуны" отказался от участия в достройке Nord Stream 2
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
"Россия боится нас потерять". Что сказал Лукашенко в своем послании
Запуск РН Протон-М
С Байконура в Москву вернули три бракованные ракеты "Протон-М"
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Почему Лукашенко скоро исправит свою ошибку
Врач скорой медицинской помощи возле автомобиля
В Дагестане с обрыва упал грузовик, в котором были дети
Президент США Дональд Трамп во время брифинга в Белом доме
Рекордный обвал: экономика США рухнула на треть
Упаковка золотого слитка на Екатеринбургском заводе
Цена на золото впервые в истории превысила две тысячи долларов за унцию
Черногория
Украинского консула возмутило открытие Черногорией границ для россиян
LIVE: В Бейруте прогремел мощный взрыв
Взрыв в Бейруте. Онлайн-репортаж
Автомобиль скорой помощи в США
У берегов Калифорнии обнаружили машину-амфибию и утонувших морпехов
Видео потасовки с участием украинской топ-модели в Турции
Турецкое СМИ опубликовало видео драки с участием украинской топ-модели
Здание Государственной Думы РФ
Минфин предложил сократить расходы на Госдуму и Совфед
Истребитель-перехватчик МиГ-31 во время взлета
Российский истребитель перехватил норвежский самолет над Баренцевым морем
Последствия взрыва в Бейруте
Число погибших при взрыве в Бейруте увеличилось до 78 человек
Памятник основателям Киева на площади Независимости в Киеве
Экс-депутат Рады призвала русскоязычных "паковать манатки"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:57Патриарх Кирилл соболезнует в связи с гибелью людей при взрыве в Бейруте
07:18Дегтярев не захотел повышать себе зарплату
07:02Минфин предложил урезать финансирование атомной отрасли
06:52Врач дала советы страдающим от гипертонии
05:09Экс-инженера Uber осудили за кражу секретов у "дочки" Google
05:07Адвокат историка Соколова объяснил решение защищать вдову Картрайта
04:08СМИ: ФБР провело обыски в связанной с Коломойским компании
03:28Турецкое СМИ опубликовало видео драки с участием украинской топ-модели
03:27Минфин предложил сократить расходы на Госдуму и Совфед
03:24Эксперты рассказали, чем опасен просмотр фильмов с пиратских сайтов
03:21Число погибших при взрыве в Бейруте увеличилось до 78 человек
03:18Иммунолог предостерег от преждевременного внедрения вакцины от COVID-19
03:15В МГМУ рассказали о состоянии участников испытаний вакцины от COVID-19
03:12Россияне назвали причины увольнения с работы
03:04С Байконура в Москву вернули три бракованные ракеты "Протон-М"
03:00Уникальные искусственные кровеносные сосуды разработали в России
02:58Арендатор "Фортуны" отказался от участия в достройке Nord Stream 2
02:19Эксперт рассказал, как технология 5G влияет на здоровье человека
02:17Эксперт рассказал, какие негласные правила есть в интернете
02:06Гавайскую пиццу в России предложили запретить
Лента новостейМолния